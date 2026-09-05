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Primera (y única) Pole: Italia 2026 Primera Pole: China 2026 Primera pole: China 2025 Primera pole: Sao Paulo 2022 Primera pole: Hungría 2022 Primera pole: Gran Bretaña 2022 Primera pole: Arabia Saudí 2022 Primera pole: GP de Rusia 2021 Primera pole: Turquía 2020 Primera pole: Hungría 2019 Primera pole: Bahrein 2019 Primera pole: Bahrein 2017 Primera pole: Mónaco 2016 Primera pole: España 2012 Primera pole: China 2012 Primera pole: Brasil 2010 Primera pole: Alemania 2009 Primera pole: Italia 2008 Primera pole: Gran Bretaña 2008 Primera pole: Bahrein 2008 Primera pole: Canadá 2007 Primera pole: Turquía 2006 Primera pole: Europa (Nurburgring) 2005 Primera pole: Mónaco 2004 Primera pole: San Marino 2004 Primera pole: Europa (Nurburgring) 2003 Primera pole: Malasia 2003 Primera pole: Alemania 2001 Primera pole: Francia 2001 Primera pole: Austria 1998 Primera pole: Luxemburgo (Nurburgring) 1997 Primera pole: Mónaco 1997 Primera pole: Australia 1996 Primera pole: Argentina 1995 Primera pole: Italia 1994 Primera pole: Bélgica 1994 Primera pole: Mónaco 1994 Primera pole: Francia 1993 Primera pole: Hungría 1990 Primera pole: Portugal 1987 Primera pole: Alemania 1985 Primera pole: Portugal 1985 Primera pole: Dallas 1984 Primera pole: Bélgica 1984 Primera pole: Europa (Brands Hatch) 1983 Primera pole: EE UU (Oeste) 1983 Primera pole: Gran Bretaña 1982 Primera pole: EE UU (Oeste) 1982 Primera pole: Alemania 1981 Primera pole: EE UU (Oeste) 1981 Primera pole: EE UU 1980 Primera pole: Mónaco 1980 Primera pole: EE UU (Oeste) 1980 Primera pole: Austria 1979 Primera pole: Gran Bretaña 1979 Primera pole: EE UU (Oeste) 1979 Primera pole: Sudáfrica 1979 Primera pole: Mónaco 1977 Primera pole: Italia 1976 Primera pole: Suecia 1976 Primera pole: Brasil 1976 Primera pole: Gran Bretaña 1975 Primera pole: Suecia 1975 Primera pole: Sudáfrica 1975 Primera pole: Argentina 1975 Primera pole: Suecia 1974 Primera pole: Sudáfrica 1974 Primera pole: Sudáfrica 1973 Primera pole: Brasil 1973 Primera pole: Canadá 1972 Primera pole: Mónaco 1972 Primera pole: Argentina 1972 Primera pole: México 1970 Primera pole: Mónaco 1969 Primera pole: México 1968 Primera pole: EE UU 1968 Primera pole: Alemania 1968 Primera pole: Francia 1968 Primera pole: España 1968 Primera pole: Italia 1960 Primera pole: Francia 1966 Primera pole: Alemania 1962 Primera pole: Bélgica 1962 Primera pole: Mónaco 1962 Primera pole: Italia 1961 Primera pole: Italia 1960 Primera pole: Portugal 1960 Primera pole: Indy 1960 Primera pole: Gran Bretaña 1959 Primera pole: Holanda 1959 Primera pole: Indy 1959 Primera pole: Bélgica 1958 Primera pole: Indy 1958 Primera pole: Mónaco 1958 Primera pole: Italia 1957 Primera pole: Indy 1957 Primera pole: Indy 1956 Primera pole: Gran Bretaña 1955 Primera pole: Bélgica 1955 Primera pole: Indy 1955 Primera pole: Indy 1954 Primera pole: Indy 1953 Primera pole: Indy 1952 Primera pole: Alemania 1951 Primera pole: Gran Bretaña 1951 Primera pole: Indy 1951 Primera pole: Indy 1951 Primera pole: Mónaco 1950 Primera pole: Gran Bretaña 1950 109

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¿Qué pilotos de F1 han logrado pole position?

