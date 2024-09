Alonso: "El octavo es mejor que nuestro mejor sueño"

La carrera del Gran Premio de Singapur 2024 de Fórmula 1 fue una en la que el equipo Aston Martin Racing quería sacar algunos puntos gracias a la habilidad de Fernando Alonso, quien salió desde el séptimo lugar con los neumáticos medios, y a pesar de una salida en la que tuvo que irse por la escapatoria de la primera curva, mantuvo su posición.

Desde ahí, el español trató de seguir la estela de Nico Hulkenberg, beneficiándose de su DRS para retener a Charles Leclerc, un monoplaza, que desde el punto de vista del dos veces campeón del mundo, estaba para ganar: "Intenté seguir a Nico [Hulkenberg], hacerle un undercut, y los Ferrari deberían haber ganado la carrera porque tenían el mejor coche, así que no era mi carrera".

Fernando Alonso se centró en lo que eran sus rivales reales, por lo que decidió poner el duro antes de lo que tocaba para conservar lo que acabaría siendo una octava plaza final, que fue un resultado mucho mejor de lo que esperaban en la escudería de Silverstone, ya que su compañero, Lance Stroll, tan solo superó a cuatro coches: "Sí [es lo mejor que podía hacer], detrás de los cuatro equipos de arriba, tan solo por delante de 'Checo' [Pérez], así que solo el noveno y décimo estaban disponibles en la carrera, así que el octavo es mejor que nuestro mejor sueño".

"De nuevo, son buenos puntos, pero acabamos doblados, no con demasiado buen ritmo, un coche complicado de pilotar todo el fin de semana, así que tuvimos suerte en sumar puntos, y era posible haber quedado 15º", continuó el asturiano, quien sumó unas valiosas cuatro unidades que le mantienen en noveno lugar en la clasificación general.

En palabras a los micrófonos de DAZN F1, continuó con ese discurso: "Cuatro puntos más de lo que merecíamos porque no estábamos en esa posición, así que estoy contento. El Safety Car no nos ha ayudado, así que hemos tenido que tirar en todo momento, ha sido una carrera difícil, tanto en lo físico como con los neumáticos, y en las próximas carreras debemos de subir el nivel porque no tenemos el ritmo para acabar en los puntos".

En cuanto a las dificultades para adelantar, algo que se vio en cómo pudo retener a Charles Leclerc, el español indicó: "Era difícil adelantar, como siempre en los circuitos urbanos, y era un juego de ver quién mantenía las ruedas vivas, era la única manera en la que te podían adelantar. Si tenías algo de neumático, podías defenderte, y ese fue un poco el juego de la carrera, pero son carreras interesantes porque son tácticas, en las que saber dónde tirar o no, hicimos un undercut a Nico [Hulkenberg] cuatro vueltas antes, así que estoy contento.

