Newey y la "cuenta atrás" para su retirada definitiva de la F1

Motorsport.com reveló el pasado mes de mayo que el jefe técnico de Red Bull, Adrian Newey, había acordado ampliar su contrato con el equipo austriaco para continuar una historia que lleva escribiendo desde 2006. Sin embargo, la duración de ese último acuerdo para el ingeniero de 64 años no se ha hecho público.

El genio de la aerodinámica acompañó a Max Verstappen en la ceremonia del podio del Gran Premio de Canadá 2023 de Fórmula 1, cuando los de Milton Keynes celebraban su victoria número 100 en el campeonato, pero también era el triunfo 200 para los monoplazas diseñados por el inglés, con las salvedades de cualquier participación en el Toro Rosso STR3 de 2008 y el McLaren MP4/12, aunque se incluye el Williams FW19 de 1997.

Newey afirmó que, a pesar de ser el autor de trece monoplazas que han conseguido el título mundial, su papel ha sido secundario para cumplir su "sueño" original de la infancia de convertirse en diseñador remunerado en la Fórmula 1. En declaraciones a Sky Sport, dijo: "Ha sido un viaje increíble, mi sueño desde niño era dedicarme a la ingeniería y al automovilismo, así que cuando conseguí mi primer trabajo y mi primer sueldo, ese fue el gran momento, todo lo demás era un extra".

El británico destacó su primera victoria en una carrera, que llegó gracias al triunfo de Nigel Mansell en el Gran Premio de México de 1991, y los finales de temporada en los que se decidía el título como momentos culminantes de su trayectoria: "Obviamente, todas son especiales. Las más destacadas son, por supuesto, la primera, en México, y todas aquellas en las que el mundial se ha decidido en el último suspiro".

"Se puede argumentar que es el final del campeonato, así que, por supuesto, es esa carrera, la de Abu Dhabi con Sebastian [Vettel] contra Fernando [Alonso en 2010], y después Max [Verstappen] contra Lewis [Hamilton en 2021", continuó el mito de la aerodinámica.

Cuando se le preguntó sobre cuándo podría llegar su final en la Fórmula 1, Newey dijo que no tenía planes inmediatos de retirarse, puesto que está contento en Red Bull, donde se siente querido y donde disfruta ejerciendo su oficio. Sin embargo, reconoció que la "cuenta atrás" para su adiós al Gran Circo había comenzado de forma "realista".

"Tengo la suerte de hacer lo que siempre he querido y de disfrutar con este trabajo, me encanta. Por supuesto, mi carrera no puede durar para siempre, así que creo que mientras el equipo me quiera y yo siga disfrutando, seguiré", dijo el inglés. "Sin embargo, eso tiene que ser… siendo realistas, está en una cuenta atrás. Cuándo será ese día, no lo sé".

Información adicional de Sam Hall

