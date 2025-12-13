Vettel avisa tras la salida de Marko: "Era el cerebro de Red Bull"

Justo después del Gran Premio de Abu Dhabi, el asesor de Red Bull Racing Helmut Marko ya había dejado entrever que su futuro en el equipo de F1 era incierto, pese a tener contrato hasta 2026. El martes, Red Bull anunció oficialmente que Marko se retira como asesor y jefe del Red Bull Junior Team tras más de veinte años.

Desde la fundación del equipo, Marko ha visto a Red Bull conquistar seis títulos de constructores, así como ocho campeonatos de pilotos, repartidos en cuatro títulos para Sebastian Vettel y cuatro para Max Verstappen.

Que el veterano Marko, de 82 años, haya decidido despedirse ahora de Red Bull fue algo que Vettel no vio venir. "Me sorprendió tanto como al resto", afirma Vettel a Sport.de. "Le deseo a Helmut todo lo mejor en el camino que emprenda y una jubilación más que merecida". Aunque Marko no desempeñó un papel como jefe de equipo o CEO —como sí lo hizo Christian Horner durante veinte años—, Vettel considera al austríaco como el "arquitecto del éxito de Red Bull Racing y [del equipo hermano] Toro Rosso".

"No solo en lo que respecta a la elección de pilotos; también las decisiones clave sobre la estructura del equipo, el personal y la estrategia venían de él", añade Vettel. "Helmut puede considerarse a sí mismo el autor del éxito de Red Bull en la Fórmula 1".

Marko lamentaba no haber podido ir en su día a por cinco títulos consecutivos con Vettel, para igualar así el récord de Michael Schumacher. Cuando Verstappen alcanzó los cuatro campeonatos, Marko volvió a fijarse como objetivo lograr el quinto título seguido, de nuevo sin éxito. "Me afectó mucho que este año nos quedáramos por muy poco sin el campeonato del mundo, y eso me dejó claro que este es el momento adecuado para cerrar este capítulo tan largo, intenso y exitoso", explica Marko sobre su decisión.

"Le deseo muchos éxitos a todo el equipo y estoy convencido de que el año que viene volverán a luchar por ambos títulos mundiales".

Sobre la sucesión de Marko aún no se sabe nada. Durante mucho tiempo circularon rumores de que Vettel podría seguir sus pasos, pero recientemente el cuatro veces campeón indicó que las conversaciones con Marko no llegaron a mucho. "Hablé un poco con Helmut, pero no llevó a nada. Nunca llegó a cuajar realmente", concluye Vettel.