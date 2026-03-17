Wolff, bromeó: "Pensaba que teníamos tres coches... Primer, segundo y tercer puesto"

El joven piloto de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, se hizo el pasado sábado con la pole position para el Gran Premio de China 2026, por delante de su compañero de equipo George Russell y del expiloto del equipo, Lewis Hamilton. Un resultado en la clasificación que enorgulleció al director, Toto Wolff.

"De hecho, por un momento pensé que teníamos tres coches", bromeó el austriaco en un breve vídeo que Mercedes publicó el sábado en las redes sociales, tras mirar la tabla de tiempos: "Primer, segundo y tercer puesto. Tengo que acostumbrarme a eso".

Ante un comentario desde el fondo de que uno de los tres pilotos lleva ahora un mono de carreras rojo, Wolff respondió sonriendo: "Sigue siendo nuestro piloto". Con ello, el jefe del equipo Mercedes desató una gran ola de entusiasmo entre los aficionados.

"Toto Wolff es mi tipo de persona. Su cariño por Lewis es auténtico" escribió un usuario en el vídeo, a lo que otro aficionado añadió: "Toto tiene una personalidad fantástica... Se está convirtiendo en una auténtica leyenda de nuestro deporte".

Lewis Hamilton ganó junto a Toto Wolff en Mercedes seis de sus siete títulos mundiales.

Hamilton celebra "con toda su familia"

"He estado muy vinculado a Mercedes a lo largo de toda mi carrera", recuerda Hamilton. "Me han apoyado prácticamente desde el principio, desde 1997, cuando tenía 13 años".

"George y yo también pasamos algunos años difíciles en la etapa anterior, por lo que es realmente especial ver que vuelven a estar en lo más alto, porque es un equipo fenomenal", añadió el piloto de Ferrari. "Y sé que aún nos queda mucho trabajo por delante para vencerlos, porque en esa forma son difíciles de derrotar".

Pero Hamilton no quería pensar en eso en la rueda de prensa posterior a la carrera, mientras estaba allí sentado con Antonelli y Russell. "Y luego está Bono, con quien he trabajado durante tanto tiempo", dijo el británico refiriéndose a su ingeniero de carreras de toda la vida. "Es como si estuviera aquí sentado con toda mi familia. Es fantástico".

Lewis Hamilton, Ferrari, Toto Wolff, Mercedes Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

También para Antonelli "es un momento muy especial"

Para el ganador de la carrera, Antonelli, también fue "increíble" compartir el podio con Russell y Hamilton, porque "George, al igual que yo, viene de la academia junior y forma parte de la familia", dijo el italiano. "Lewis ha hecho historia con Mercedes, y eso es, por supuesto, fantástico para este equipo".

"Creo que fue un momento muy especial para todos nosotros", añadió Antonelli. Su compañero de equipo, Russell, también se mostró satisfecho: "Si pudiéramos elegir con quién compartir el podio, probablemente sería entre nosotros", admitió.

"He tenido el privilegio de ser compañero de equipo de Lewis durante varios años y he aprendido muchísimo", dijo el británico. "Y ahora llevo algo más de un año como compañero de Kimi y veo su evolución. Es un piloto con un talento increíble y sin duda me va a poner las cosas difíciles este año".

Por eso, para Russell fue "algo muy especial" y "bonito" estar ahí arriba junto a Antonelli y Hamilton. Una imagen que, sin embargo, tampoco debió conmover al jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, como ya demostró con su vídeo tras la clasificación del sábado.

"Toto sabe que se puede cambiar la pintura, pero no se pueden borrar 12 años de rendimiento", escribe un usuario al respecto, a lo que se suman otros comentarios: "Me duele un poco. Echo de menos a la familia Mercedes", "Hamilton siempre formará parte de la familia Mercedes" o "Toto Wolff es como un hermano mayor que está orgulloso".