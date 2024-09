Vídeo: así acabó Alonso en Singapur, con calambres y manos hinchadas

El GP de Singapur era hasta la llegada de Qatar la carrera más dura de la temporada físicamente, disputada en unas condiciones meteorológicas que hace que los pilotos acaben agotados. Un reto para el que se preparan con meses de antelación, pero que año a año sigue demostrando su alto nivel de exigencia.

Antes y después de las carreras se ve a los pilotos refrigerarse, tratar de sofocar el calor y combatir la humedad, pero el gran premio se vuelve aún más difícil si no beben durante las más de 60 vueltas que se dan. Es el caso de Fernando Alonso, el piloto más veterano de la parrilla, que acabó el domingo con calambres y las manos hinchadas por el sudor.

Lo mostró DAZN F1 en su programa de los lunes 'Código F1', y luego lo subieron a redes sociales. Ahí, tras hablar ante los medios de habla hispana y a la espera de atender a los internacionales, Alonso se gira hacia la reportera de DAZN, Christine GZ, y le confiesa que durante su segunda pregunta no había podido escucharla bien porque le habían dado calambres en un pie.

"Tenía una calambre en el dedo del pie cuando me hiciste las preguntas... tremendo", dice riéndose. "Se me quedó el dedo como así hacia atrás, ni te escuché la segunda pregunta. La segunda pregunta no sé ni lo que dijiste, me estaba mirando el pie...", y procede a enseñarlo, antes de mostrar también su mano hinchada y con rampas: "Mira, del sudar de los guantes".

Luego, aunque no se escucha la pregunta, Alonso confirma que no bebió, y explica de hecho por qué nunca lo hace: "¡Casi nunca bebo eh! Hoy no tenía agua tampoco. Odio beber, así que ahora no lo pongo nunca, no puedo conducir con el pitorro en la boca".

Sin embargo, nada impidió a Alonso acabar en los puntos, de hecho en la octava plaza, que el propio bicampeón definió cómo "mejor que el mejor sueño" que pudiera tener Aston Martin.

Ahora, Alonso y el resto de pilotos y equipos tiene tres semanas sin carreras, antes de un final de temporada frenético que volverá a ponerles a prueba, con dos tripletes (de tres carreras seguidas) y un total de seis grandes premios en las últimas ocho semanas del curso.