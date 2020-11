Haz click en las imágenes para ir descubriéndolos... y pulsa en 'Versión completa' al final del artículo si no te aparecen

#101 Lance Stroll, Racing Point 1 / 101 Foto de: FIA Pool Primera pole: Turquía 2020 100: Max Verstappen, Red Bull Racing 2 / 101 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Primera pole: Hungría 2019 99: Charles Leclerc, Ferrari SF90 3 / 101 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Primera pole: Bahrein 2019 98: Valtteri Bottas, Mercedes AMG W08 4 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Bahrein 2017 97: Daniel Ricciardo, Red Bull Racing 5 / 101 Foto de: Mercedes AMG Primera pole: Mónaco 2016 96: Pastor Maldonado, Williams FW34 6 / 101 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images Primera pole: España 2012 95: Nico Rosberg, Mercedes AMG F1 W03 7 / 101 Foto de: Sutton Motorsport Images Primera pole: China 2012 94: Nico Hulkenberg, Williams 8 / 101 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Primera pole: Brasil 2010 93: Mark Webber, Red Bull Racing RB5 9 / 101 Foto de: Sutton Motorsport Images Primera pole: Alemania 2009 92: Sebastian Vettel, Toro Rosso STR03 10 / 101 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Primera pole: Italia 2008 91: Heikki Kovalainen, McLaren MP4-23 11 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Gran Bretaña 2008 90: Robert Kubica, BMW Sauber 12 / 101 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Primera pole: Bahrein 2008 89: Lewis Hamilton, McLaren 13 / 101 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Primera pole: Canadá 2007 88: Felipe Massa, Ferrari 14 / 101 Foto de: Sutton Motorsport Images Primera pole: Turquía 2006 87: Nick Heidfeld, Williams-BMW 15 / 101 Foto de: BMW AG Primera pole: Europa (Nurburgring) 2005 86: Jarno Trulli, Renault R24 16 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Mónaco 2004 85: Jenson Button, BAR-Honda 17 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: San Marino 2004 84: Kimi Raikkonen, McLaren 18 / 101 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Primera pole: Europa (Nurburgring) 2003 83: Fernando Alonso, Renault F1 19 / 101 Foto de: Renault F1 Primera pole: Malasia 2003 82: Juan Pablo Montoya, Williams-BMW 20 / 101 Foto de: BMW AG Primera pole: Alemania 2001 81: Ralf Schumacher, Williams-BMW 21 / 101 Foto de: BMW AG Primera pole: Francia 2001 80: Giancarlo Fisichella, Benetton Playlife B198 22 / 101 Foto de: Sutton Motorsport Images Primera pole: Austria 1998 79: Mika Hakkinen, McLaren MP4/12 23 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Luxemburgo (Nurburgring) 1997 78: Heinz-Harald Frentzen, Williams FW19 24 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Mónaco 1997 77: Jacques Villeneuve, Williams 25 / 101 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Primera pole: Australia 1996 76: David Coulthard, Williams FW17 26 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Argentina 1995 75: Jean Alesi, Ferrari 412T1 27 / 101 Foto de: Sutton Motorsport Images Primera pole: Italia 1994 74: Rubens Barrichello, Jordan 28 / 101 Foto de: Sutton Motorsport Images Primera pole: Bélgica 1994 73: Michael Schumacher, Benetton Ford 29 / 101 Foto de: Sutton Motorsport Images Primera pole: Mónaco 1994 72: Damon Hill, Williams FW15C Renault 30 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Francia 1993 71: Thierry Boutsen, Williams 31 / 101 Foto de: Sutton Motorsport Images Primera pole: Hungría 1990 70: Gerhard Berger, Ferrari F187 32 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Portugal 1987 69: Teo Fabi, Toleman TG185 33 / 101 Foto de: Sutton Motorsport Images Primera pole: Alemania 1985 68: Ayrton Senna, Lotus 97T 34 / 101 Foto de: Sutton Motorsport Images Primera pole: Portugal 1985 67: Nigel Mansell, Lotus 95T 35 / 101 Foto de: Sutton Motorsport Images Primera pole: Dallas 1984 66: Michele Alboreto, Ferrari 126C4 36 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Bélgica 1984 65: Elio de Angelis, Lotus 93T 37 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Europa (Brands Hatch) 1983 64: Patrick Tambay, Ferrari 38 / 101 Foto de: LBGPA Primera pole: EE UU (Oeste) 1983 63: Keke Rosberg, Williams 39 / 101 Foto de: Williams F1 Primera pole: Gran Bretaña 1982 62: Andrea de Cesaris, Alfa Romeo 182 40 / 101 Foto de: Sutton Motorsport Images Primera pole: EE UU (Oeste) 1982 61: Alain Prost, Renault RE30 41 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Alemania 1981 60: Riccardo Patrese, Arrows A3 42 / 101 Foto de: David Phipps Primera pole: EE UU (Oeste) 1981 59: Bruno Giacomelli, Alfa Romeo 179 43 / 101 Foto de: David Phipps Primera pole: EE UU 1980 58: Didier Pironi, Ligier JS11/15 44 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Mónaco 1980 57: Nelson Piquet, Brabham BT49 45 / 101 Foto de: Sutton Motorsport Images Primera pole: EE UU (Oeste) 1980 56: Rene Arnoux, Renault 46 / 101 Foto de: David Phipps Primera pole: Austria 1979 55: Alan Jones, Williams FW07 Ford 47 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Gran Bretaña 1979 54: Gilles Villeneuve, Ferrari 312T4 48 