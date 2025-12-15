Lo que "asusta" de Verstappen es que "aún está mejorando", según Vettel

"Lo que da miedo es que aún está mejorando", eso dice Sebastian Vettel de Max Verstappen, también tetracampeón del mundo de Fórmula 1, que acaba de completar una notable temporada 2025.

A pesar de que su Red Bull RB21 fue inferior al McLaren MCL39 en general este curso, Verstappen fue capaz de lograr más victorias y más poles que ningún otro piloto (ocho de cada). Y lo que es más importante, remontó una desventaja de 104 puntos respecto a Oscar Piastri antes de perder el título por sólo dos puntos frente a Lando Norris.

En el podcast Beyond The Grid, grabado durante el Gran Premio de Brasil, Vettel se deshizo en elogios hacia el piloto de Red Bull, al que describió no sólo como talentoso sino también como trabajador, al tiempo que elogió su crucial compostura.

"Sabemos que es bueno, pero sigue mejorando, sigue teniendo hambre, sigue queriendo aprender", dijo el piloto alemán. "Creo que también está trabajando muy duro entre bastidores, y eso es lo que le hace tan fuerte. Y, por supuesto, está bendecido con mucho talento, pero incluso si es uno de los pilotos con más talento de la parrilla, creo que al final lo que le hace tan fuerte... siempre es una combinación".

"Pero el ingrediente clave es su cabeza. En las situaciones que importan, mantiene la cabeza fría, casi nunca comete un error, cumple cuando tiene que hacerlo, siente la presión, todos la sentimos, no creo que sea posible no sentirla, pero es capaz de encontrar un espacio en su cabeza en el que puede dejar eso a un lado y centrarse en lo que importa".

Lando Norris, McLaren Foto: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Vettel también se ha mostrado impresionado por la mentalidad de Norris, campeón del mundo en 2025, y lo ha calificado de "valiente" por hablar abiertamente de su salud mental.

"Era simplemente un tabú", recuerda Vettel de su época en la F1, de 2007 a 2022. "Era como 'no hables de ello'y nadie lo hacía, entonces tenías esa imagen de 'los pilotos de carreras son máquinas, son precisos y no cometen errores, y que todo son las carreras y no muestras debilidades'. Esto se aplica a todos los deportes: no muestres tus debilidades, porque no quieres mostrárselas a tu oponente, bla, bla, bla".

"Creo que todo es una mierda, creo que todos somos humanos, todos tenemos nuestros problemas a los que nos enfrentamos, y es genial ver a Lando siendo un modelo a seguir dentro de la Fórmula 1, pero también sobre todo fuera de ella. Y creo que esa es también la razón por la que es tan popular".

"Por supuesto, también veo los comentarios de otros criticando esa parte, 'le hace vulnerable, no es bueno' - pero estoy totalmente en desacuerdo", concluyó el ex piloto de F1.