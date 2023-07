El tiburón de los despachos de Aston Martin que ha dado 5 puntos a Alonso

Aston Martin ya es un equipo grande dentro de la pista, como está demostrando en esta temporada 2023 de F1, como fuera, en los llamados 'despachos', donde también se decide el mundial. El equipo británico este año ya ha logrado en dos ocasiones cambiar el resultado de una carrera, en Arabia Saudí y Austria, consiguiendo seis puntos más de los que habían sumado al acabar la carrera, cinco de ellos en favor del asturiano. Y el genio detrás de esos resultados es Andy Stevenson, el director deportivo del equipo.

Por supuesto, no se le debe atribuir solo a Stevenson todo el mérito de las reclamaciones que acabaron de manera positiva para Fernando Alonso, pero el británico lidera desde el muro de boxes de cada circuito y rebusca en el reglamento, en las pruebas de vídeo y en antecedentes históricos para ganar los casos. Pero... ¿quién es Andy Stevenson, el cerebro detrás de la fortaleza de Aston en los despachos?

"Cuando las cosas son estresantes, es cuando yo prospero". Con esa frase se presenta el propio Stevenson en la web de Aston Martin. Un tipo que en su escritorio, además de su ordenador, solo tiene una copia del reglamento deportivo de la F1 2023, un documento que se ha aprendido al dedillo para ganar cualquier batalla legal que presente.

Stevenson nació hace 56 años (en 1967) en Northampton, Inglaterra, y lleva toda una vida con el equipo ahora llamado Aston Martin, concretamente desde que se conocía como Jordan, hace más de 30 años. En su larga carrera ha pasado de jefe de mecánicos hasta director deportivo, puesto que alcanzó en 2005 y que mantuvo durante la etapa Midland (en 2005 y 2006), cuando el equipo se pasó a llamar Spyker (2006 y2007) y en las dos fases de Force India (con ese nombre de 2008 a 2018 y como Racing Point (de 2018 a 2020) antes de la llegada de Aston Martin.

Un apasionado de su trabajo que admite que en invierno, entre las temporadas, ve sin cesar repeticiones de carreras pasadas, hasta el punto de volver "loca" a su mujer. Así se empapa de recuerdos y precedentes para, junto al estudio continuo del reglamento deportivo, conocer al pie de la letra las reglas y, por ejemplo, poder presentar en marzo hasta siete casos en la madrugada de Yeda para que los comisarios devolvieran a Alonso el podio que había logrado en pista y que le habían quitado con una sanción que tuvieron que retirar.

"Cuando las cosas son estresantes, son momentos difíciles, pero me van como anillo al dedo. Es entonces cuando puedo recurrir a todos mis conocimientos y experiencia. Puedes recurrir a las experiencias pasadas y a los precedentes que se han sentado", explicaba entonces Stevenson.

Pero la veteranía no lo es todo, porque como él recuerda, las reglas se actualizan todos los años: "Tienes que mantenerte al día para que cuando una decisión vaya en tu contra o detectes un error cometido por un competidor, estés listo para reaccionar", dice.

Un enamorado del deporte que ha llegado muy lejos a base de trabajo y empeño, y que respondió de la mejor manera cuando Eddie Jordan, su primer jefe en F1 y al que conocía de incluso antes de la máxima categoría, le dijo a principios de los años 90 que duraría poco. Se arremangó, bajó la cabeza y se propuso llegar hasta donde él quisiera, como hizo. Solo con los años entendió que Jordan en realidad solo le estaba motivando: "Quería que hiciera el doble de la cantidad de trabajo por la que me pagaba, y eso es exactamente lo que consiguió".

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 1 / 18 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team 2 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 3 / 18 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, sale del garaje 4 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 5 / 18 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, sale del garaje 6 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 7 / 18 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 8 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 9 / 18 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 10 / 18 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team 11 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 12 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, en boxes 13 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 14 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, inspecciona el coche de Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, en Parc Ferme tras la clasificación 15 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, inspecciona el coche de Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, en Parc Ferme tras la clasificación 16 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team 17 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, es entrevistado tras la clasificación 18 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Con él, Aston Martin tiene un verdadero tiburón, sediento de éxito: "No hay nada que prefiera hacer más que esto. Soy ferozmente competitivo y eso realmente me impulsa. Tengo asuntos pendientes con este equipo, no estamos aquí para ganar algunas carreras, sino para ganar el mundial".

Pero... ¿y cómo hace Stevenson para enfrentarse al máximo organismo de las carreras? Admite que aunque a veces no está de acuerdo con decisiones, tiene que estar muy seguro de que puede ganar las protestas, como la que ganó en Arabia Saudí y esta de Austria sobre los límites de pista.

"Tienes que elegir tus batallas", revela. "No siempre puedes estar al oído de la FIA. A veces, las decisiones no van a tu favor, pero tienes que aceptarlas. Cuando se trata de algo bastante claro o de algo de lo que vas a salir ganando, entonces es cuando tienes que luchar".

"Tienes que tener toda la información que respalde tu caso preparada para presentarla a la FIA. Nunca se puede recurrir una decisión por capricho. Si empiezas a poner el grito en el cielo, la FIA nunca te escuchará".

Stevenson duerme tranquilo, y Aston Martin, sus pilotos y sus aficionados también pueden estarlo. "Siempre siento que como equipo estamos muy bien preparados y en los momentos correctos, y creo que hemos visto los frutos de eso esta temporada en la manera en que se han desarrollado algunas de las decisiones finales", celebra.

Aunque lo preferible, sinceramente, sería que no tuviera que volver a intervenir tras una decisión errónea del árbitro de la F1, la FIA...

Te interesará mucho: Sanciones y apelaciones en la historia de la F1 y reacción de la FIA