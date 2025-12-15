Cómo una reunión tras Monza empujó a Antonelli en la dirección correcta

Como debutante, Andrea Kimi Antonelli fue lanzado directamente al volante de un Mercedes, donde se convirtió en compañero de George Russell. Mientras que el joven italiano era capaz de sorprender en circuitos desconocidos para él, era incapaz de marcar la diferencia en los que conocía, la mayoría europeos.

Esto provocó las críticas de su jefe de equipo, Toto Wolff, tras una infructuosa carrera en Monza, en la que sólo pudo ser noveno. Sin embargo, Antonelli logró terminar su primera temporada con una nota más positiva y está convencido de que las lecciones aprendidas este año le han preparado para 2026.

"Este año ha sido una curva de aprendizaje enorme para mí", admite Antonelli. "Mi primer año en Mercedes fue sin duda una gran oportunidad. Obviamente he estado mucho más en el punto de mira, bajo presión, entre otras cosas, pero creo que eso me ha ayudado a mejorar aún más rápido", afirma el italiano de 19 años.

"Esta temporada he tenido altibajos. Tuve un periodo muy largo y difícil, pero el hecho de que consiguiera superarlo me hizo más fuerte. Lo sentí como una pequeña victoria para mí, porque durante ese periodo en Europa incluso empecé a dudar de mí mismo y tenía miedo de no salir adelante".

"Pero desde Bakú hemos tenido un buen impulso y últimamente me estoy divirtiendo de nuevo. Así que sí, estoy muy satisfecho con la temporada, pero sobre todo con lo mucho que he crecido y lo maduro que he llegado a ser como persona. Y el año que viene estaré mucho mejor preparado y tendré más control".

Monza, un punto de inflexión para Antonelli en la F1 2025

Antonelli recuerda las primeras carreras de la temporada con orgullo: "Tuve un muy buen inicio hasta Canadá, realmente una primera parte de la temporada muy buena", añade. "Las expectativas eran cada vez más altas y entonces empezó la parte europea y sentí como si todo se viniera abajo, como si ya nada funcionara. Y, por supuesto, en Mercedes para entonces estábamos luchando por el segundo puesto en constructores y estábamos perdiendo puntos. El equipo también empezó a presionar y todo eso se me vino encima. Pero es normal, así son las cosas".

Según Antonelli, hubo un momento en ese difícil periodo que cambió las tornas: "Lo que realmente marcó la diferencia fue la reunión después de Monza, con Bono [Peter Bonnington, ingeniero de carrera] y Toto [Wolff]. Eso me ayudó mucho a reiniciar, a volver a ser el de la primera parte de la temporada", explicó.

"Obviamente, no estaba contento con cómo estaban yendo las cosas y me sentí aún más frustrado porque pensaba demasiado en el resultado final. También intenté estar a la altura de las expectativas internas del equipo, pero se convirtió en una bola de nieve. Sentía que no llegaba a ninguna parte. Pero después de Monza, pude resetear", concluyó.

