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Todos los pilotos con pole position en Fórmula 1: cuántas y dónde

Durante la historia de la F1 solo 109 pilotos han logrado sumar una pole position. Mira cuántas ha hecho cada uno y qué posiciones ocupan en la lista.

Jose Carlos de Celis Charles Bradley
Editado:
Pierre Gasly, Alpine

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#109 Pierre Gasly, Alpine
Primera (y única) Pole: Italia 2026
#108 Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Primera Pole: China 2026
#107 Oscar Piastri, McLaren
Primera pole: China 2025
#106 Kevin Magnussen, Haas
Primera pole: Sao Paulo 2022
#105 George Russell, Mercedes
Primera pole: Hungría 2022
#104 Carlos Sainz, Ferrari
Primera pole: Gran Bretaña 2022
#103 Sergio Pérez, Red Bull
Primera pole: Arabia Saudí 2022
#102 Lando Norris, McLaren
Primera pole: GP de Rusia 2021
#101 Lance Stroll, Racing Point
Primera pole: Turquía 2020
100: Max Verstappen, Red Bull Racing
Primera pole: Hungría 2019
99: Charles Leclerc, Ferrari SF90
Primera pole: Bahrein 2019
98: Valtteri Bottas, Mercedes AMG W08
Primera pole: Bahrein 2017
97: Daniel Ricciardo, Red Bull Racing
Primera pole: Mónaco 2016
96: Pastor Maldonado, Williams FW34
Primera pole: España 2012
95: Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W03
Primera pole: China 2012
94: Nico Hulkenberg, Williams
Primera pole: Brasil 2010
93: Mark Webber, Red Bull Racing RB5
Primera pole: Alemania 2009
92: Sebastian Vettel, Toro Rosso STR03
Primera pole: Italia 2008
91: Heikki Kovalainen, McLaren MP4-23
Primera pole: Gran Bretaña 2008
90: Robert Kubica, BMW Sauber
Primera pole: Bahrein 2008
89: Lewis Hamilton, McLaren
Primera pole: Canadá 2007
88: Felipe Massa, Ferrari
Primera pole: Turquía 2006
87: Nick Heidfeld, Williams-BMW
Primera pole: Europa (Nurburgring) 2005
86: Jarno Trulli, Renault R24
Primera pole: Mónaco 2004
85: Jenson Button, BAR-Honda
Primera pole: San Marino 2004
84: Kimi Raikkonen, McLaren
Primera pole: Europa (Nurburgring) 2003
83: Fernando Alonso, Renault F1
Primera pole: Malasia 2003
82: Juan Pablo Montoya, Williams-BMW
Primera pole: Alemania 2001
81: Ralf Schumacher, Williams-BMW
Primera pole: Francia 2001
80: Giancarlo Fisichella, Benetton Playlife B198
Primera pole: Austria 1998
79: Mika Hakkinen, McLaren MP4/12
Primera pole: Luxemburgo (Nurburgring) 1997
78: Heinz-Harald Frentzen, Williams FW19
Primera pole: Mónaco 1997
77: Jacques Villeneuve, Williams
Primera pole: Australia 1996
76: David Coulthard, Williams FW17
Primera pole: Argentina 1995
75: Jean Alesi, Ferrari 412T1
Primera pole: Italia 1994
74: Rubens Barrichello, Jordan
Primera pole: Bélgica 1994
73: Michael Schumacher, Benetton Ford
Primera pole: Mónaco 1994
72: Damon Hill, Williams FW15C Renault
Primera pole: Francia 1993
71: Thierry Boutsen, Williams
Primera pole: Hungría 1990
70: Gerhard Berger, Ferrari F187
Primera pole: Portugal 1987
69: Teo Fabi, Toleman TG185
Primera pole: Alemania 1985
68: Ayrton Senna, Lotus 97T
Primera pole: Portugal 1985
67: Nigel Mansell, Lotus 95T
Primera pole: Dallas 1984
66: Michele Alboreto, Ferrari 126C4
Primera pole: Bélgica 1984
65: Elio de Angelis, Lotus 93T
Primera pole: Europa (Brands Hatch) 1983
64: Patrick Tambay, Ferrari
Primera pole: EE UU (Oeste) 1983
63: Keke Rosberg, Williams
Primera pole: Gran Bretaña 1982
62: Andrea de Cesaris, Alfa Romeo 182
Primera pole: EE UU (Oeste) 1982
61: Alain Prost, Renault RE30
Primera pole: Alemania 1981
60: Riccardo Patrese, Arrows A3
Primera pole: EE UU (Oeste) 1981
