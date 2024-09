Wolff y el divertido recuerdo escolar por el castigo de la FIA a Verstappen

Uno de los temas más polémicos del pasado fin de semana en el Gran Premio de Singapur 2024 de Fórmula 1 fue el castigo que la FIA impuso a Max Verstappen por el uso de un lenguaje soez durante la rueda de prensa oficial del jueves, y el responsable de los de Brackley, Toto Wolff, se mostró muy comprensivo con él después de su reacción de no responder demasiado y organizar por su cuenta una sesión improvisada con los medios de comunicación.

El máximo responsable de Mercedes vivió una situación parecida en el Gran Premio de Las Vegas del pasado curso, en el que la federación internacional lo citó junto con Fred Vasseur debido a las declaraciones que hicieron a raíz del incidente de Carlos Sainz con una de las alcantarillas en el circuito urbano en la capital del juego.

El aviso de la FIA a Toto Wolff: Fórmula 1 La FIA avisa a Vasseur y Wolff por su lenguaje en Las Vegas F1

Aquello se saldó con un simple aviso, y en la pista de Marina Bay recordó lo que pasó de una forma muy divertida: "Estuve con los comisarios el año pasado después de Las Vegas y fue una experiencia bastante buena. Fred [Vasseur] y yo estábamos allí al mismo tiempo, él estaba un poco más preocupado, y yo les dije que era la primera vez desde el colegio que me llamaban para ver al director, y que les prometía que iba a ser la última".

"Dicho esto, creo que existe el argumento de que decir palabrotas y ser grosero en la radio no es algo que deba ocurrir", explicó Toto Wolff. "Puede ser tan malo que sea irrespetuoso, hay gente en casa viéndolo, aunque las palabrotas son ahora el lenguaje común, pero siempre es el contexto el que la hace [grosera]. Queremos emociones, queremos momentos duros, y entendemos que los pilotos estén al extremo, pero si podemos atenuarla un poco, es bueno para todos nosotros, aunque yo no prohibiría necesariamente la palabra con 'F' [fuck, en inglés, la cual sirve para muchos insultos], porque creo que hay palabras peores que esa".

En el momento en el que se le cuestionó sobre si el castigo de Max Verstappen era exagerado, contestó: "De todas formas, no creo que nadie escuche la rueda de prensa de la FIA. Se escucha, pero no se escribe sobre ello, casi nunca. ¿Me equivoco al decir eso? Creo que no hay una gran audiencia, somos un grupo, todos formamos parte del circo ambulante, nos conocemos y no creo que utilizar la palabra con 'F' en una rueda de prensa sea lo peor".

"Aunque si tenemos que adaptarnos, todos adaptaremos nuestro lenguaje, incluidos los directores de equipo, lo cuidaremos más, así es más civilizado", sentenció el austriaco.

