Sainz critica las "maniobras extrañas" de Pérez en Austria

Carlos Sainz y Sergio Pérez lucharon cuerpo a cuerpo en el último tramo del Gran Premio de Austria por la última posición del podio, un duelo que finalmente ganó el piloto mexicano, que llevaba neumáticos menos desgastados que el español en ese punto de la carrera.

Sin embargo, el de Ferrari no terminó demasiado contento con la forma en que Checo Pérez le había ganado la posición, ya que según consideró, fue un poco más allá del límite en sus ataques, tal y como dejó claro a través de la radio del equipo durante esas vueltas que en las que se mantuvo en contacto con el equipo de forma constante.

"Me está empujando como un loco fuera de la pista", dijo Carlos Sainz a través de la radio.

"Los comisarios de carrera deberían echar un vistazo a eso", volvió a reclamar el español por radio poco después. Sin embargo, Ferrari parece que no presentó ninguna queja formar a la FIA y los comisarios no intervinieron, por lo que ni tan siquiera se anotó como posible investigación.

Una vez concluida la carrera, Carlos Sainz compareció ante los medios de comunicación y allí tuvo que explicar la razón por la que se había estado quejando del comportamiento de Sergio Pérez durante su lucha por el tercer escalón del podio, que abría sido el primero en su cuenta esta temporada.

"Simplemente hizo unas maniobras extrañas", dijo el piloto madrileño.

"Tuve la sensación de que cuando estábamos codo a codo, [él] movió el coche en mi dirección, lo que sinceramente me sorprendió un poco".

"La verdad es que no entiendo ese tipo de maniobras porque son innecesarias", finalizó el piloto del equipo de Maranello en el Red Bull Ring.

Esas quejas de Sainz a través de la radio y sus posteriores declaraciones fueron compartidas con el piloto mexicano, que admitió que habían tenido una lucha "especialmente fuerte a la salida de la curva 3", pero que no entendía las quejas del español, ya que había sido una pelea legal completamente según su punto de vista.

"Todavía no he hablado con Carlos sobre eso. Y no sé qué quiere decir con eso. Creo que sólo tuvimos una pelea correcta, que eran especialmente fuertes a la salida de la curva 3", dijo.

Con ese adelantamiento, Sergio Pérez remontó desde la 15ª plaza de la parrilla de salida hasta la tercera, mientras que Carlos Sainz cayó a un cuarto puesto que finalmente se convirtió en sexto, después de que la FIA revisase todos los posibles casos de infracción de los límites de pista y recibiese una penalización de 10 segundos adicional.