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: EE UU (Oeste) 1979 53: Jean-Pierre Jabouille, Renault RS11 49 / 101 Foto de: Sutton Motorsport Images Primera pole: Sudáfrica 1979 52: John Watson, Brabham 50 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Mónaco 1977 51: Jacques Laffite, Ligier JS5 51 / 101 Foto de: WRI2 Primera pole: Italia 1976 50: Jody Scheckter, Tyrrell 52 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Suecia 1976 49: James Hunt, McLaren M23 53 / 101 Foto de: Sutton Motorsport Images Primera pole: Brasil 1976 48: Tom Pryce, UOP Shadow Racing Team 54 / 101 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Primera pole: Gran Bretaña 1975 47: Vittorio Brambilla, March 55 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Suecia 1975 46: Carlos Pace, Brabham 56 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Sudáfrica 1975 45: Jean-Pierre Jarier, Shadow DN7 57 / 101 Foto de: Sutton Motorsport Images Primera pole: Argentina 1975 44: Patrick Depailler, Tyrrell Ford 58 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Suecia 1974 43: Niki Lauda, Ferrari 312B3 59 / 101 Foto de: Sutton Motorsport Images Primera pole: Sudáfrica 1974 42: Denny Hulme, McLaren 60 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Sudáfrica 1973 41: Ronnie Peterson, Lotus 61 / 101 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Primera pole: Brasil 1973 40: Peter Revson, McLaren M19C 62 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Canadá 1972 39: Emerson Fittipaldi, Lotus 72D 63 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Mónaco 1972 38: Carlos Reutemann, Brabham 64 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Argentina 1972 37: Clay Regazzoni, Ferrari 312B 65 / 101 Foto de: Sutton Motorsport Images Primera pole: México 1970 36: Jackie Stewart, Matra 66 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Mónaco 1969 35: Jo Siffert, Lotus 67 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: México 1968 34: Mario Andretti, Lotus 49B 68 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: EE UU 1968 33: Jacky Ickx, Ferrari 69 / 101 Foto de: Sutton Motorsport Images Primera pole: Alemania 1968 32: Jochen Rindt, Brabham 70 / 101 Foto de: Sutton Motorsport Images Primera pole: Francia 1968 31: Chris Amon, Ferrari 312 71 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: España 1968 30: Mike Parkes, Ferrari 312 72 / 101 Foto de: David Phipps Primera pole: Italia 1960 29: Lorenzo Bandini, Ferrari 312 73 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Francia 1966 28: Dan Gurney, Porsche 804 74 / 101 Foto de: Sutton Motorsport Images Primera pole: Alemania 1962 27: Graham Hill, BRM P57 75 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Bélgica 1962 26: Jim Clark, Lotus 76 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Mónaco 1962 25: Wolfgang Von Trips, Ferrari 77 / 101 Foto de: David Phipps Primera pole: Italia 1961 24: Phil Hill, Ferrari 78 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Italia 1960 23: John Surtees, Lotus 79 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Portugal 1960 22: Eddie Sachs, Ewing 80 / 101 Foto de: Indianapolis Motor Speedway Primera pole: Indy 1960 21: Jack Brabham, Cooper 81 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Gran Bretaña 1959 20: Jo Bonnier, BRM P25 82 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Holanda 1959 19: Johnny Thomson, Lesovsky 83 / 101 Primera pole: Indy 1959 18: Mike Hawthorn, Ferrari Dino 246 84 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Bélgica 1958 17: Dick Rathmann, Watson 85 / 101 Primera pole: Indy 1958 16: Tony Brooks, Vanwall 86 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Mónaco 1958 15: Stuart Lewis-Evans, Vanwall 87 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Italia 1957 14: Pat O’Connor, Kurtis Kraft 88 / 101 Foto de: Indianapolis Motor Speedway Primera pole: Indy 1957 13: Pat Flaherty, Watson 89 / 101 Foto de: Indianapolis Motor Speedway Primera pole: Indy 1956 12: Stirling Moss, Mercedes Benz W196 90 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Gran Bretaña 1955 11: Eugenio Castellotti, Lancia D50 91 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Bélgica 1955 10: Jerry Hoyt, Stevens 92 / 101 Foto de: Indianapolis Motor Speedway Primera pole: Indy 1955 9: Jack McGrath, Kurtis Kraft 93 / 101 Foto de: Indianapolis Motor Speedway Primera pole: Indy 1954 8: Bill Vukovich, Kurtis Kraft 94 / 101 Foto de: IndyCar Series Primera pole: Indy 1953 7: Fred Agabashian, Kurtis Kraft 95 / 101 Foto de: Indianapolis Motor Speedway Primera pole: Indy 1952 6: Alberto Ascari, Ferrari 96 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Alemania 1951 5: José Froilán González, Ferrari 97 / 101 Foto de: Ferrari Media Center Primera pole: Gran Bretaña 1951 4: Duke Nalon, Kurtis Kraft 98 / 101 Foto de: Indianapolis Motor Speedway Primera pole: Indy 1951 3: Walt Faulkner , Kurtis Kraft 99 / 101 Foto de: Indianapolis Motor Speedway Primera pole: Indy 1951 2: Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo 100 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Mónaco 1950 1: Giuseppe Farina, Alfa Romeo 158 101 / 101 Foto de: LAT Images Primera pole: Gran Bretaña 1950