En total son 109 los pilotos que han conseguido pole position en F1, y de la actual parrilla, son 12 los pilotos que han conseguido al menos una pole: Hamilton lleva 104 poles, Max Verstappen 48 poles, Charles Leclerc 27 poles, Fernando Alonso 22 poles, Lando Norris 18 poles, George Russell 11 poles, Carlos Sainz 6 poles, Oscar Piastri 6 poles, Andrea Kimi Antonelli tiene también 6 poles, mientras que Nico Hulkenberg, Lance Stroll y Pierre Gasly (el último en sumarse a esta lista, en Italia 2026), tienen una pole position en F1.

De los pilotos en activo, un poco más de la mitad tiene pole y un poco menos de la mitad no: los que no tienen poles son Arvid Lindblad, Alex Albon, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Isack Hadjar, Liam Lawson, Franco Colapinto y Oliver Bearman.

¿Quién es el piloto con más pole position en la F1 en la historia?

Hasta 109 pilotos en la historia de la Fórmula 1 han logrado poles, siendo Lewis Hamilton el que tiene el récord absoluto con 104, que son 35 más que el segundo, Michael Schumacher.

Algunos de los últimos en sumarse a la lista fueron pilotos como Lance Stroll y Lando Norris, que lo consiguieron en el GP de Turquía de 2020 y el GP de Rusia de 2021 respectivamente.

Pero en 2022, se disparó el número de pilotos que se estrenan en la posición de privilegio de la parrilla. Checo Pérez fue el primero, con una brillante pole en Arabia Saudí y Carlos Sainz hizo lo propio con una histórica pole sobre mojado en Silverstone. Luego fue el turno de Russell, quien, en el GP de Hungría, consiguió el mejor tiempo en el último momento posible. Y por último, el más sorprendente, un Magnussen que lideró una alocada clasificación en lluvia en Brasil.

El antepenúltimo en sumarse a la lista fue Oscar Piastri en el GP de China 2025, con su primera pole (ahora ya lleva seis), convirtiéndose en el 107º en lograrlo, pero un año más tarde y también en Shanghái, Andrea Kimi Antonelli aumentó el número total hasta 108.

Ahora el número de pilotos con pole en F1 es 109, tras la campanada de Pierre Gasly en el GP de Italia 2026.

Recordamos que la pole position se la lleva el piloto que consigue salir el primero en carrera, no el más rápido en clasificación. Es decir, si un piloto lidera la clasificación pero tiene una sanción que debe cumplir, al perder su posición de privilegio en la parrilla tampoco se le cuenta la pole.

En los fines de semana con el formato al sprint, el poleman es el más veloz de la clasificación principal para el gran premio desde 2022, mientras que en 2021 fue el que ganaba la carrera sprint.

Los 15 pilotos con más pole position en Fórmula 1 en la historia:

1 Lewis Hamilton 104 2 Michael Schumacher 68 3 Ayrton Senna 65 4 Sebastian Vettel 57 5 Max Verstappen 48 6 Jim Clark 33 7 Alain Prost 33 8 Nigel Mansell 32 9 Nico Rosberg 30 10 Juan Manuel Fangio 29 11 Charles Leclerc 27 12 Mika Hakkinen 26 13 Niki Lauda 24 14 Nelson Piquet 24 15 Fernando Alonso 22

Aunque estos son los pilotos con más pole position, el orden cambiaría si nos referimos al porcentaje de clasificaciones disputadas y pole position conseguidas. En ese sentido, el número 1 sería Juan Manuel Fangio, que se hizo con la pole en el 56% de sus intentos, es decir, en algo más de una de cada dos sesiones en las que participó, se llevó la primera plaza.

Jim Clark lo hizo en un 45%, y Alberto Ascari, que es el 22º piloto con más poles, tiene la tercera mejor media, con un porcentaje de 43% de poles. Ayrton Senna sería cuarto, con un 40% y el hombre del récord, Hamilton, es el quinto con mejor promedio, con un 26.46%.

Si has visto la lista completa, habrá nombres que no te suenen en absoluto como historia pura de la Fórmula 1. Es necesario recordar que en los primeros años del mundial de la máxima categoría, las 500 Millas de Indianápolis contaban para el campeonato de F1, pero allí solo corrían pilotos norteamericanos que no venían luego a Europa, por lo que son nombres muy poco conocidos.

Este es el top 10 de escuderías con más pole position en F1:

1 F errari 254 2 McLaren 179 3 Mercedes 153 4 Williams 128 5 Red Bull 111 6 Lotus 107 7 Renault 51 8 Brabham 39 9 Benetton 15 10 Tyrrell 14