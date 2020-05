Red Bull sobre Vettel: "Dos machos alfa no funcionan bien"

Sebastian Vettel anunció la semana pasada su marcha de Ferrari al final de la temporada 2020 tras romper las negociaciones para renovar.

La salida del alemán propició el fichaje de Carlos Sainz por Ferrari, mientras que Daniel Ricciardo ocupará la plaza del español en McLaren el próximo año.

Estos movimientos ponen en duda el futuro de Vettel en la F1, sin descartar incluso su retirada.

Vettel ganó sus cuatro mundiales de F1 con Red Bull de 2010 a 2013, antes de dejar el equipo al final de la temporada 2014, aunque siempre ha mantenido una buena relación con ellos.

Sin embargo, Christian Horner, jefe del equipo Red Bull, no ve un escenario en el que Vettel pueda regresar el próximo año, haciéndose eco de los comentarios del asesor de la escudería, Helmut Marko, y mostrando su confianza en los actuales pilotos, Max Verstappen y Alexander Albon.

"Creo que es muy improbable", dijo Horner a Sky Sports News. “Tenemos un acuerdo a largo plazo con Max. Alex está haciendo un buen trabajo. Tenemos una buena dinámica dentro del equipo".

"La experiencia demuestra que dos machos alfa no funcionan bien. Sebastian sigue siendo un piloto muy competitivo. No creo que sea bueno para nuestro equipo tener dos alfas. Estamos contentos con la alineación que tenemos. Estoy seguro de que no le faltarán opciones para seguir, pero ha descartado Ferrari".

Vettel parece estar sin alternativas para seguir en un equipo de primera línea de F1 para 2021, y parece poco probable que fiche por Mercedes para formar pareja con Lewis Hamilton.

Renault tiene un asiento libre tras la salida de Ricciardo, pero el equipo ha dicho que quiere promocionar a uno de los jóvenes pilotos de su academia para 2021.

Cuando se le preguntó si pensaba si es posible que Vettel se retire de la F1, Horner contestó: "Es su elección".

"Todavía es relativamente joven, tiene poco más de 30 años. Si decide quedarse, sigue siendo muy competitivo. Depende completamente de él y nadie sabe, aparte de Sebastian, cuáles son sus opciones".

"Tiene valores sólidos, integridad y estoy seguro de que habrá pensado mucho en esto. Elija continuar o no, ha logrado muchas cosas durante su etapa en la F1. Cuatro mundiales, es uno de los pilotos más exitosos de todos los tiempos", zanjó.

