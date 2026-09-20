Lawson admite que será "duro" volver a Racing Bulls tras empezar a entender el Red Bull

Hay situaciones que Liam Lawson ya conoce demasiado bien. Subir a Red Bull, acostumbrarse a un coche completamente diferente y, justo cuando empieza a encontrar su sitio, tener que volver a Racing Bulls.

El neozelandés cerró en Madring su tercer Gran Premio consecutivo como sustituto del lesionado Isack Hadjar y lo hizo, además, con su mejor resultado de esta segunda oportunidad en el equipo principal de la marca de las bebidas energéticas: una sexta posición en el Madring después de haber sido séptimo en Zandvoort y 14º en Monza.

Y precisamente ahora que empieza a entender el Red Bull y siente que puede explotarlo de verdad, todo apunta a que puede tocar volver atrás.

Hadjar sigue recuperándose de la lesión de muñeca que le ha obligado a perderse las tres últimas carreras y Red Bull todavía no ha confirmado quién acompañará a Max Verstappen en Bakú. La evolución del francés es positiva y el objetivo sigue siendo que pueda regresar, pero el equipo no quiere acelerar su recuperación y tomará la decisión definitiva más cerca del fin de semana.

Eso deja a Lawson en una situación especialmente incómoda: tiene que preparar dos coches al mismo tiempo sin saber cuál conducirá.

"Es más por la preparación. Prepararte para los dos es un poco difícil y también acostumbrarte a coches diferentes", explicó después del Gran Premio de España.

"Ahora, llegando al final del fin de semana, me siento bastante cómodo con este coche. Pero de cara al futuro está esa incógnita prácticamente hasta los fines de semana de carrera".

Lawson incluso cree que podría tener que esperar hasta prácticamente el último momento para conocer su destino en Azerbaiyán.

"Probablemente hasta el miércoles o el jueves de Bakú no se decida. Y es bastante complicado prepararte mentalmente sin saber qué coche vas a conducir".

Y ahí llegó la frase que resume perfectamente cómo ha cambiado su situación en apenas tres Grandes Premios.

"Cuanto más tiempo conduzco este coche, más cómodo me siento. Volver ahora va a ser bastante duro".

Lawson ha ido a más con el Red Bull

No es únicamente una cuestión de prestigio por pilotar para el equipo principal. Lawson considera que ha progresado carrera tras carrera con un monoplaza que necesita una adaptación muy distinta a la del Racing Bulls.

"En general ha sido bastante positivo. He conseguido puntuar en dos de las tres carreras", resumió.

En Zandvoort acabó séptimo en su regreso inesperado a Red Bull. Monza fue mucho más complicado, condicionado por una penalización de motor y posteriormente por daños durante la carrera, antes de completar en Madrid su fin de semana más convincente de los tres.

"Monza fue difícil por cómo estuvo planteado todo el fin de semana con la penalización de motor y después, obviamente, tener daños en carrera nos perjudicó muchísimo".

"Pero creo que, en general, hemos tenido buena velocidad. Este fin de semana ha sido la primera vez que he sentido que realmente podíamos luchar en clasificación y estar delante".

No consiguió rematarlo en la Q3 del Madring, pero las sensaciones fueron distintas.

"Desafortunadamente no conseguimos juntarlo todo en Q3, pero teníamos buena velocidad. Así que ha ido mejorando cada fin de semana".

Su sexto puesto del domingo terminó de confirmarlo. Lawson arrancó con el neumático duro y alargó el primer stint buscando alguna oportunidad estratégica. El Virtual Safety Car no apareció en el momento que necesitaba, pero aun así consiguió progresar en una carrera donde adelantar resultó especialmente complicado.

Uno de sus movimientos más agresivos llegó ante Franco Colapinto.

"Tuve que asumir mucho riesgo con Franco para conseguir adelantarle. Y sinceramente, por muy poco conseguí hacer la curva sin superar los límites de pista. Es muy difícil adelantar por cómo es el trazado".

Una historia que Lawson ya vivió en 2025

Para Lawson, además, regresar a Racing Bulls tendría inevitablemente cierto déjà vu. A principios de 2025 empezó la temporada como compañero de Max Verstappen después de que Red Bull confiase en él para sustituir a Sergio Pérez. Pero aquella oportunidad apenas duró dos Grandes Premios.

Después de un complicado estreno en Australia y otro fin de semana muy difícil en China, Red Bull decidió intercambiar a sus pilotos: Yuki Tsunoda ascendió al equipo principal desde el GP de Japón y Lawson regresó a Racing Bulls.

El impacto fue importante. El propio Alan Permane reconoció posteriormente que Lawson volvió "decaído" y que durante un tiempo no parecía el mismo piloto, antes de recuperar poco a poco su confianza y reconstruir su temporada.

Esta vez, sin embargo, hay una diferencia enorme.

Lawson no está siendo apartado por falta de rendimiento. Su presencia en Red Bull siempre ha sido temporal mientras Hadjar se recupera y, de hecho, sus tres carreras han seguido exactamente la trayectoria contraria a aquella primera experiencia: cada vez se ha encontrado más cómodo.

De ahí que regresar pueda resultar incluso extraño. "Son simplemente diferentes", dijo al comparar los dos monoplazas. "Son completamente diferentes de conducir".

Por ahora, ni siquiera él sabe cuál tendrá que pilotar en Bakú. Y mientras espera la decisión sobre Hadjar, tampoco habrá demasiado descanso.

"Será mucho tiempo en la fábrica y mucha preparación extra", aseguró. "Creo que esta semana libre no va a ser realmente una semana libre".

Lawson ya sabe lo que supone bajar de un Red Bull a un Racing Bulls. La diferencia es que, esta vez, tendría que hacerlo justo cuando empezaba a sentirse realmente bien en el coche que todos quieren conducir.

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