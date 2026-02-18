Ir al contenido principal

Crónica de test
Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Test de Bahrein F1: Problemas de motor para Aston-Alonso y mejor tiempo para Leclerc

Charles Leclerc lideró con Ferrari una mañana de test de Bahrein F1 con problemas para Aston Martin y Red Bull, donde Alonso pasó horas en el box con un problema de motor.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Charles Leclerc, Ferrari

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Esteban Ocon, equipo Haas F1 con Flavy Barla

Lando Norris, McLaren

Alexander Albon, Williams

Charles Leclerc, Ferrari

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Pierre Gasly, Alpine

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Lando Norris, McLaren

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Liam Lawson, Toros de Carreras

Charles Leclerc, Ferrari

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Charles Leclerc, Ferrari

Isack Hadjar, Red Bull Racing

George Russell, Mercedes

Pierre Gasly, Alpine

Lando Norris, McLaren

Andrea Stella, McLaren

Alexander Albon, Williams

Sergio Pérez, Cadillac Racing

Lando Norris, McLaren

Charles Leclerc, Ferrari

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

Lando Norris, McLaren

Alexander Albon, Williams

Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Arvid Lindblad, Racing Bulls

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Esteban Ocon, Haas F1 Team

Nico Hulkenberg, equipo Audi F1

41

El Circuito Internacional de Bahrein en Sakhir acoge la segunda ronda de test, tres jornadas de miércoles a viernes, y la primera mañana ha dejado un cara y cruz en cuanto a fiabilidad, porque mientras la mayoría de equipos superaba las 50 vueltas (y alguno las 60 y 70), tres han pasado gran parte de la mañana en el box.

Uno de ellos fue Fernando Alonso con el Aston Martin. El asturiano no tardó en salir a pista cuando no llevábamos ni diez minutos de sesión, y después de sus vueltas de instalación, hizo tres tandas casi consecutivas con neumático nuevo, aunque con coche nervioso y tiempos aún lentos. Sin embargo, y antes de llegar a los 30 giros, entró en boxes y no volvió a salir, mientras el equipo desmontaba el monoplaza y trabajaba en un problema de motor Honda durante las dos últimas horas. En tiempos fue octavo, a 2.797s del primer puesto. Habrá que ver si Lance Stroll puede salir por la tarde.

Después de ganarse los elogios de sus rivales con su propio motor, Red Bull tuvo una mañana muy complicada, con el sexto mejor tiempo pero solo 13 vueltas e Isack Hadjar teniendo que ver desde boxes cómo otros sí podían rodar. El equipo explicó una pérdida presión en uno de los circuitos de refrigeración. Como Aston, taparon con carteles la parte delantera del box para evitar que se vieran los trabajos que hacían en el monoplaza. El francés hará, si la fiabilidad se lo permite, la jornada completa antes de dejar el jueves a Max Verstappen.

La sesión empezó muy activa para todos, menos para un Sergio Pérez que sufría los problemas pertinentes de Cadillac. En las primeras horas solo pudo dar dos vueltas de instalación, y aunque terminaría con 25 giros, lo hizo con un tiempo muy lento en 1:40.892, a más de siete segundos del líder.

Te lo estamos contando aquí:

Pese a esos problemas, no hubo ninguna bandera roja en estas primeras cuatro horas, en las que sí se vio en los coches muchas parrillas de sensores aerodinámicos y mucha parafina. Bueno, realmente sí hubo bandera roja, la tradicional prueba de la FIA, que primero puso banderas amarillas, luego Virtual Safety Car, luego Safety Car completo y luego bandera roja en los últimos minutos de la mañana para simular procedimientos.

Encabezó esta cuarta mañana en Bahrein, la primera de la segunda semana, Charles Leclerc con el Ferrari gracias a un 1:33.739 que estableció poco antes de cumplirse la segunda hora de jornada. Y es que en la primera parte del test matinal los equipos marcaron sus mejores tiempos, antes de centrarse en las tandas largas. Leclerc, que cederá su sitio a Lewis Hamilton por la tarde, fue el único en rodar en 1:33, y dio más de 65 vueltas.

Aún quedaba hora y media cuando Lando Norris detuvo el crono en 1:34.052 para arrebatar a Andrea Kimi Antonelli la segunda plaza, a tres décimas del Ferrari, aunque con un McLaren que se mostró muy inestable cuando se ofrecían imágenes on board. El equipo de Woking también pasó cierto rato en el box, aunque superó las 55 vueltas.

Prácticamente tantas vueltas como Ferrari dio el Mercedes de Antonelli, tercero en la tabla de tiempos, a 0.419s del tiempo de referencia, también en 1:34s bajos (1:34.158).

Como habíamos visto ya la primera semana, hubo un gran salto con la zona media, al menos en cuanto a tiempos, con Alex Albon a casi dos segundos de Leclerc con el Williams, y Pierre Gasly a más de dos segundos con el Alpine, con X y X vueltas respectivamente. Por la tarde, Carlos Sainz y Franco Colapinto sucederán a sus compañeros.

Entre Hadjar y Alonso, séptimo, estuvo Esteban Ocon, que pese a superar las 65 vueltas, esta vez no fue el más activo, ya que Arvid Lindblad, décimo en tiempos solo por delante de Pérez,  dio 75. Delante, con el noveno mejor tiempo, estuvo Nico Hulkenberg con el Audi.

Por la tarde solo repetirá Hadjar, y el resto de equipos cambiará de piloto.

Resultados del test de Bahrein de F1 2026 - Mañana del miércoles - Día 4

Pos Piloto TIEMPO DIF Equipo (motor) Vueltas
1 Charles Leclerc 1:33.739   Ferrari (Ferrari) 70
2 Lando Norris 1:34.052 +0.313 McLaren (Mercedes) 54
3 Kimi Antonelli 1:34.158 +0.419 Mercedes (Mercedes) 69
4 Alex Albon 1:35.690 +1.951 Williams (Mercedes) 55
5 Pierre Gasly 1:35.898 +2.159 Alpine (Mercedes) 61
6 Isack Hadjar 1:36.188 +2.449 Red Bull (RBPT) 13
7 Esteban Ocon 1:36.418 +2.679 Haas (Ferrari) 65
8 Fernando Alonso 1:36.536 +2.797 Aston Martin (Honda) 28
9 Nico Hulkenberg 1:36.741 +3.002 Audi (Audi) 49
10 Arvid Lindblad 1:36.769 +3.030 Racing Bulls (RBPT) 75
11 Sergio Pérez 1:38.191 +4.452 Cadillac (Ferrari) 24

 

 

 

Artículo Anterior F1 en DIRECTO: ¡test de Bahrein, con Live Timing y más!

