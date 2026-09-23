Cómo Antonelli ha demostrado ser imbatible, incluso cuando pierde

Si el Gran Premio de Italia se percibió como un momento decisivo para el título de pilotos de la Fórmula 1 en 2026, una de esas ocasiones en las que el impulso se decantó a favor del campeón, el Gran Premio de España fue el punto de inflexión en el debate para quienes dudan sobre si creer o no en esa "suerte del campeón".

En Monza, Andrea Kimi Antonelli "caminó sobre las aguas", según las palabras del jefe de su propio equipo, Toto Wolff; en Madrid estuvo en el lugar adecuado en el momento correcto para sacar partido de las circunstancias. Y, sin embargo, el resultado sinceramente seguía pareciendo, en esencia, justo.

Tras tanta expectación, el Madring resultó ser un circuito poco óptimo para las carreras y el entorno construido guardaba un parecido desconcertante con el circuito de Sochi, que nadie echa de menos. En Madrind, eso sí, la vida fuera del circuito fue mucho mejor.

A lo largo de los entrenamientos y la clasificación, Mercedes parecía tener ventaja, sobre todo en cuanto al ritmo de carrera, pero Lando Norris encadenó una de sus megavueltas para superar al líder del campeonato, Antonelli, y hacerse con la pole por 0,011 s. Max Verstappen también tuvo una actuación magistral para hacerse con la tercera posición en la parrilla, por delante de Lewis Hamilton, que había marcado el ritmo en las primeras vueltas de la Q3. George Russell fue más rápido que su compañero de equipo Antonelli en la Q1, pero en la fase decisiva de la clasificación se quedó a tres décimas, lo que solo le valió para la sexta posición, por detrás de Charles Leclerc.

La salida y la primera vuelta prometían ser muy reñidas, dada la falta de oportunidades de adelantamiento. La elección de los neumáticos añadió una dosis de emoción: al retirarse las mantas, adivinamos que los pilotos de la primera fila llevarían el poco querido medio C3, que había demostrado ser propenso al graining, mientras que los de la segunda fila llevaban blandos. Leclerc, Russell, Piastri y Lawson llevaban neumáticos duros. Así, únicamente Norris y Antonelli seguían el patrón de la estrategia de medio-duro.

Sin embargo, según la experiencia de las carreras de F2 y F3, parecía inevitable algún tipo de intervención del coche de seguridad. Al final, solo hubo un VSC, pero resultó crucial.

Kimi Antonelli, Mercedes; Lando Norris, McLaren Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Cuando se apagaron las luces del semáforo, Norris cortó el paso a Antonelli mientras el Mercedes se desviaba hacia la izquierda, pero la verdadera amenaza llegaba desde la segunda fila. Tanto Hamilton como Verstappen apuntaron a la línea central de la pista y fue Max quien cedió primero y giró a la derecha cuando el Ferrari se adelantó ligeramente.

Pero entonces Hamilton se pasó de la raya al intentar pasar por el interior de Norris en la curva 1. El campeón del mundo estaba claramente centrado en Antonelli, a su derecha, así que el de Ferrari vio que el hueco se cerraba y, con prudencia, redujo la velocidad.

Norris se mostró lo suficientemente firme a la hora de hacer valer su derecho a la trazada, hasta el punto de que Antonelli tuvo que salirse a la escapatoria —y más tarde se quejó de que le habían empujado fuera de la pista—.

A su paso, Verstappen intentó aprovechar la pérdida de impulso de Hamilton para adelantarle por el exterior, pero Hamilton reivindicó su derecho a la línea de carrera. Verstappen también se salió a la escapatoria y salió por delante.

La cuestión de si Antonelli debía devolver el liderato a Norris, tras haberlo hecho a través de un atajo en la primera chicane, se acabó cuando el muro de boxes de Mercedes le ordenó rápidamente que le devolviera el liderato. Pero la presencia de Verstappen en la tercera posición complicó las cosas y, de hecho, al dejar pasar a Norris, Antonelli dejó espacio suficiente para que Verstappen aprovechara para colocarse segundo.

Sin embargo, Antonelli llevaba "su calzado para caminar sobre el agua", ya que su error sería posteriormente justificado. El muro de boxes de Red Bull dejó claro a Verstappen que tenía que ceder la posición en pista a Hamilton, tras haberla ganado saliéndose de la pista. Por lo tanto, Max tuvo que dejar pasar a Antonelli para ceder también la posición a Hamilton, mientras que el Ferrari de Lewis empezaba a sufrir los primeros síntomas del fallo de frenos que acabaría provocando su abandono.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Aun así, Verstappen minimizó el daño lo mejor que pudo para regresar al tercer puesto.

Dado la absurda longitud del pit lane de Madring, junto con un trazado poco propicio para los adelantamientos, era de esperar que los equipos intentaran minimizar las paradas en boxes a pesar de la gran carga a la que este trazado somete a los neumáticos.

