Wolff cree que Alonso hizo teatro buscando el unsafe release de Hamilton

Tras el accidente de George Russell en la vuelta 12 del GP de Canadá y la posterior salida del Safety Car, casi todos los pilotos entraron en boxes, y Hamilton y Alonso lo hicieron muy pegados, con el asturiano detrás. Pero como la parada del británico fue más lenta que la que Aston Martin hizo con el español, ambos se emparejaron en la calle del pitlane, a punto de tocarse.

Muchos consideraron que Lewis Hamilton y Mercedes habían hecho un 'unsafe release' y que por tanto merecían sanción, pero después de anotarlo y luego investigarlo, los comisarios, cuando Alonso ya le había adelantado en pista diez vueltas después, decidieron que no había infracción.

Aunque finalmente esa decisión no afectó, porque Alonso acabó segundo, quedó en el ambiente la sensación de que bien podría haber habido penalización. Pero el director de Mercedes, Toto Wolff, cree que en realidad Fernando Alonso exageró todo buscando el castigo para su rival: "Sí, hizo un poco de drama, sacudiendo un poco la dirección, un tocando un poco los frenos...".

"Pero sí, él es bueno en eso. Una sanción habría sido... sí, fue un poco de drama", explicó Wolff.

La repetición mostró cómo Alonso movía ligeramente el volante de su AMR23 y parecía al menos levantar el pie del acelerador, pero Wolff cree que ambas maniobras realmente eran un teatrillo para presionar a los comisarios.

Como el resultado fue el mismo que sin esa parada en boxes, las preguntas a Hamilton se centraron en el ritmo del Mercedes y las de Alonso, sobre todo, en el problema que le hizo tener que recurrir a la técnica 'lift and coast'.

Por su parte Wolff no ahondó más en lo ocurrido, y minimizó la sugerencia de que Mercedes y Aston Martin estén más cerca que nunca de Max Verstappen y su Red Bull: "No esperábamos rendir aquí en Canadá porque el comportamiento de nuestro coche en este tipo de curvas, así que es esperanzador no estar tan lejos. Pero no hay que olvidar que Max [Verstappen] iba controlando su ritmo".

"Creo que el margen todavía es demasiado grande para pensar realmente en eso, en que Max está bajo presión. No sé cuánto fue esta carrera la diferencia, fueron dos décimas más o menos, pero todavía estaba lejos", concluyó.