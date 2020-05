Carlos Sainz en Ferrari no será segundo piloto por decreto

En la historia de las carreras, el papel de 'segundo piloto' siempre ha sido objeto de grandes discusiones y debates por episodios que se han convertido en clásicos del automovilismo.

Hay deseos románticos de querer ver duelos entre campeones, posiblemente en condiciones de igualdad, a los dos mejores en el mejor coche.

Los enfrentamientos más feroces siempre fueron los que se dieron entre dos compañeros de equipo, principalmente cuando luchaban por el mundial.

El tema ha vuelto a salir a luz por la elección de Ferrari de unir a Carlos Sainz junto a Charles Leclerc.

La Scuderia había dejado muy claras sus intenciones el pasado 23 de diciembre, cuando anunció que renovaban a Leclerc hasta finales de 2024, algo inusual en la F1, sin ocultar el deseo de crear un proyecto a largo plazo alrededor del monegasco.

La llegada de Sainz encaja en esa imagen, y las palabras de Mattia Binotto tras el fichaje no sorprendieron: "Carlos es un chico muy inteligente, un excelente piloto, joven, pero que tiene ya cinco temporadas en Fórmula 1 a sus espaldas, tiene buena experiencia, siempre ha hecho temporadas muy válidas, un piloto robusto, fiable, en carrera trae puntos a casa, un gran luchador en carrera. Pienso que es genial para nosotros, ideal para colocar junto al talento de Charles, para hacerlo crecer y ojalá vencer".

Ahora, algunos aficionados se preguntan si un equipo TOP debe juntar a dos pilotos del mismo nivel o dar prioridad a uno sobre todo.

La respuesta es que depende de las circunstancias. Cuando un equipo busca llegar a la parte delantera de la parrilla, tener a los dos mejores pilotos es una ventaja.

En el box normalmente trabajan juntos, especialmente, porque el objetivo es hacer crecer el equipo y luchar por los objetivos más altos. Los problemas surgen cuando llega la lucha por grandes resultados, y Nico Rosberg lo explicó recientemente, recordando la llegada al equipo de Lewis Hamilton en 2013.

"En la primera temporada, todo iba bien entre Lewis y yo, no teníamos la oportunidad de alcanzar grandes objetivos y nuestra relación fue muy amistosa, no hubo tensión".

"Luego, en la siguiente temporada, pudimos luchar por el título, nuestro sueño estaba en juego y los dos estábamos decididos a lograrlo. Y la amistad se vio comprometida, lo importante era tratar de ganar, y sabíamos que para eso era necesario batir al piloto con el que compartías box".

También hay otra situación que puede generar tensiones entre los pilotos de un equipo, y eso es lo que vimos el año pasado en Ferrari (o en McLaren en 2007), o cuando la temporada comienza con roles definidos que luego cambian durante el campeonato.

Por lo general, ocurre cuando hay un joven junto a un campeón del mundo (el caso Leclerc-Vettel o el caso Hamilton-Alonso) y el piloto con el estatus más alto se ve sorprendido por un talento emergente.

En ese contexto, incluso si no se lucha por la victoria, el clima puede ser tenso, y no es casualidad que en los dos casos mencionados al final de la temporada, el piloto más experimentado fuera el que acabara saliendo del equipo o no renovando.

Mario Andretti gana, con Ronnie Peterson segundo en el GP de Francia de 1978

Si hablamos de segundos pilotos, no todas las historias son idénticas. A finales de los años setenta, el papel de Ronnie Peterson en Lotus causó sensación, ya que aceptó la figura de ayudante de Mario Andretti (firmado en el contrato).

Peterson tuvo que seguir literalmente a Andretti, y solo se le permitió intentar ganar si su compañero abandonaba o estaba muy lejos. Algo que afortunadamente hoy no se ve.

Ahora no hay necesidad de cláusulas contractuales, las reglas de compromiso firmadas en papel son las mismas para ambos pilotos. La diferencia es el rendimiento del piloto, y un equipo decide de antemano qué tipo de pareja quiere juntar para evitar problemas.

Un segundo piloto 'de facto' es mucho más manejable que uno de 'contrato', porque en la mayoría de los casos no será necesario intervenir.

El año pasado, después de las primeras seis carreras, Bottas y Hamilton estaban igualados, con tres victorias y tres segundos puestos, logrados sin polémica, sin diferentes estrategias ni desigualdades. Pero luego Lewis se fue escapando.

Actualmente al 'piloto número 2' no se le impide ganar carreras, incluso por delante de su compañero de equipo, siempre que no se esté en la segunda mitad de la temporada y su compañero se esté jugando el título.

En 2018, Mercedes pidió a Bottas que le diera la victoria a Hamilton en Rusia, pero el finlandés estaba sin opciones de ser campeón, mientras que el inglés aún luchaba con Vettel.

En Hungría, en 2017, la situación era diferente, y Toto Wolff asumió la responsabilidad de dar a Hamilton la orden de devolver el tercer puesto a Bottas después de que éste se lo hubiera dado a Lewis por si podía adelantar a los Ferrari, algo que no ocurrió.

Así que en Ferrari, como siempre, lo que hagan ambos en pista decidirá todo.

Cuando Hamilton llegó a Mercedes, nadie creía que se fuera a cuestionar su status, pero en 2016 Rosberg aprovechó un mejor inicio y nadie en el equipo lo frenó.

Por supuesto, para permitirse enfrentamientos fratricidas como el del Gran Premio de España de ese año hay que contar con el mejor coche y de que eso no te hace perder un mundial, pero fue la confirmación de que ya no hay segundos pilotos por decreto.

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Ferrari ha tomado una decisión clara dando prioridad a Leclerc después de haber visto las cualidades del monegasco en 2019, pero eso no le permitirá vivir de las rentas. Sin duda, Charles tendrá un clima más tranquilo que el año pasado, y a lo mejor de primeras puede tener prioridad en algunas decisiones, pero no será el piloto número 1 porque sí.

La diferencia entre dos pilotos, cuando la hay, puede estar en la estrategia de carrera o en el orden de salida a pista en clasificación, pero Leclerc tendrá que ganarse el puesto de cabeza de cartel, o Sainz le dará la vuelta a la situación como hizo el propio Charles con todo un tetracampeón del mundo.