Vídeo: un perro se cuela en la celebración de Alonso en Canadá

La carrera del Gran Premio de Canadá 2023 de Fórmula 1 nos dejó un nuevo podio de Fernando Alonso para el equipo Aston Martin, con lo que son ya seis en las ocho carreras disputadas hasta la fecha. El asturiano protagonizó una de sus ya cómicas celebraciones en la ceremonia de entrega de trofeos, pero esa no fue la imagen que más llamó la atención en el Circuit Gilles-Villeneuve.

Cuando la escudería británica se dispuso a festejar el logro del español con la habitual 'foto de familia' en el pitlane del trazado canadiense, un invitado especial se coló en la fiesta. Se trataba de un perro de la policía, que se encontraba allí haciendo las rondas de rastreo correspondientes, y se unió como uno más del conjunto de Silverstone al lado del propio bicampeón del mundo.

En un vídeo publicado por Aston Martin, se puede ver cómo el agente policial pasea por la calle de boxes buscando cualquier tipo de elemento conflictivo, y se topó con todos los integrantes del equipo inglés con el trofeo de segundo clasificado de Alonso y la botella de champán. Al ver eso, decidió soltar al canino, que incluso se puso a dos patas para posar en las fotos para el recuerdo.

Tener a un perro dentro de un circuito de Fórmula 1 puede parece un poco extraño, pero no es nada nuevo en el Gran Premio de Canadá, puesto que en la pasada campaña, otra unidad registró el garaje de Red Bull. En aquel entonces, no se le permitió a nadie entrar en el box austriaco, aunque lo más probable es que fuera porque el animal olió las bebidas azucaradas con cafeína y tónica, puesto que no encontró ninguna sustancia ilegal o explosivos.

Esas patrullas suelen estar compuestas por diferentes razas de perros, como los pastores alemanes, los rottweiler o los dóberman, y aunque no hubo que lamentar accidentes durante el fin de semana en Montreal, las unidades policiales aseguraron de que no había nada extraño en un evento tan multitudinario.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!