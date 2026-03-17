Vasseur se sigue oponiendo a cambiar las salidas de la F1: "Ya es suficiente"

Las salidas son uno de los elementos en el centro del debate respecto al reglamento de 2026. Con la eliminación del MGU-H este año, los pilotos pueden enfrentarse a un turbo lag y carecer de potencia en el momento de arrancar, lo que puede generar grandes diferencias de rendimiento entre los coches.

El problema se detectó durante los test de invierno y la FIA modificó el procedimiento garantizando un margen de al menos cinco segundos antes de iniciar la secuencia de encendido de los semáforos, para que cada piloto pueda mantenerse a pleno régimen con la esperanza de llevar el turbo a una velocidad óptima.

Tras algunas variaciones en las salidas en Melbourne, en particular un mal arranque de Liam Lawson que Franco Colapinto evitó por poco, varios pilotos alertaron del peligro. Carlos Sainz declaró temer "un gran accidente si nada cambia" en el reglamento.

Pero, ¿qué habría que modificar? "Hay algunas soluciones simples, pero tienen que estar permitidas por la FIA en lo que respecta a la batería", explicó Max Verstappen. El reglamento prohíbe utilizar la energía del motor eléctrico antes de alcanzar los 50 km/h, y además es bastante complicado cargar la batería durante la vuelta de formación.

"Es una norma bastante particular, no sé si lo sabíais", precisó George Russell al llegar a Shanghai. "Hay un límite de recuperación en cada vuelta. Los pilotos que salían en la primera parte de la parrilla [en Melbourne], después de la línea de cronometraje, ya estaban en esa vuelta. Así que cuando comenzamos la vuelta de formación, gastamos batería y la recargamos, acercándonos al límite de recuperación".

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"Los pilotos de atrás, cuando empezaron su vuelta de formación, salieron, cruzaron la línea de meta y [el límite de recarga] se reinició porque estaban, de hecho, en otra vuelta. […] En la salida, estando en la pole, aceleré, cargué la batería, pero eso consumió aproximadamente el 50% de mi límite de recuperación en esa vuelta. Así que hacia la mitad del circuito ya no podía recargar la batería, no tenía potencia para hacer burnouts de verdad".

"La FIA ha analizado cómo ajustar esto, pero como podéis imaginar, los equipos que hacen buenas salidas no han querido, lo cual me pareció un poco tonto. Pero no me preocupa demasiado, es realmente un reto".

Para que los cambios reglamentarios sean posibles en plena temporada, se necesita una unanimidad difícil de lograr entre los equipos. "La FIA solo quería facilitarnos la vida y eliminar ese límite de recuperación, pero como suele pasar, hay gente egoísta en su opinión y quiere lo mejor para sí misma", lamentó Russell antes del fin de semana en Shanghai. "Esto es la Fórmula 1 y forma parte del desafío".

Vasseur no quiere perder la ventaja de Ferrari

Russell no señaló a ningún equipo, pero no es ningún secreto que el principal opositor a un cambio es Ferrari. Los pilotos de la Scuderia están realizando excelentes salidas este año, lo que les ha permitido situarse en cabeza en los tres arranques desde el inicio del campeonato. Y no es casualidad.

Ferrari anticipó la situación optando por una turbina más pequeña y, por tanto, capaz de alcanzar antes su velocidad máxima, lo que parece ser la clave de estas buenas salidas. Frédéric Vasseur considera que su equipo simplemente ha trabajado mejor este aspecto que la competencia.

"Hace un año fui a ver a la FIA y señalé el procedimiento de salida para decir: ‘Chicos, esto va a ser difícil’", declaró el jefe de Ferrari a la prensa escrita, entre ella Motorsport.com. "La respuesta fue clara: había que diseñar el coche conforme al reglamento, no modificar el reglamento en función de los coches. Nosotros diseñamos el coche según el reglamento".

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Vasseur considera que el procedimiento más largo decidido en las últimas semanas, materializado por luces azules en la parrilla antes de la salida, ya es una concesión importante a los equipos rivales: "Creo que ya hemos tenido un gran cambio reglamentario en las salidas con lo de los cinco segundos".

"El cambio de los cinco segundos, lo de la luz azul, no nos ha ayudado en absoluto", subrayó el francés, confirmando su oposición a cualquier cambio adicional: "Creo que llega un momento en que esto empieza a ser demasiado".

Según Vasseur, el debate ya está cerrado: "Para mí, sí.".

Las preocupaciones de los pilotos parecen disiparse

Lewis Hamilton se alineó con su jefe de equipo. "No creo que sea peligroso", afirmó el siete veces campeón del mundo tras el sprint en Shanghai. "En el desarrollo del motor, algunos han tomado decisiones para tener potencia. Nosotros hemos tomado decisiones específicas, o nuestro equipo lo ha hecho, para asegurarnos de hacer buenas salidas".

A pesar de las importantes variaciones de velocidad aún presentes en Shanghai, no se registró ningún incidente importante en las dos salidas. Tras el sprint, George Russell confirmó que la situación es difícil de anticipar, pero volvió a considerar que el peligro es bastante bajo.

"Creo que para los problemas de Melbourne, al menos en mi caso, hemos encontrado soluciones. Pero en la vuelta de formación hacemos todos estos cambios de reglajes y de pilotaje, y es innecesariamente complicado. Las salidas siguen siendo difíciles. El año pasado, Shanghai fue la segunda salida con más agarre del año y aun así vimos a gente en dificultades [en la salida del sprint]".

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"En otros circuitos con menos agarre, creo que veremos coches deslizar sobre los neumáticos y tener dificultades para arrancar. Pero no creo que sea necesariamente un problema de seguridad. No hay una solución evidente y creo que es simplemente la naturaleza de estos coches y de estos neumáticos".

Charles Leclerc también consideró que la situación está bajo control. "Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho George", comentó el monegasco. "Es un poco difícil estar en la ventana óptima de salida con este motor, pero creo que cuanto más avancemos, más encontrarán soluciones los equipos. Creo que por ahora estamos en el lado bueno, pero estoy bastante seguro de que todos volverán".

"Y como he dicho, cuando los equipos, todos los fabricantes, consigan buenas salidas y estén en la ventana óptima, no habrá tantas diferencias entre los coches, así que no creo que sea un problema durante mucho tiempo".

Con Oleg Karpov y Stuart Codling

