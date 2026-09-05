Todos los pilotos con pole position en Fórmula 1: cuántas y dónde
Durante la historia de la F1 solo 109 pilotos han logrado sumar una pole position. Mira cuántas ha hecho cada uno y qué posiciones ocupan en la lista.
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¿Qué pilotos de F1 han logrado pole position?
En total son 109 los pilotos que han conseguido pole position en F1, y de la actual parrilla, son 12 los pilotos que han conseguido al menos una pole: Hamilton lleva 104 poles, Max Verstappen 48 poles, Charles Leclerc 27 poles, Fernando Alonso 22 poles, Lando Norris 18 poles, George Russell 11 poles, Carlos Sainz 6 poles, Oscar Piastri 6 poles, Andrea Kimi Antonelli tiene también 6 poles, mientras que Nico Hulkenberg, Lance Stroll y Pierre Gasly (el último en sumarse a esta lista, en Italia 2026), tienen una pole position en F1.
De los pilotos en activo, un poco más de la mitad tiene pole y un poco menos de la mitad no: los que no tienen poles son Arvid Lindblad, Alex Albon, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Isack Hadjar, Liam Lawson, Franco Colapinto y Oliver Bearman.
¿Quién es el piloto con más pole position en la F1 en la historia?
Hasta 109 pilotos en la historia de la Fórmula 1 han logrado poles, siendo Lewis Hamilton el que tiene el récord absoluto con 104, que son 35 más que el segundo, Michael Schumacher.
Algunos de los últimos en sumarse a la lista fueron pilotos como Lance Stroll y Lando Norris, que lo consiguieron en el GP de Turquía de 2020 y el GP de Rusia de 2021 respectivamente.
Pero en 2022, se disparó el número de pilotos que se estrenan en la posición de privilegio de la parrilla. Checo Pérez fue el primero, con una brillante pole en Arabia Saudí y Carlos Sainz hizo lo propio con una histórica pole sobre mojado en Silverstone. Luego fue el turno de Russell, quien, en el GP de Hungría, consiguió el mejor tiempo en el último momento posible. Y por último, el más sorprendente, un Magnussen que lideró una alocada clasificación en lluvia en Brasil.
El antepenúltimo en sumarse a la lista fue Oscar Piastri en el GP de China 2025, con su primera pole (ahora ya lleva seis), convirtiéndose en el 107º en lograrlo, pero un año más tarde y también en Shanghái, Andrea Kimi Antonelli aumentó el número total hasta 108.
Ahora el número de pilotos con pole en F1 es 109, tras la campanada de Pierre Gasly en el GP de Italia 2026.
Recordamos que la pole position se la lleva el piloto que consigue salir el primero en carrera, no el más rápido en clasificación. Es decir, si un piloto lidera la clasificación pero tiene una sanción que debe cumplir, al perder su posición de privilegio en la parrilla tampoco se le cuenta la pole.
En los fines de semana con el formato al sprint, el poleman es el más veloz de la clasificación principal para el gran premio desde 2022, mientras que en 2021 fue el que ganaba la carrera sprint.
Los 15 pilotos con más pole position en Fórmula 1 en la historia:
|1
|Lewis Hamilton
|104
|2
|Michael Schumacher
|68
|3
|Ayrton Senna
|65
|4
|Sebastian Vettel
|57
|5
|Max Verstappen
|48
|6
|Jim Clark
|33
|7
|Alain Prost
|33
|8
|Nigel Mansell
|32
|9
|Nico Rosberg
|30
|10
|Juan Manuel Fangio
|29
|11
|Charles Leclerc
|27
|12
|Mika Hakkinen
|26
|13
|Niki Lauda
|24
|14
|Nelson Piquet
|24
|15
|Fernando Alonso
|22
Aunque estos son los pilotos con más pole position, el orden cambiaría si nos referimos al porcentaje de clasificaciones disputadas y pole position conseguidas. En ese sentido, el número 1 sería Juan Manuel Fangio, que se hizo con la pole en el 56% de sus intentos, es decir, en algo más de una de cada dos sesiones en las que participó, se llevó la primera plaza.
Jim Clark lo hizo en un 45%, y Alberto Ascari, que es el 22º piloto con más poles, tiene la tercera mejor media, con un porcentaje de 43% de poles. Ayrton Senna sería cuarto, con un 40% y el hombre del récord, Hamilton, es el quinto con mejor promedio, con un 26.46%.
Si has visto la lista completa, habrá nombres que no te suenen en absoluto como historia pura de la Fórmula 1. Es necesario recordar que en los primeros años del mundial de la máxima categoría, las 500 Millas de Indianápolis contaban para el campeonato de F1, pero allí solo corrían pilotos norteamericanos que no venían luego a Europa, por lo que son nombres muy poco conocidos.
Este es el top 10 de escuderías con más pole position en F1:
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