Una vez que el alboroto de las primeras vueltas transcurrió sin los incidentes esperados, la carrera se convirtió en un ejercicio de gestión de neumáticos —aunque Norris tuvo un ritmo impresionante, creando un hueco de 5,5s sobre Antonelli al entrar en la décima vueltas, con Verstappen aguantando a una distancia similar por detrás—.

El GP de Italia giró en torno a un coche de seguridad virtual provocado por un fallo hidráulico en el Aston Martin de Lance Stroll. En Madrid, la mano del destino también llevaría guantes verdes: en la vuelta 14, los frenos de Stroll fallaron en la curva 20, lo que provocó que las banderas amarillas se convirtieran en un VSC unos segundos más tarde.

Para entonces, Norris ya había pasado la entrada a boxes, lo que permitió a Antonelli y Verstappen realizar paradas en boxes sin perder tiempo. Mientras tanto, el británico de McLaren tuvo que esperar una vuelta más y hacer su parada ya con bandera verde.

Kimi Antonelli, Mercedes; Lewis Hamilton, Ferrari; Max Verstappen, Red Bull Racing; Lando Norris, McLaren Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

La parada de Norris tampoco ayudó, ya que se quedó parado durante siete frustrantes segundos, pero de todos modos habría salido detrás de Russell; en ese momento, la diferencia que tenía que recuperar era de más de seis segundos. El campeón del mundo fue recortando la diferencia hasta ponerse a un segundo de Russell en la vuelta 26; luego se libró de tener que adelantarle en pista cuando éste realizó su segunda parada al final de la vuelta 28. Aun así, Norris estaba a más de 12 segundos de Antonelli, por lo que sus opciones de victoria se habían esfumado, salvo que se hubiese algún nuevo incidente.

"A veces hay decisiones en las que no está todo claro al 100%", dijo el jefe de Mercedes, Toto Wolff, tras la carrera. "En cuanto a Kimi, estoy bastante contento con la maniobra porque el tiempo transcurrido desde el momento en que dijimos 'Hagámoslo, vamos a boxes', hasta que se lo comunicamos a Bono y luego se lo susurramos al oído a Kimi, jugaría que fue de unos tres segundos. Y eso fue muy positivo".

"En esta ocasión, rodar en la segunda posición nos dio ventaja. Creo que, en cierto modo, nos lo merecíamos. Este año hemos tenido tantos VSC y coche de seguridad que nos han perjudicado. Es la primera vez que nos ha salido bien", recordaba.

"Nos planteamos quedarnos en pista", dijo el director del equipo McLaren, Andrea Stella.

"Pero hay que aceptar el hecho de que ahora llevas unos neumáticos medios desgastados y los que vienen detrás llevarán unos duros nuevos. Nunca vas a abrir una brecha frente a quienes llevan unos duros nuevos, así que, en cierto modo, tuvimos que aceptar que eso era lo que debíamos haber hecho".

"A veces hablamos de mala suerte —creo que, en ocasiones, el término “mala suerte” se utiliza en demasiados contextos—, pero en este caso es casi una definición matemática de mala suerte. Así que estamos contentos de que lo que pudimos controlar saliera bien, y nos tomamos con deportividad que lo que no pudimos controlar nos perjudicara", dijo.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Leclerc, al no haber parado bajo el VSC, lideró la carrera hasta las últimas vueltas mientras el muro de boxes de Ferrari rezaba por otro incidente en pista. Teniendo en cuenta lo cerca que estaban Antonelli, Verstappen y Norris unos de otros en su estela, Leclerc podría incluso haber sido el instigador de uno. Pero al final Ferrari se dio cuenta de que no tenía nada que hacer y, cuando Russell empezó a acelerar el ritmo, comprendió que el cuarto puesto era la mejor opción que le quedaba y la aprovechó entrando a boxes.

Salió con una ventaja de 2,3s sobre Russell, pero, si la intención era apretar en las últimas vueltas, los blandos no estaban a la altura y Leclerc pasó el resto de la carrera luchando por mantenerse por delante del Mercedes.

Con el camino despejado por delante, Antonelli se centró entonces en alejarse de Verstappen, lo que provocó un susto en el muro de boxes de Mercedes cuando pidió que revisaran el coche tras rozar el muro en la curva 7.

Así pues, Antonelli terminó 4,351s por delante de Verstappen y amplió su ventaja en la clasificación general a 81 puntos, en una jornada en la que, de no ser por el VSC, podría haber estado disputando el segundo o tercer puesto a la estela de Norris. Así es la "suerte del campeón", si es que crees en ella.

"Es bueno ganar y creo que el ritmo al final fue bueno", dijo Antonelli. "Pero si tengo que ser realista y sincero, hoy no merecíamos ganar. Lando merecía ganar hoy, así que creo que nuestro resultado probablemente habría sido el segundo o incluso el tercer puesto".

"Simplemente no hice un buen trabajo en la salida, fui un poco demasiado agresivo y eso me dejó en una mala posición. Así que sí, sin duda hay cosas en las que trabajar. Pero, en general, hoy ha ido bien y estoy contento con ello".

"Pero sí, vamos a intentar hacerlo mejor en Bakú", concluyó.