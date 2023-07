Vídeo: Ocon celebró no haber superado los límites de pista, ¡y fue el que más!

El gran problema con los límites de pista en el pasado Gran Premio de Austria de Fórmula 1 sigue dando mucho que hablar. La protesta de Aston Martin al término de la carrera, denunciando que no se había penalizado a pilotos que sí los habían excedido, hizo aún más grande el contratiempo, que ya había afectado a la mayoría de pilotos tanto en las dos clasificaciones como en las dos carreras del fin de semana.

Así las cosas, varios pilotos vieron cómo les sancionaron con tiempo extra en la noche del domingo. Por ejemplo, a Carlos Sainz le penalizaron con 10 segundos, lo mismo que a Lewis Hamilton, a Pierre Gasly, a Alexander Albon o a Logan Sargeant. Por otra parte, Yuki Tsunoda salió con la menor penalización posible, de 5 segundos, mientras que Nyck de Vries recibió una de las mayores, de 15. Pero quien sobresalió por encima de todos fue Esteban Ocon.

Y es que el piloto de Alpine llegó a batir el récord de penalizaciones de tiempo en una carrera de Fórmula 1, con hasta 30 segundos extra. De manera desglosada, los comisarios le aplicaron dos castigos de 10 segundos, y otros dos de 5. De esta forma, quedó relegado a la 14ª posición en la clasificación final.

Pero, si no fuera suficiente una cantidad de tiempo añadido tan grande, la situación de Ocon es peor si tenemos en cuenta que no esperaba ser penalizado, ya que creía que no había excedido los límites de pista en ninguna ocasión.

Así lo ha revelado el programa 'Código F1', de DAZN, mostrando la radio del galo con su ingeniero tras cruzar la bandera a cuadros. "Vale, hemos terminado P12. No es el resultado que queríamos, pero... bien hecho igualmente. Ha sido una carrera muy movida y con una barbaridad de sanciones por límites de pista", le dijeron desde el equipo.

Tras ello, Ocon se reafirmó en lo teóricamente bien que lo ha hecho: "Sí, no para nosotros, no hemos tenido ni una", comenta convencido. Y para terminar, desde la escuadra comandada por Otmar Szafnauer llegaron a felicitar al piloto de Évreux: "No, no, no tenemos. Enhorabuena por manejar ese asunto tan bien".

Cinco horas después, los comisarios de la FIA convertirían este momento en cómico al aplicar tantas sanciones al francés por cometer hasta 10 infracciones de límites de pista durante la carrera.