Hasta 101 pilotos en la historia de la Fórmula 1 han logrado poles, siendo Lewis Hamilton el que tiene el récord absoluto con 97, casi 30 más que el segundo, Michael Schumacher. El último en sumarse a la lista fue Lance Stroll en el GP de Turquía 2020.

Recordamos que la pole position se la lleva el piloto que consigue salir el primero en carrera, no el más rápido en clasificación. Es decir, si un piloto lidera la clasificación pero tiene alguna sanción previa (o se la añaden a posteriori), al perder su posición de privilegio en la parrilla tampoco se le cuenta la pole.

Este es el top 10 de pilotos con más pole position en Fórmula 1:

1 Lewis Hamilton 97 2 Michael Schumacher 68 3 Ayrton Senna 65 4 Sebastian Vettel 57 5 Jim Clark 33 6 Alain Prost 33 7 Nigel Mansell 32 8 Nico Rosberg 30 9 Juan Manuel Fangio 29 10 Mika Hakkinen 26

Aunque estos son los pilotos con más pole position, el orden sería diferente si nos referimos al porcentaje de clasificaciones disputadas y pole position conseguidas. En ese sentido, el número 1 sería Juan Manuel Fangio, que sumó la pole en el 56% de sus intentos, es decir, en una de cada dos sesiones en las que participó, se llevó la primera plaza.

Jim Clark lo hizo en un 45%, y Alberto Ascari, que es el 22º piloto con más poles, tiene la tercera mejor media, con un porcentaje de 43% de poles. Ayrton Senna sería cuarto, con un 40% y el hombre del récord, Hamilton, es el quinto con mejor promedio, casi un 37%.

Si has visto la lista completa, habrá nombres que no te suenen en absoluto como historia pura de la Fórmula 1. Hay que recordar que en los primeros años del mundial de la máxima categoría, las 500 Millas de Indianápolis contaban para el campeonato de F1, pero allí solo corrían norteamericanos que no venían luego a Europa, por lo que son nombres muy poco conocidos.

Este es el top 10 de escuderías con más pole position en Fórmula 1: