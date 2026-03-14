Por qué Ferrari lucha contra los cambios en las reglas de salida de la F1

El intenso debate sobre los procedimientos de salida de la Fórmula 1 durante los test de pretemporada en Bahrein llevó a la implementación de la rutina previa a la salida para la temporada 2026. Aunque esto ha aliviado algunas de las preocupaciones más importantes a la hora de arrancar desde la parrilla, muchos de los equipos actuales presionan para introducir más cambios.

La eliminación del MGU-H en las reglas de las unidades de potencia de este año ha eliminado una de las herramientas clave que los modernos motores turbo necesitaban en las salidas. Sin la capacidad de hacer girar automáticamente el turbo, los pilotos deben utilizar el propio motor de combustión interna para impulsar la turbina y así generar el par necesario para una salida limpia.

Se han propuesto más cambios, pero la FIA necesita que los equipos formen una supermayoría para que cualquier nuevo procedimiento quede reflejado en el reglamento. Ferrari, que había previsto que las salidas podrían ser un problema desde las primeras fases del desarrollo de su unidad de potencia, no está dispuesta a moverse de su posición.

La suposición es que Ferrari ha producido un turbo más pequeño para compensar esa situación. Aunque esto supone un coste en potencia máxima total frente a un turbo más grande, una unidad más pequeña entrega más potencia a un régimen más bajo. Además, y este es el punto clave: una turbina con menos masa necesita menos tiempo para girar a la velocidad requerida.

Ferrari ha mantenido la creencia de que todos los fabricantes sabían desde el principio que los procedimientos de salida serían más difíciles, pero lo pasaron por alto en lugar de intentar diseñar sus unidades de potencia teniendo esto en cuenta.

Como resultado, el equipo ha cultivado una ventaja en las salidas, una que no está dispuesto a perder.

Tras las malas salidas de Andrea Kimi Antonelli y Max Verstappen en la carrera sprint de China, la cuestión de las salidas —y los supuestos problemas de seguridad asociados— volvió a surgir. Naturalmente, ambos pilotos de Ferrari restaron importancia al asunto.

"Es un poco más complicado estar en la ventana óptima para la salida con este motor, pero creo que con el tiempo más equipos encontrarán soluciones", reflexionó Charles Leclerc cuando se le preguntó por las salidas.

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Creo que por ahora estamos en el lado bueno de las cosas, pero estoy bastante seguro de que todos acabarán alcanzándonos y, como he dicho, creo que cuando otros fabricantes hagan una buena salida y estén en la ventana óptima, no creo que haya tanta diferencia entre los coches. No espero que sea un problema durante mucho tiempo".

Lewis Hamilton coincidió en líneas generales, subrayando el argumento de Ferrari de que el equipo había anticipado lo que iba a ocurrir en 2026. "Creo que es más emocionante; cuando todos salimos exactamente igual, es aburrido".

"No creo que sea peligroso. Hay algunas personas que, al desarrollar un motor, han tomado ciertas decisiones para obtener potencia. Nosotros tomamos decisiones específicas —o nuestro equipo lo hizo— para asegurarnos de tener buenas salidas".

"Pero George tuvo una salida tan buena como la mía, así que creo que al final esto se diluirá y todo será parecido".

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Con Ferrari sin intención de cambiar de postura, es posible que las quejas terminen disminuyendo, ya que la única forma en que la FIA podría introducir un cambio con los actuales bloques de votación sería por motivos de seguridad.

La diferencia de velocidades fue menos marcada en la carrera sprint de China que en el casi accidente de Australia, donde Franco Colapinto tuvo que realizar una fuerte maniobra evasiva para evitar al detenido Liam Lawson. Antonelli y Verstappen simplemente salieron más lentos de lo habitual, una situación muy normal en la F1.

Si las salidas lentas son el principal problema, en lugar de coches prácticamente parados, entonces es probable que Ferrari consiga lo que quiere. George Russell, que tuvo una salida más fuerte que la de una semana antes, tampoco consideró que se trate actualmente de un asunto de seguridad.

"Creo que los problemas de Melbourne, al menos por mi parte, hemos encontrado soluciones alternativas", dijo.

"Es como en la vuelta de formación, estás haciendo todos estos cambios de interruptores y estilos de conducción diferentes y es innecesariamente complicado. Sin embargo, las salidas siguen siendo desafiantes".

“Quiero decir, el año pasado Shanghai fue la segunda salida con más agarre de la temporada y aun así viste a mucha gente teniendo problemas. Cuando vayamos a otros lugares donde el agarre sea menor, creo que seguiremos viendo coches patinar y tener dificultades para salir de la parrilla.

"Pero no creo necesariamente que sea una cuestión de seguridad. Hay una solución muy sencilla y, sinceramente, creo que es simplemente la naturaleza de estos coches y de estos neumáticos".