El problema que obligó a Alonso a levantar en Canadá, falsa alarma

Durante la segunda parte de la carrera del GP de Canadá, Aston Martin pidió a Fernando Alonso que hiciera 'lift and coast' con su coche, y surgió la duda de si se trataba de un problema de frenos o de combustible. El director del equipo, Mike Krack, confirmó que sospechaban de un fallo del sistema de combustible, pero que finalmente se quedó en un susto.

Cuando le preguntaron a Krack por la razón del 'lift and coast' de Alonso con el Aston Martin, contestó: "Pensamos que teníamos un problema en el sistema de combustible, pero no estábamos seguros. Así que por precaución, dijimos que lo mejor era ahorrar algo de combustible y hacer lift and coast. ¿Cuánto tiempo nos costó? Es difícil de juzgar. Unas décimas, probablemente; una o dos, tal vez".

Cuando evaluaron el AMR23 del asturiano, vieron que tenía suficiente combustible como para llegar a meta y luego entregar la muestra obligatoria a la FIA, pero ante la amenaza decidieron ahorrar: "Fue por precaución. Pero puedes elegir entre no acabar la carrera o llegar con un poco más. Así que queríamos estar seguros".

A Krack pareció molestarle que le preguntaran si habían gastado demasiado combustible, y repitió dos veces que tenían "un problema en el sistema de combustible". Sin embargo, ante la insistencia, declaró: "Pensamos que teníamos un problema que al final no se materializó".

"Y lo pensamos porque los datos decían que quizás teníamos un problema con el sistema de combustible".

Mientras Alonso ahorraba, tenía detrás, aunque a distancia, a un Hamilton al que Mercedes le dijo que el español tenía problemas de refrigeración de frenos, que lo aprovechara. "No, no había nada", explicó Krack. "Sí, yo también me sorprendí al escuchar los comentarios. Creo que a Lewis le dijeron que teníamos un problema de frenos, y nos miramos los unos a los otros y nos dijimos, '¡Oh, supongo que ellos saben más de nuestro coche que nosotros! Deberíamos hablar con los ingenieros de Mercedes'. Pero no, no teníamos ningún problema de frenos".

Tras cruzar la meta, el ingeniero de Alonso sugirió que sin ese problema podrían haber llegado hasta Verstappen. Sin embargo, el jefe de equipo es cauto: "Tampoco sé cuánto estaba apretando Max. Creo que estábamos más cerca que últimamente, pero tal vez si nos hubiéramos acercado más, él habría apretado más, así que es muy hipotético. Pero creo que podemos decir con seguridad que no hemos retrocedido en el orden de la parrilla, lo que para nosotros es muy importante después de Barcelona".

Alonso tuvo que hacer su último stint con neumáticos duros, mientras por delante y por detrás Max Verstappen y Lewis Hamilton iban con medios. Sin embargo, Krack no cree que estuvieran en desventaja: "Realmente fue una carrera de apretar al máximo, así que no creo que tuviéramos el neumático malo, porque faltaba mucho. Y sí, Lewis estaba apretando duro al principio, pero luego no pudo mantener ese ritmo, no sé si le dijeron que aflojara o qué, pero nosotros estábamos bastante cómodos con el duro al final. Porque también hay que tomar decisiones para cubrir más posibles coches de seguridad o cosas así. Y creo que Max tenía de todas formas tenía otro duro disponible, Lewis creo que no".

Por último, Krack cree que en general las expectativas de Alonso y su afición de cara a la carrera se habían visto condicionadas por un viernes extraño con cancelación en la FP1 y con lluvia al final de la FP2. "Sí, creo que el viernes fue un día muy difícil. Creo que fue el día más confuso que hemos tenido en lo que va de temporada, por las condiciones, las interrupciones, los diferentes programas en diferentes momentos. Y realmente no estábamos seguros de dónde estábamos el viernes. Quizás Fernando tenía mejores sensaciones que nosotros", concluyó.