59: Bruno Giacomelli, Alfa Romeo 179
Primera pole: EE UU 1980
58: Didier Pironi, Ligier JS11/15
Primera pole: Mónaco 1980
57: Nelson Piquet, Brabham BT49
Primera pole: EE UU (Oeste) 1980
56: Rene Arnoux, Renault
Primera pole: Austria 1979
55: Alan Jones, Williams FW07 Ford
Primera pole: Gran Bretaña 1979
54: Gilles Villeneuve, Ferrari 312T4
Primera pole: EE UU (Oeste) 1979
53: Jean-Pierre Jabouille, Renault RS11
Primera pole: Sudáfrica 1979
52: John Watson, Brabham
Primera pole: Mónaco 1977
51: Jacques Laffite, Ligier JS5
Primera pole: Italia 1976
50: Jody Scheckter, Tyrrell
Primera pole: Suecia 1976
49: James Hunt, McLaren M23
Primera pole: Brasil 1976
48: Tom Pryce, UOP Shadow Racing Team
Primera pole: Gran Bretaña 1975
47: Vittorio Brambilla, March
Primera pole: Suecia 1975
46: Carlos Pace, Brabham
Primera pole: Sudáfrica 1975
45: Jean-Pierre Jarier, Shadow DN7
Primera pole: Argentina 1975
44: Patrick Depailler, Tyrrell Ford
Primera pole: Suecia 1974
43: Niki Lauda, Ferrari 312B3
Primera pole: Sudáfrica 1974
42: Denny Hulme, McLaren
Primera pole: Sudáfrica 1973
41: Ronnie Peterson, Lotus
Primera pole: Brasil 1973
40: Peter Revson, McLaren M19C
Primera pole: Canadá 1972
39: Emerson Fittipaldi, Lotus 72D
Primera pole: Mónaco 1972
38: Carlos Reutemann, Brabham
Primera pole: Argentina 1972
37: Clay Regazzoni, Ferrari 312B
Primera pole: México 1970
36: Jackie Stewart, Matra
Primera pole: Mónaco 1969
35: Jo Siffert, Lotus
Primera pole: México 1968
34: Mario Andretti, Lotus 49B
Primera pole: EE UU 1968
33: Jacky Ickx, Ferrari
Primera pole: Alemania 1968
32: Jochen Rindt, Brabham
Primera pole: Francia 1968
31: Chris Amon, Ferrari 312
Primera pole: España 1968
30: Mike Parkes, Ferrari 312
Primera pole: Italia 1960
29: Lorenzo Bandini, Ferrari 312
Primera pole: Francia 1966
28: Dan Gurney, Porsche 804
Primera pole: Alemania 1962
27: Graham Hill, BRM P57
Primera pole: Bélgica 1962
26: Jim Clark, Lotus
Primera pole: Mónaco 1962
25: Wolfgang Von Trips, Ferrari
Primera pole: Italia 1961
24: Phil Hill, Ferrari
Primera pole: Italia 1960
23: John Surtees, Lotus
Primera pole: Portugal 1960
22: Eddie Sachs, Ewing
Primera pole: Indy 1960
21: Jack Brabham, Cooper
Primera pole: Gran Bretaña 1959
20: Jo Bonnier, BRM P25
Primera pole: Holanda 1959
19: Johnny Thomson, Lesovsky
Primera pole: Indy 1959
18: Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246
Primera pole: Bélgica 1958
17: Dick Rathmann, Watson
Primera pole: Indy 1958
16: Tony Brooks, Vanwall
Primera pole: Mónaco 1958
15: Stuart Lewis-Evans, Vanwall
Primera pole: Italia 1957
14: Pat O’Connor, Kurtis Kraft
Primera pole: Indy 1957
13: Pat Flaherty, Watson
Primera pole: Indy 1956
12: Stirling Moss, Mercedes Benz W196
Primera pole: Gran Bretaña 1955
11: Eugenio Castellotti, Lancia D50
Primera pole: Bélgica 1955
10: Jerry Hoyt, Stevens
Primera pole: Indy 1955
9: Jack McGrath, Kurtis Kraft
Primera pole: Indy 1954
8: Bill Vukovich, Kurtis Kraft
Primera pole: Indy 1953
7: Fred Agabashian, Kurtis Kraft
Primera pole: Indy 1952
6: Alberto Ascari, Ferrari
Primera pole: Alemania 1951
5: José Froilán González, Ferrari
Primera pole: Gran Bretaña 1951
4: Duke Nalon, Kurtis Kraft
Primera pole: Indy 1951
3: Walt Faulkner , Kurtis Kraft
Primera pole: Indy 1951
2: Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo
Primera pole: Mónaco 1950
1: Giuseppe Farina, Alfa Romeo 158
Primera pole: Gran Bretaña 1950
109
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¿Qué pilotos de F1 han logrado pole position?

