Verstappen avisa de que saldrá al ataque en la carrera al sprint

Max Verstappen llega a la 10ª cita de la temporada como líder del Mundial, algo que en seis de los últimos 10 años, ha supuesto el título al final del campeonato. Pero el piloto de Red Bull cree que Mercedes alzará el vuelo de nuevo este fin de semana en su carrera como local en Silverstone.

Verstappen y Red Bull rozaron la perfección en los dos fines de semana consecutivos en el Red Bull Ring y el holandés se marchó de Austria con su primer Grand Chelem de su trayectoria en F1. Además, Mercedes no gana desde el 9 de mayo en el GP de España, algo que les ha dejado ya a 44 puntos de distancia de Red Bull.

"Es difícil de decir. Sabemos que Mercedes, por supuesto, traerá mejoras, así que tenemos que esperar y ver. Si funcionan, estarán más cerca, seguro. Por el momento, no lo sé", aseguró cuando se le preguntó si logrará su cuarta victoria consecutiva este fin de semana.

"Por supuesto, también con el formato que tenemos este fin de semana, va a ser un poco diferente. Sin duda, espero que seamos competitivos, pero es difícil decir dónde acabaremos. Pero estoy deseando que llegue".

Cuando se le preguntó por cómo va a afrontar el formato especial del GP de Gran Bretaña, con carrera clasificatoria al sprint incluida (17 vueltas), Verstappen dejó claro que irá a por todas, pese a que los tres puntos de recompensa pueden no justificar el riesgo de abandonar y salir mal posicionado el domingo.

"Simplemente dejaré que ocurra y veré cómo funciona. Para la carrera, hay que intentar ganarla. Son tres puntos extra que puedes sumar, aunque por supuesto sabes que el domingo es lo más importante. Pero de momento, creo que primero tenemos que hacer un fin de semana como éste y luego podremos juzgarlo todo adecuadamente", dijo.

Así son las carreras clasificatorias que la F1 va a probar

Verstappen también tiró de humor cuando Motorsport.com le preguntó por qué tiene que mejorar después del dominio que ha demostrado en las últimas cuatro carreras.

"¡Doblar a toda la parrilla! No, siempre son los pequeños detalles, no las grandes cosas, lo que se puede mejorar. Por ejemplo, no estaba contento con cómo fue la clasificación [en Austria]. Así que ahí es donde tenemos que trabajar de nuevo. Pero también, en cuanto a la puesta a punto, siempre estoy buscando cosas que podamos mejorar en el coche en diferentes áreas. No puedo explicarlo en un minuto, hay muchas cosas que tenemos que analizar", concluyó.