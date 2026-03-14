Russell cree que incluso los fans más "puristas" empiezan a disfrutar la F1 2026

George Russell ha defendido las nuevas regulaciones de la Fórmula 1, asegurando que los aficionados más "acérrimos" están disfrutando de las reglas de 2026 más de lo que pensaban.

La F1 ha estrenado su última gran revisión reglamentaria con cambios tanto en el chasis como en la unidad de potencia, esta última ahora más dependiente de la energía eléctrica, por lo que la gestión de la batería se vuelve clave.

Esto implica reducir marchas en plena recta o levantar el pie y dejar rodar el coche antes de una curva, y todo ello está contribuyendo a un estilo de carreras más tipo "yo-yo", algo que se ha visto en las dos primeras rondas de 2026.

En Melbourne hubo un temprano toma y daca entre Charles Leclerc y el eventual ganador Russell, que disfrutó de una batalla similar con Lewis Hamilton en el sprint de China del sábado. Russell ha disfrutado de este nuevo estilo, que va en contra de la opinión más común en el paddock, con Max Verstappen y Lando Norris como dos de los mayores críticos del reglamento.

Así que cuando le preguntaron si las batallas tipo “yo-yo” continuarán durante 2026, Russell respondió: "No estamos realmente seguros, para ser honestos, en este momento. Todavía hay mucho por aprender, y creo que tanto en Melbourne como esta mañana en el sprint probablemente podría haber hecho las cosas de forma ligeramente diferente para haber mantenido ese liderato antes".

"Pero claramente con el modo de adelantamiento, el piloto que va detrás puede usar el botón de ‘boost’ hasta creo que 330 km/h, mientras que el que va delante solo puede usarlo hasta 290 km/h. Parece que funciona bastante bien".

"No es DRS, pero funciona con un patrón similar en cuanto a la diferencia de velocidad. Así que creo que ha sido bastante interesante, bastante divertido, y creo que incluso algunos de los aficionados más puristas quizá no lo están odiando tanto como hace una semana, pero todavía tenemos que darle una oportunidad".

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Una de las predicciones sobre los nuevos coches era que serían totalmente diferentes a cualquier cosa que los pilotos hubieran utilizado antes, ya que Esteban Ocon afirmó durante la pretemporada que "podemos olvidar todo lo que hemos aprendido desde los karts".

Pero después de un par de carreras, Russell cree en realidad lo contrario que el piloto de Haas, debido a que todavía no ha habido un ganador claramente dominante en una carrera.

"Lewis la semana pasada parecía que estaba gestionando un poco y dejando que Charles y yo lucháramos entre nosotros, y luego estaba listo para atacar", dijo Russell, después de que los Ferrari terminaran tercero y cuarto en Australia, y luego segundo y tercero en el sprint del sábado.

"Y luego hoy. Lewis y yo estábamos luchando y Charles estaba listo para atacar, así que están pasando muchas cosas, pero lo hace bastante divertido y definitivamente se siente más como las carreras de karting de antes: los tres o cuatro primeros pilotos están todos en la pelea".

"No recuerdo que la Fórmula 1 haya sido así, donde puedes tener tres o cuatro coches luchando realmente en pista por la misma posición".

Russell se ha clasificado segundo, detrás de su compañero de equipo Andrea Kimi Antonelli, para el Gran Premio de China del domingo, al que el británico llega con una ventaja de 11 puntos en el campeonato tras ganar tanto el GP de Australia como el sprint de Shanghái desde la pole.

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