En total son 109 los pilotos que han conseguido pole position en F1, y de la actual parrilla, son 12 los pilotos que han conseguido al menos una pole: Hamilton lleva 104 poles, Max Verstappen 48 poles, Charles Leclerc 27 poles, Fernando Alonso 22 poles, Lando Norris 18 poles, George Russell 11 poles, Carlos Sainz 6 poles, Oscar Piastri 6 poles, Andrea Kimi Antonelli tiene también 6 poles, mientras que Nico Hulkenberg, Lance Stroll y Pierre Gasly (el último en sumarse a esta lista, en Italia 2026), tienen una pole position en F1.

De los pilotos en activo, un poco más de la mitad tiene pole y un poco menos de la mitad no: los que no tienen poles son Arvid Lindblad, Alex AlbonGabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Isack Hadjar, Liam Lawson, Franco Colapinto y Oliver Bearman.

¿Quién es el piloto con más pole position en la F1 en la historia?

Hasta 109 pilotos en la historia de la Fórmula 1 han logrado poles, siendo Lewis Hamilton el que tiene el récord absoluto con 104, que son 35 más que el segundo, Michael Schumacher.

Algunos de los últimos en sumarse a la lista fueron pilotos como Lance Stroll y Lando Norris, que lo consiguieron en el GP de Turquía de 2020 y el GP de Rusia de 2021 respectivamente.

Pero en 2022, se disparó el número de pilotos que se estrenan en la posición de privilegio de la parrilla. Checo Pérez fue el primero, con una brillante pole en Arabia Saudí y Carlos Sainz hizo lo propio con una histórica pole sobre mojado en Silverstone. Luego fue el turno de Russell, quien, en el GP de Hungría, consiguió el mejor tiempo en el último momento posible. Y por último, el más sorprendente, un Magnussen que lideró una alocada clasificación en lluvia en Brasil.

El antepenúltimo en sumarse a la lista fue Oscar Piastri en el GP de China 2025, con su primera pole (ahora ya lleva seis), convirtiéndose en el 107º en lograrlo, pero un año más tarde y también en Shanghái, Andrea Kimi Antonelli aumentó el número total hasta 108.

Ahora el número de pilotos con pole en F1 es 109, tras la campanada de Pierre Gasly en el GP de Italia 2026.

Recordamos que la pole position se la lleva el piloto que consigue salir el primero en carrera, no el más rápido en clasificación. Es decir, si un piloto lidera la clasificación pero tiene una sanción que debe cumplir, al perder su posición de privilegio en la parrilla tampoco se le cuenta la pole.

En los fines de semana con el formato al sprint, el poleman es el más veloz de la clasificación principal para el gran premio desde 2022, mientras que en 2021 fue el que ganaba la carrera sprint.

Los 15 pilotos con más pole position en Fórmula 1 en la historia:

1 Lewis Hamilton 104
2 Michael Schumacher 68
3 Ayrton Senna 65
4 Sebastian Vettel 57
5 Max Verstappen 48
6 Jim Clark 33
7 Alain Prost 33
8 Nigel Mansell 32
9 Nico Rosberg 30
10 Juan Manuel Fangio 29
11 Charles Leclerc 27
12 Mika Hakkinen 26
13 Niki Lauda 24
14 Nelson Piquet 24
15 Fernando Alonso 22

Aunque estos son los pilotos con más pole position, el orden cambiaría si nos referimos al porcentaje de clasificaciones disputadas y pole position conseguidas. En ese sentido, el número 1 sería Juan Manuel Fangio, que se hizo con la pole en el 56% de sus intentos, es decir, en algo más de una de cada dos sesiones en las que participó, se llevó la primera plaza.

Jim Clark lo hizo en un 45%, y Alberto Ascari, que es el 22º piloto con más poles, tiene la tercera mejor media, con un porcentaje de 43% de poles. Ayrton Senna sería cuarto, con un 40% y el hombre del récord, Hamilton, es el quinto con mejor promedio, con un 26.46%.

Si has visto la lista completa, habrá nombres que no te suenen en absoluto como historia pura de la Fórmula 1. Es necesario recordar que en los primeros años del mundial de la máxima categoría, las 500 Millas de Indianápolis contaban para el campeonato de F1, pero allí solo corrían pilotos norteamericanos que no venían luego a Europa, por lo que son nombres muy poco conocidos.

Este es el top 10 de escuderías con más pole position en F1:

1 Ferrari 254
2 McLaren 179
3 Mercedes 153
4 Williams 128
5 Red Bull 111
6 Lotus 107
7 Renault 51
8 Brabham 39
9 Benetton 15
10 Tyrrell 14

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