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La inesperada sinceridad de Russell mientras Antonelli se escapa en el Mundial

David Coulthard ha elogiado a George Russell por admitir públicamente que su compañero en Mercedes, Kimi Antonelli, le está superando actualmente mientras el título de 2026 se le escapa

Redacción Motorsport.com
Redacción Motorsport.com
Publicado:
George Russell, Mercedes

El expiloto de Fórmula 1 David Coulthard ha elogiado a George Russell por admitir que su compañero en Mercedes y actual líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, está haciendo un mejor trabajo que él.

Antonelli consiguió su octava victoria de la temporada en el primer Gran Premio de España disputado en el nuevo circuito de Madring, ampliando su ventaja al frente de la clasificación hasta los 81 puntos sobre Russell, segundo en el Mundial. El británico, por su parte, tuvo que conformarse con rescatar una quinta posición.

Russell llegó al Gran Premio de Australia, cita inaugural de la temporada, como uno de los favoritos al título. Sin embargo, después de ganar en Melbourne y posteriormente la carrera sprint de China, vio cómo sus esperanzas de proclamarse campeón se iban desvaneciendo a medida que Antonelli encadenaba victoria tras victoria.

Durante su intervención en el podcast Up To Speed, Coulthard, ganador de 13 grandes premios de Fórmula 1, destacó la sinceridad de Russell ante los medios al reconocer que, actualmente, su compañero está haciendo un mejor trabajo que él.

"Creo que lo que estamos viendo es que, del mismo modo que la fórmula de este año se ha adaptado mejor a Lewis [Hamilton] en comparación con Charles [Leclerc], ha habido un cambio en su rendimiento respecto al año pasado", explicó.

"Oscar [Piastri] ha bajado su rendimiento respecto a Lando [Norris], cuando el año pasado lideraba el Mundial hasta Bakú. Así que son los altibajos propios de esta fórmula".

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Kimi está empezando a brillar y George está contra las cuerdas. Pero, siendo justos con George, creo que ha asumido la situación. Está dando la cara ante los medios. Está respondiendo a las preguntas".

"Durante el fin de semana hizo una entrevista con Martin Brundle en la que dijo: 'Mira, Kimi simplemente está haciendo un mejor trabajo que yo ahora mismo'. Creo que hace falta mucha entereza para admitir algo así públicamente".

"Todos lo estaríamos pensando, pero a veces los pilotos esconden la cabeza bajo tierra y empiezan a poner una excusa detrás de otra. Pero yo creo en George. Me sabe mal por él. Es un campeonato que se le está escapando, pero todavía es lo suficientemente joven como para que llegue su momento".

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