Rossi bendice el regreso de Bulega al VR46: "Puede llegar muy lejos"

Con su paso del Mundial de Superbikes a MotoGP, Nicolò Bulega cerrará un ciclo en 2027. Pilotará una Ducati en el equipo VR46 de Valentino Rossi, y será compañero de equipo de Fermín Aldeguer. El italiano ya contó con el apoyo de la Academia del 'Dottore' al inicio de su carrera deportiva, y compitió durante cinco años con el equipo: primero, tres en Moto3, de 2016 a 2018, y posteriormente una temporada en Moto2.

A finales de 2019, sus caminos se separaron, ya que no se lograron los éxitos esperados. Tras dos años en el equipo de Moto2 de Gresini, Bulega dio el salto al paddock de Superbikes y forjó una nueva y exitosa carrera con Ducati.

Esto le abrió las puertas a MotoGP. "Sí, Bulega se une a nosotros y estamos muy contentos por ello", afirmó Rossi recientemente a Sky Sport MotoGP. "Al fin y al cabo, empezó con nosotros en la academia, así que lo conocemos muy bien".

"Aunque más tarde nuestros caminos se separaron, ha hecho un trabajo magnífico en el Mundial de Superbikes. Estoy contento de que corra con nosotros el año que viene. Creo que puede llegar muy lejos, porque ya conoce la moto y los neumáticos".

El jefe del equipo VR46, Alessio 'Uccio' Salucci, también se pronunció en Sky sobre el regreso de Bulega y su nueva oportunidad en MotoGP: "Estoy muy contento de que, en cierto modo, se haya cerrado el círculo. Además, me alegra muchísimo tener a Nicolò de nuevo aquí, en casa. Al fin y al cabo, fuimos de los primeros en apostar por él cuando aún era muy joven".

"Aunque después las cosas no salieron como esperábamos, nuestra relación personal nunca cambió ni se rompió. Siempre tuve presente que nuestro trabajo conjunto con Nicolò aún estaba inconcluso. Es un tipo fantástico y, en su momento, me importaba mucho que aquello no acabara así. Ahora volvemos a estar juntos y esperamos conseguir buenos resultados".

En las categorías menores, Bulega era aún "demasiado joven"

Durante los cuatro años que pasaron juntos en las categorías inferiores, Bulega solo logró subir dos veces al podio. Ambas veces las consiguió en su temporada de debut, en Moto3 2016, terminando séptimo en la general.

Pero nunca volvió a repetir esos resultados. En retrospectiva, Salucci opina que quizá Bulega era demasiado joven por aquel entonces: "Cuando llegó a nuestro equipo, era realmente rapidísimo. Pero quizá era aún demasiado joven para esa etapa de la vida en la que, de repente, te encuentras en un planeta completamente diferente en cuanto ganas las primeras carreras en el Mundial y subes al podio".

En las categorías menores, Bulega no logró consolidarse entre los mejores Foto: Fabio Averna/NurPhoto vía Getty Images

"Al principio invertimos mucho en él: económicamente, en tiempo y también a nivel personal. Espero que ahora el círculo se cierre de forma positiva. Últimamente he pasado mucho tiempo con él. Ahora se ha hecho mayor, es todo un hombre, y eso se nota en todo su comportamiento. De otra forma, sería imposible alcanzar tales resultados".

La experiencia con Pirelli no fue decisiva para el fichaje de Bulega

En el paddock de MotoGP se dice que Bulega tiene una ventaja gracias a su experiencia con Pirelli en WorldSBK. Además, Ducati ya le ha permitido realizar al menos diez días de pruebas con la Ducati de 850cc y las gomas que sustituirán a Michelin.

¿Fueron esas las razones decisivas por las que VR46 se decantó por Bulega? "No", afirma tajante Salucci. "Mucha gente me dice: 'Solo habéis fichado a Bulega porque ya conoce los neumáticos Pirelli'. Pero a este nivel, los pilotos actuales de MotoGP quizá necesiten dos horas para entender esas gomas. Sin duda, no es una desventaja para él, pero tampoco una ventaja excesivamente grande. Al menos, esa es mi opinión".

Bulega se hará cargo del equipo de mecánicos de Franco Morbidelli, liderado por el jefe técnico Matteo Flamigni. Aldeguer recibirá a la tropa de Fabio Di Giannantonio, comandada por Massimo Branchini. Al inicio de 2027, las seis Ducati de la parrilla serán idénticas. Dado que Aldeguer tiene un contrato de fábrica para los próximos dos años, recibirá actualizaciones técnicas siguiendo al equipo oficial.

El desarrollo de la temporada determinará si Bulega también recibirá nuevas mejoras en la moto, y cuándo. "Si rendimos bien y nos lo ganamos, recibiremos actualizaciones", detalló Salucci sobre el plan.

"Tanto Ducati como nosotros estamos abiertos a ello, pero primero tenemos que esperar a ver cómo van las primeras cinco o seis carreras. No sé si la diferencia será menor al principio, porque ya he visto una serie de actualizaciones. Por eso me temo que la diferencia entre la moto oficial y la no oficial será considerable el año que viene. Sobre todo a partir de mitad de la temporada", cerró.

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