Aston F1 encuentra 'rendimiento gratis' para Alonso: "Un coche más ligero es más rápido"

Aston Martin ha cumplido uno de los últimos objetivos que le quedaban pendientes con el AMR26 antes de dar prácticamente por cerrado su desarrollo en 2026. El equipo de Silverstone ha conseguido seguir reduciendo el peso de su monoplaza y Mike Krack confirmó en Bakú que ya están "cerca del límite", una ganancia que el luxemburgués no dudó en definir como "rendimiento gratis".

El Gran Premio de Azerbaiyán estaba señalado desde hace semanas como la última parada del desarrollo del Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll. Después del profundo paquete estrenado en Hungría y de los pasos posteriores, Enrico Cardile ya había adelantado que en Bakú llegaría una nueva reducción de peso con la intención de acercar definitivamente el AMR26 al mínimo reglamentario.

Y, a juzgar por las palabras de Krack en la previa del fin de semana, el objetivo está prácticamente cumplido.

"Un coche más ligero es un coche más rápido", resumió el jefe de operaciones en pista de Aston Martin cuando Motorsport.com le preguntó por el efecto de esos últimos ahorros de peso.

"Es bueno que lo menciones porque ha habido más reducciones. Nos estamos acercando ahora al límite, lo cual es bueno, muy bueno", confirmó.

No se trata de una actualización especialmente visible ni de una pieza capaz de transformar por sí sola el comportamiento del AMR26, pero sí de una de esas mejoras que cualquier equipo quiere encontrar. Cada kilo eliminado tiene un efecto directo sobre el tiempo por vuelta sin necesidad de encontrar más carga aerodinámica o potencia.

"Es algo que siempre supone rendimiento gratis", explicó Krack.

El responsable de Aston Martin rebajó, eso sí, las expectativas sobre la posibilidad de apreciar un salto espectacular este fin de semana. El trabajo para adelgazar el AMR26 no se ha realizado de golpe, sino progresivamente durante las últimas carreras.

"Los cambios han sido graduales de carrera en carrera, así que aquí no vas a ver un gran impacto. Pero tienes que confiar en la simulación sobre cuánto va a afectar", explicó.

Y el beneficio tampoco se limita exclusivamente al cronómetro. Krack recordó que reducir masa afecta también al funcionamiento de los neumáticos y a otras áreas del monoplaza: "Tiene un impacto en los neumáticos, tiene un impacto en muchas cosas, así que estoy bastante contento de que lo hayamos conseguido".

La reducción de peso ha sido uno de los grandes frentes de trabajo de Aston Martin durante la temporada. El AMR26 que empezó el curso estaba lejos de ser el coche que el equipo esperaba y la profunda revisión introducida en Hungría no sólo buscó cambiar su comportamiento aerodinámico, sino también atacar precisamente ese exceso de peso.

Bakú supone ahora el último paso de ese proceso. Aston Martin ya había dejado claro que, después de esta intervención, el foco de desarrollo estará prácticamente por completo en 2027, con Adrian Newey y el departamento técnico trabajando desde hace tiempo en el próximo monoplaza.

Aston Martin seguirá reduciendo el peso del AMR26 en 2026

Eso no significa, sin embargo, que Aston Martin vaya a dejar de intentar adelgazar el AMR26.

"No, creo que es un proceso que siempre va a continuar", respondió Krack cuando se le preguntó si éste sería el último esfuerzo para reducir peso durante 2026.

Existe una razón sencilla. Los coches tienden a ganar kilos conforme avanza una temporada debido a reparaciones, refuerzos o modificaciones introducidas por motivos de fiabilidad. Por eso, incluso una vez alcanzado el peso mínimo, disponer de margen continúa siendo beneficioso.

"Los coches normalmente se vuelven más pesados durante una temporada por las soluciones de fiabilidad y las reparaciones. Así que siempre intentas seguir desarrollando para tener margen, estar sustancialmente por debajo del límite y poder hacer frente a todo eso. Esto no se va a detener", explicó.

Lo que sí cambiará será su prioridad.

"El primer objetivo siempre es llegar al límite. Todo lo que viene después es más un 'es bueno tenerlo', porque te ayuda a colocar la masa en un sitio diferente o a cubrir las soluciones que he mencionado antes", señaló.

"Pero la urgencia ya no es tan grande porque deja de ser rendimiento gratis, ya que tienes que estar en el límite de peso".

De esta forma, Aston Martin parece haber eliminado otra de las desventajas con las que arrancó una complicada temporada 2026. No habrá una gran revolución más para el AMR26, pero en Bakú Alonso y Stroll dispondrán de un coche algo más ligero y, como resumió Krack, en Fórmula 1 hay pocas fórmulas más sencillas: menos peso significa más velocidad.