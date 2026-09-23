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Chantra vuelve a MotoGP con Honda para sustituir a Mir en Japón

El piloto tailandés, que este año corre con el equipo oficial Honda en el WorldSBK, será el encargado de sustituir a Joan Mir en Motegi, tras anunciarse ayer que el mallorquín está de baja médica para las dos próximas carreras.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Somkiat Chantra, Team LCR Honda

Somkiat Chantra

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Somkiat Chantra, de 27 años, volverá a competir al manillar de una Honda en el Mundial de MotoGP durante el GP de Japón, que se celebra el primera fin de semana de octubre. El corredor tailandés sustituirá a Joan Mir, que está de baja médica y que se perderá, de momento, las dos próximas carreras, la de Motegi y el GP de Indonesia, que se celebra la semana siguiente, ha anunciado Honda en un comunicado.

De momento, Chantra solo ha sido confirmado para competir en Japón, ya que la cita de Mandalika coincide con la penúltima ronda de la temporada de SBK, que se celebra en Estoril del 9 al 11 de octubre.

Tras disputar seis temporadas en el Mundial de Moto2 entre 2019 y 2024, en las que logró dos victorias y seis podios en 106 carreras, Chantra dio el salto a MotoGP en 2025, tomando el lado del garaje del LCR reservado a pilotos asiáticos en sustitución de Takaaki Nakagami, retirado a final de 2024 y ahora en labores de piloto de pruebas de HRC.

En su primer y único año en la clase reina, Chantra no cumplió con las expectativas, completando  17 salidas con un 13º puesto en Indonesia como mejor resultado, terminando la temporada con siete puntos 26º en la general del campeonato.

Joan Mir seguirá de baja, de momento, en los grandes premios de Japón e Indonesia

Joan Mir seguirá de baja, de momento, en los grandes premios de Japón e Indonesia

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Lejos de mejorar con su cambio a SBK, 2026 empezó cuesta arriba para el corredor asiático, ya que una lesión en Sepang mientras preparaba la temporada le obligó a pasar por el quirófano, retrasando toda la fase de adaptación a la Honda CBR1000RR-R. Hasta el momento, Chantra ha sumado 10 puntos y está 20º en la general, eso sí por delante de su compañero de equipo, el británico Jake Dixon, muy mermado por las lesiones en su debut en la categoría de las motos derivadas de serie.

Después de que Nakagami reemplazara a Mir en el GP de Austria, celebrado el pasado fin de semana, Honda ha tenido que recurrir a Chantra debido a que 'Taka', piloto de pruebas de HRC, participará en el GP de Japón como wild card con el Honda Test Team, con su propio programa de promociones, puesto en marcha desde hace semanas para la carrera de casa del fabricante de Tokio.

Con vistas al GP de Indonesia, que se celebra el fin de semana siguiente, Honda deberá decidir quién asume el rol de sustituto de Mir, con el condicionante de que Chantra tiene carrera de SBK ese mismo fin de semana, y Nakagami un importante test privado en Sepang los días 14 y 15 de octubre.

Aleix Espargaró, ya recuperado de su grave lesión en la espalda, sería una posibilidad, pese a que el español también deberá estar listo para el test posterior al fin de semana de Mandalika.

En el mismo comunicado, Honda ha informado que "Mir continuará con su programa de recuperación y se ofrecerán actualizaciones sobre su estado tras el Gran Premio de Indonesia".

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