Alonso rebaja la euforia con el nuevo Aston en Hungría: "No cambiará nuestra posición"
Fernando Alonso rebajó la euforia por el debut del 'AMR26 B' de Aston Martin en Hungría y avisó de que las mejoras no bastarán para cambiar su posición.
Fernando Alonso, Aston Martin Racing
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
El nuevo 'AMR26 B' que se estrenará este fin de semana en el Gran Premio de Hungría ha centrado toda la atención en la previa del evento y, como era de esperar, uno de los principales intereses era ver qué pensaba Fernando Alonso.
Si bien hay grandes expectativas puestas en el nuevo monoplaza de Aston Martin, Alonso quiso calmar las aguas y explicó que la ganancia debería ser similar a la del resto de equipos en este periodo en el que ellos no han mejorado su coche.
"En las primeras 12 carreras otros equipos han escogido una estrategia más convencional al traer dos o tres décimas cada dos o tres carreras y eso supone un segundo o un segundo y medio para la décima o duodécima carrera".
"Nosotros no hemos hecho eso y por eso nos hemos quedado atrás comparado con el resto de la parrilla. Y ahora estamos intentando dar un salto para recuperar ese tiempo. Pero esto no cambiará tu posición natural cuando llegue el domingo", dijo.
Cuando le preguntaron cómo de grande va a ser el salto adelante de Aston Martin el piloto asturiano no se atrevió con una predicción, pero descartó ser de repente la sorpresa.
"Es difícil saberlo. No estoy pensando en números o en posiciones. Si volvemos atrás, en las últimas cinco carreras teníamos diferencias muy distintas con la zona media. Hubo un par de circuitos complicados. Silverstone o Spa, uno de los más difíciles, donde el coche de delante, el que nos precedía, estaba a 2,1 segundos de nosotros. No hay un paquete de mejoras en el mundo que te vaya a hacer recuperar esa diferencia".
"Y probablemente la posición no cambie, aunque hubiéramos usado el coche actualizado en Spa. Así que así cambiará de circuito a circuito".
Sin embargo, pensando en el GP de Hungría en concreto, Alonso espera ser algo más competitivo también por las características del circuito, que debería camuflar las debilidades de la unidad de potencia Honda.
"Y esperemos que en Hungaroring vayamos bien, porque aquí la potencia no es lo más importante. Aunque obviamente vamos a mejorar el coche, pero el motor aún no. Ahí tenemos un déficit que todavía tenemos que compensar".
"Enfoco el fin de semana con la idea de entender el coche y con le objetivo de desbloquear rendimiento en el coche", añadió el bicampeón español de F1.
Detalle técnico del Aston Martin AMR26
Foto de: AG Photo
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