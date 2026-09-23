Oficial: Red Bull renueva a Hadjar para 2027 y mantiene su pareja con Verstappen

Semana de grandes noticias para Isack Hadjar. Apenas 24 horas después de que Red Bull confirmase que el francés está recuperado de su lesión en la muñeca y podrá regresar al volante este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán, la escudería de Milton Keynes ha anunciado este miércoles la renovación de su contrato para la temporada 2027.

De esta manera, Red Bull no hará cambios en su alineación de pilotos el próximo año y volverá a contar con Max Verstappen e Isack Hadjar. El neerlandés ya había ampliado hace unas semanas su contrato hasta finales de 2030, por lo que la continuidad del francés completa definitivamente la pareja del equipo para 2027.

El anuncio llegó además con un guiño a la reciente lesión de Hadjar. En el vídeo publicado por Red Bull, el equipo juega con la idea de comprobar la "extensión" de su muñeca antes de revelarle que, en realidad, la nueva extensión era la de su contrato.

La decisión llega después de un convincente primer año del francés en el equipo principal. Tras completar su temporada de debut en Fórmula 1 con Racing Bulls en 2025, Hadjar dio el salto a Red Bull este curso y rápidamente se asentó junto a Verstappen.

Su mejor resultado llegó en Mónaco, donde acabó heredando definitivamente la tercera posición tras todo el proceso de recursos relacionado con las sanciones de Pierre Gasly. La resolución final de la Corte Internacional de Apelación devolvió el podio a Hadjar a comienzos de septiembre.

Además, pese a haberse perdido los Grandes Premios de Países Bajos, Italia y España por su lesión, Hadjar ocupa actualmente la octava posición del Mundial con 71 puntos, mientras que Verstappen es sexto con 145.

Red Bull asegura que la renovación de Hadjar ha sido "una decisión fácil"

Hadjar también celebró la continuidad y destacó especialmente la oportunidad de seguir creciendo dentro de Red Bull y al lado de Verstappen.

"Estoy realmente emocionado de continuar con Oracle Red Bull Racing", afirmó el piloto de 21 años. "Hay muchísima gente con talento en la fábrica y eres consciente del privilegio que supone pilotar para un equipo tan increíble junto a un cuatro veces campeón del mundo como Max".

"Desde el momento en el que firmé, me propuse dedicarme por completo al equipo y, con el apoyo de Laurent y de todos en Milton Keynes, he podido justificar la confianza que depositaron en mí", continuó.

"Busco constantemente escuchar, aprender y exigirme un poco más cada día, y eso solo hace que esté todavía más ilusionado por todo lo que viene por delante".

Por su parte, Laurent Mekies explicó que la renovación fue una decisión sencilla para Red Bull.

"Estamos muy ilusionados por continuar nuestro camino con Isack", aseguró el jefe del equipo. "Desde que se unió a nosotros a principios de año ha estado fantástico tanto dentro como fuera de la pista, especialmente teniendo en cuenta que esta es solo su segunda temporada en Fórmula 1, lo que hizo que ampliar su contrato fuera una decisión fácil".

Mekies también destacó especialmente el compromiso del francés fuera de los circuitos.

"Desde el principio, Isack se integró completamente en el equipo, pasando cada minuto posible en la fábrica con sus ingenieros para desarrollar el coche, siempre con ganas de aprender y mejorar", añadió.

"Ya desde aquel primer fin de semana en Melbourne se pudo ver que afrontó el salto con una serenidad extraordinaria y que se había ganado su lugar en este asiento".

Hadjar regresará este jueves al RB22 en Bakú después de tres grandes premios de ausencia, poniendo fin así a unas semanas complicadas con dos buenas noticias consecutivas: primero su regreso a la competición y, ahora, la confirmación de que su futuro seguirá ligado a Red Bull en 2027.