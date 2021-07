Alpine ha dejado destellos del potencial del A521, pero el equipo no ha sido capaz de completar muchos fines de semana realmente representativos, y como sugiere Fernando Alonso, la mala suerte ha jugado a veces en su contra.

La escudería francesa va séptimo en el campeonato de constructores, y las esperanzas de luchar con McLaren y Ferrari por el tercer o cuarto puesto se han esfumado. Sin embargo, Aston Martin y AlphaTauri siguen a tiro, por lo que todavía hay mucho en juego si los de Enstone consiguen que sus dos coches estén regularmente entre los 10 primeros y puntúen.

Las últimas actuaciones de Alonso han indicado que ya se ha puesto al día después de sus dos años fuera de la F1. Como se ha visto en varios pilotos este año, no es fácil llegar a un nuevo equipo, y menos después de haber estado en otras categorías.

Mientras, su compañero Esteban Ocon ha ido a menos y no ha conseguido ningún punto en las últimas cuatro carreras.

"El inicio de temporada es claramente decepcionante", dice el director ejecutivo de Alpine, Marcin Budkowski, a Motorsport.com. "Hemos comprobado que el coche tiene un ritmo decente y lo hemos visto en la clasificación de Portugal y España con Esteban. Así que hay ritmo en la clasificación”.

"En las carreras ha habido de todo. A veces hemos perdido algo de ritmo. Fernando se quejaba de que teníamos muy mala suerte en general y cuando pasaba algo no nos beneficiaba. Ha sido algo así".

"Así que ha dicho que va a hacer una visita a uno de los lugares donde tiene una pequeña rutina para inonvocar la suerte antes de Silverstone. Veremos si funciona. Si funciona para Silverstone, le mandaré allí entre cada carrera".

Marcin Budkowski, director ejecutivo de Alpine F1

La remontada de Alonso hasta la sexta posición en la última reanudación en Bakú fue espectacular, y en las tres últimas carreras ha terminado octavo, noveno y décimo, a pesar de no salir desde posiciones delanteras en parrilla. Los dos fines de semana consecutivos en Austria le ayudaron a continuar su aprendizaje y profundizar en entender el A521.

"Creo que Fernando está consiguiendo sacar el máximo de este coche", dice Budkowski. "Ha trabajado en la puesta a punto, una segunda semana consecutiva obviamente ayuda. Ha trabajado con sus ingenieros también a nivel de puesta a punto, ha progresado en las últimas carreras y todo lo que le rodea también está cogiendo forma. Así que es bueno verle. Desde luego, estuvo contento con el coche durante todo el fin de semana".

Budkowski cree que las piezas están encajando: "Necesitas la puesta a punto correcta que haces a lo largo del fin de semana con tus ingenieros y la preparación del fin de semana, necesitas coger confianza y luego ser capaz de sacar el 100% de ella en la clasificación, en una sesión muy corta y tensa por el tráfico y todo lo demás”.

"Creo que para un piloto como Fernando, incluso con toda su experiencia, estando fuera durante dos años, esa preparación para la clasificación, esa gestión del tráfico, la temperatura de los neumáticos y todas las cosas que tienes que mirar, lleva un poco de tiempo. Pero está en ello, y es bueno verlo, la verdad".

Para el piloto y el equipo no ha habido nada más frustrante recientemente que la vuelta abortada de Alonso en la Q2 del GP de Austria, donde el español fue molestado sin querer por Sebastian Vettel cuando tenía salir entre los seis primeros.

La tenacidad que el bicampeón del mundo de F1 mostró el día de la carrera cuando luchó para remontar del 14º al 10º puesto, incluyendo una lección a George Russell, indica que ahora se siente muy cómodo con el coche.

Ese 10º puesto no era gran cosa, y aunque podría haber significado mucho más para Russell y Williams, fue bienvenido por Alpine después de un sábado tan frustrante.

"Fue un punto muy disputado", admite Budkowski. "Pero para ser sinceros, saliendo 14º y 17º, no podíamos sacar mucho más de la carrera. En realidad, fue un resultado bastante decente, teniendo en cuenta las posiciones de salida".

"Es frustrante, porque el ritmo de Fernando en carrera fue bastante fuerte, de hecho, creo que consiguió la sexta o séptima vuelta rápida de carrera. Así que podríamos haber sacado más provecho de la combinación coche-piloto, pero nuestro fin de semana estuvo realmente condicionado por la clasificación".

Fernando Alonso, Alpine A521

¿Tenía Alonso realmente la velocidad necesaria para salir entre los seis primeros?

