Verstappen aclara su comentario sobre el Red Bull "de papel" tras un misterioso problema

Tras los entrenamientos del viernes y al notar una "falta de conexión" en el equilibrio del coche, Max Verstappen ya sabía que la clasificación de Fórmula 1 en Monza sería difícil, y así fue al día siguiente. El piloto de Red Bull marcó el sexto mejor tiempo el sábado, a casi tres décimas del sorprendente poleman Pierre Gasly, pero eso no lo dice todo.

Cuando el director del equipo, Laurent Mekies, se puso en contacto por radio después para disculparse por la desastrosa última vuelta, Verstappen respondió diciendo que el RB22 estaba hecho de papel.

Más tarde, en declaraciones a los medios holandeses en el paddock, el cuatro veces campeón del mundo explicó exactamente qué había detrás de ese comentario: "A veces tenemos componentes en el coche que se rompen o se atascan. He tenido esa sensación bastante a menudo a lo largo de la temporada".

"A veces ocurre en los entrenamientos y aún puedes arreglarlo para el día siguiente. Otras veces ocurre durante la carrera, como me pasó en Austria, y ahora ha ocurrido entre la tercera sesión de entrenamientos libres y la clasificación".

"Entonces, el coche ya no absorbe bien los baches ni los bordillos. Nuestro coche simplemente rebota mucho más en esos momentos y, sin duda, hemos perdido mucho tiempo por vuelta debido a eso".

Cuando Motorsport.com le preguntó, Verstappen aseguró que el problema está en la parte trasera del RB22. Como es comprensible, no quiere entrar en detalles, pero subraya que ciertos componentes de la parte trasera "no son lo suficientemente buenos" para aguantar un fin de semana de carrera.

Según el holandés, ciertos componentes de la parte trasera del RB22 «no son lo suficientemente buenos» en estos momentos Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"Yo mismo sé dónde está el problema, pero no soy el ingeniero que pueda resolverlo", afirmó. "Tengo algunas ideas, pero llevo años lidiando con esto".

Ese último comentario resulta llamativo, teniendo en cuenta que el reglamento técnico se ha revisado por completo para 2026 y que, en esencia, todo en el monoplaza de este año es nuevo. No obstante, según Verstappen, Red Bull lleva años luchando con el mismo problema.

"El equipo me escucha y también está intentando resolverlo, pero por el momento no lo están consiguiendo", dijo Verstappen. "Algunos fines de semana se sufre menos porque se pasan menos los bordillos y se producen menos impactos fuertes".

"En Zandvoort no completé una sola vuelta, así que nunca se sabe cómo habría evolucionado durante el resto de la carrera. Pero sí, ocurre muy a menudo".

Verstappen asume menos riesgos debido al "desgaste del coche"

Eso incluso significa que, según ha admitido el propio Verstappen, toma menos riesgos en determinados momentos en comparación con temporadas anteriores de F1: "Ya me ha pasado varias veces esta temporada, sí, en las que me he contenido un poco a propósito".

"Por supuesto, ya hemos tenido muchos problemas esta temporada y, si estás luchando por el séptimo puesto, tampoco deberías conducir así. Si entonces algo sale mal…".

Aunque se trata de un problema de seguridad menor que los de Red Bull con el alerón trasero, Verstappen afirma que no está asumiendo todos los riesgos en 2026 Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

Verstappen insiste en que el problema de Monza, a diferencia de sus anteriores accidentes causados por el alerón trasero giratorio, no es una cuestión de seguridad.

"No. Mira, con ese alerón trasero, si de repente pierdes aerodinámica en algún punto, eso es muy peligroso. Pero esto simplemente supone tiempo por vuelta que estás desperdiciando", explicó.

"Sigues pilotando al límite, pero no puedes aprovechar al máximo el potencial porque el coche da botes por todas partes".

Tras el mensaje de radio de Verstappen en el que decía que el RB22 estaba hecho de papel, en las redes sociales se convirtió rápidamente en un juego de palabras llamado «papier-Wache», una mezcla entre «papel maché» y el nombre del director técnico de Red Bull, Pierre Wache.

Verstappen se ríe del juego de palabras, pero añade: "Sí, ¡más me vale no usar yo mismo esa broma!".

"Pero, en fin, es una pena. Sé que todo el mundo está dando lo mejor de sí mismo y tampoco se puede culpar a una sola persona, porque, al fin y al cabo, es un equipo muy grande".

"Es una pena que muchas cosas esta temporada no salgan siempre bien, o al menos no funcionen como deberían".

Verstappen también prevé una carrera difícil el domingo, al menos si Red Bull no es capaz de resolver el problema de la «degradación del coche». Foto de: Steven Tee / LAT Images a través de Getty Images

A Verstappen ya ni siquiera le sorprenden los numerosos contratiempos de Red Bull

Verstappen ya había comentado anteriormente que parece que algo se le pone en contra a Red Bull cada fin de semana de carrera. El sábado, no solo fue el desgaste del coche, sino que también fracasó el plan de rebufo.

Liam Lawson no logró pasar a la Q3 tras verse retenido en la primera chicane por Oscar Piastri, quien, en consecuencia, tendrá que retroceder tres puestos en la parrilla.

"Ya ni siquiera me sorprende. Casi todos los fines de semana pasa algo a lo largo de la temporada", dijo Verstappen. "Siempre quiero sacar lo mejor de ello y, si eso no ocurre porque siempre pasa algo, entonces, por supuesto, sigo sintiéndome frustrado".

"Pero, por otro lado, de todas formas no estás luchando por el campeonato, así que solo hay que intentar verlo con un poco de perspectiva".

Verstappen solo puede aspirar a algún podio o victoria esporádicos este año, aunque incluso eso será difícil en Monza. Cuando se le preguntó qué debería ser posible, en términos de ritmo de carrera, Verstappen concluyó: "No lo sé, realmente depende de cómo se comporte el coche el domingo con este problema".

"Si consiguen arreglarlo para la carrera y el coche se comporta un poco como en la tercera sesión de entrenamientos, entonces, por supuesto, intentaré seguir el ritmo de ese grupo de cabeza. Pero si se comporta como ahora, entonces no tengo mucha confianza".