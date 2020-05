Todt defiende por qué Vettel no pudo emular a Schumacher

Ferrari anunció que Vettel dejaría el equipo al final de la temporada 2020, y el futuro del tetracampeón del mundo de F1 está ahora en duda.

Vettel se unió a Ferrari en 2015 con la esperanza de emular el éxito de Schumacher en el equipo a principios de la década de 2000, pero no ganó ningún mundial.

Todt, actual presidente de la FIA, fue director del equipo Ferrari durante toda la etapa de Schumacher en Maranello, y juntos lograron cinco títulos consecutivos de pilotos y seis de escuderías.

El francés destacó lo unido que estaba el equipo Ferrari durante los buenos y malos momentos con Schumacher, y cree que esa es la principal diferencia respecto a la era de Vettel.

"El resultado, bueno o malo, siempre se puede explicar", dijo Todt en una entrevista con Sky Sports F1.

“Junto a Michael, todo Ferrari logramos mucho éxito porque teníamos un equipo muy unido y fuerte, que se se apoyaba mutuamente, principalmente en los momentos difíciles".

"Es fácil estar juntos cuando todo va bien, pero a un buen marinero se le ve en un mar revuelto".

"Cuando estábamos en un mar agitado, todos nos quedábamos en el barco, y creo que eso fue lo que marcó la diferencia".

Sin sitio en otros equipos como Red Bull o McLaren, el camino de Vettel para 2021 puede llevar a la retirada. Cuando se le preguntó si sería una gran pérdida para la F1, Todt dijo que quería que la gente "fuera más positiva" sobre la perspectiva del alemán.

"Sebastian Vettel es uno de los mejores talentos del automovilismo", dijo Todt.

"Lo que se ha anunciado es que no seguirá en su equipo más allá de 2020. Pero hay muchas otras oportunidades".

“Solo podemos desearle lo mejor, y realmente creo que quien se lo lleve, tendrá mucha suerte".

"Es claramente uno de los pilotos que con un coche adecuado, puede ganar campeonatos. Cuando Michael llegó en el 96, solo logró tres victorias, no porque no estuviera motivado, simplemente no tenía el coche para ser campeón del mundo".

"Lentamente, creamos el monoplaza y el equipo que lo hizo posible, se necesita esa combinación. Mira a Lewis Hamilton: si no tuviera un coche ganador, no podría ser campeón".

“Lo vimos con Alonso, lo vimos con Vettel. Es lógico".