"Creemos que sí. Es difícil decir si habría hecho el mismo tiempo que los demás en la Q3, pero fue tercero en la Q1 con una salida. Creo que la vuelta que no terminó por el incidente con Vettel, nuestras estimaciones le habrían puesto tercero o cuarto en esa sesión”.

"No creo que hubiéramos sido terceros o cuartos en la parrilla, pero creemos que una tercera fila era realista, seguro".

El punto de Alonso en Austria fue una recompensa a la pesadilla de fin de semana de Ocon, que fue de mal en peor. Desde la 17ª posición en la parrilla por segundo fin de semana consecutivo, el francés necesitaba una gran para impulsar su confianza. En cambio, se quedó fuera en la primera vuelta después de un toque donde rompió la suspensión.

“Este fin de semana ha sido duro para Esteban", dice Budkowski. "Porque ha trabajado mucho con sus ingenieros entre las carreras de Austria para tratar de entender los problemas y sacar más del coche. La clasificación fue difícil”.

"En carrera, seamos sinceros, no había mucho que esperar, así que atacó en la salida, y en realidad, sin ninguna culpa, se quedó completamente emparedado y se le rompió la suspensión. Así que fue el final de un fin de semana bastante doloroso”.

"Pero siendo sincero, no tiene sentido limitarse a dar vueltas durante toda la carrera. Cuando empiezas el 17º con un coche más rápido, tienes que arriesgar para intentar ganar algunas posiciones".

Budkowski admite que el doblete de Austria fue claramente difícil para Ocon. La carrera anterior en Paul Ricard no fue tan mala como algunos podrían sugerir.

Esteban Ocon, Alpine A521

"Yo no mezclaría Francia, donde fue 11º en parrilla sin pasar a la Q3 con un coche que estaba para ser noveno o décimo por ritmo, con la 17ª posición en Austria. Son cosas completamente distintas. Así que creo que es justo decir que le costó sacar el ritmo del coche en las dos carreras de Austria".

El equipo sigue sin saber por qué ocurrió eso: "No, no tenemos respuestas claras, claras. No vemos nada en los datos. Creo que, como siempre, es una combinación de la confianza del piloto, la puesta a punto y el rendimiento del coche en general. Y todo tiene que juntarse”.

Después de la carrera del Red Bull Ring, Ocon dijo que esperaba que desmontarán su coche y cambiaran piezas para encontrar el problema. El equipo confirmó el martes que ha cambiado el chasis de Ocon para despejar dudas.

Juzgar la mejoría de Ocon será más complejo en Silverstone por el nuevo formato al sprint. En lugar de tener tres sesiones de entrenamientos, la FP1 será el viernes y luego la clasificación por la tarde.

Como todo el mundo, Alpine tiene mucho que aprender sobre los fines de semana al sprint, y la elección de los neumáticos para el sábado es una variable que podría implicar algo de azar.

"Si los neumáticos nos permiten no tener que gestionar demasiado en ese corto sprint, va a ser interesante", dice Budkowski. "Igualmente, la degradación de los neumáticos y la gestión de los mismos también generarán algo de acción en la pista”.

Fernando Alonso, Alpine A521

"Creo que hay muchas posibilidades de que todos tengan el mismo neumático para el sprint. Pero cada coche desgasta los neumáticos de forma un poco diferente, si es algo marginal, algunos pueden arriesgarse. La mayoría de las veces, será una elección simple y obvia en un circuito donde es realmente marginal conseguir que un neumático dure. Igualmente, no pasa nada por decir que hay que ir a por ello con un stint corto".

"Pero recuerda que los neumáticos más rápidos suelen ser los que se degradan más rápido. Así que no son necesariamente más rápidos a lo largo de un stint, y aunque puedes ganar posiciones al principio, tal vez las pierdas después. Así que no es una obviedad".

Como todos los demás, Alpine está dejando de desarrollar el coche de 2021, aunque la obligación de rediseñar sus alerones traseros para cumplir con las pruebas de flexión más estrictas de la FIA ha distraído el plan para centrarse en el próximo año.

A veces se puede sacar rendimiento aprendiendo más sobre lo que se tiene en lugar de añadir nuevas piezas cada fin de semana, y ahí es donde está el enfoque ahora.

"Creo que hay algo de eso", reconoce Budkowski. "Y creo que esto es lo que tenemos, más o menos. Todavía estamos incorporando algunas cosas menores, sobre todo en cuanto a ahorro de peso, para compensar el endurecimiento del alerón trasero, que nos costó un poco de peso en la parte trasera del coche. Pero aparte de eso, esto es más o menos con lo que íbamos a correr el resto del año".