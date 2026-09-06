Vídeo F1 | Emotivo homenaje de Vettel a Schumacher con el Ferrari F2002: "Le sentí mucho"

El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 Sebastian Vettel no pudo contener la emoción después de deleitar a los aficionados italianos de Monza con una exhibición al volante del Ferrari de 2002 de su amigo Michael Schumacher.

Vettel completó varias vueltas con el F2002 como parte de las actividades previas a la carrera en Monza, en un fin de semana en el que Ferrari celebró el 30º aniversario del debut de Schumacher con el equipo, que tuvo lugar en 1996.

El estilizado F2002 fue fruto de una Maranello que se encontraba en la cima de su poder durante la era de Jean Todt y Ross Brawn. Con aquel monoplaza, Schumacher consiguió 11 victorias y su compañero Rubens Barrichello sumó otras cinco, mientras Ferrari ganó todas las carreras de aquella temporada salvo dos.

Schumacher no terminó fuera del podio en todo aquel año y conquistó su tercer título consecutivo con Ferrari y el quinto de su carrera a finales de julio, después del undécimo gran premio de la temporada, disputado en Francia.

Pero, más allá de la propia historia del coche, lo que realmente conmovió profundamente a Vettel, amigo y protegido de Schumacher, fue el legado del siete veces campeón del mundo, que no ha vuelto a aparecer públicamente desde su accidente de esquí en diciembre de 2013.

"Estoy atrapado en una mezcla de emociones", dijo Vettel después de la exhibición, al borde de las lágrimas. "Por un lado, es un coche precioso de conducir. Es una máquina realmente preciosa. Pero, por encima de todo, es el coche de Michael. Él no está aquí hoy, pero le he sentido mucho durante estas vueltas, y espero que vosotros también le hayáis escuchado y sentido".

Sebastian Vettel Photo by: Eric Le Galliot

El cuatro veces campeón del mundo, que también fue piloto de Ferrari entre 2015 y 2020 mientras intentaba emular los años gloriosos de Schumacher, explicó que durante la exhibición se debatía entre alargar aquel momento único todo lo posible o exprimir la potencia del motor V10.

"Es muy emocionante", explicó Vettel, visiblemente eufórico y todavía temblando por la experiencia. "No hacen falta muchas vueltas para sentir el alma de un coche, y enseguida notas que era un coche especial. Es como si te gritara: '¡Vamos, vamos, vamos!'".

"Todo el rato estaba dividido entre querer apretar con este coche y disfrutar del momento, intentando que durase lo máximo posible. Pero ha sido absolutamente precioso, también sentir lo vivo que sigue estando el espíritu de Michael y lo vivo que está el espíritu de Ferrari aquí. Yo mismo pude experimentarlo hace años".

Y añadió: "Hay cosas que echo de menos, pero ahora tengo una vida diferente y, como he dicho, estoy cuidando de la próxima generación de pilotos. Hay grandes oportunidades por delante. Así que ha sido un día muy emotivo. Mi corazón late con fuerza, estoy muy, muy orgulloso y echo de menos a Michael".

Vídeo: la exhibición de Sebastian Vettel con el Ferrari F2002 de Michael Schumacher en Monza