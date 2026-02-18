Ir al contenido principal

Análisis
Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Red Bull cambia el alerón delantero del RB22 para empezar a buscar rendimiento

Red Bull ha introducido en la segunda sesión de test en Bahrein un perfil principal del alerón delantero que ya no es recto, sino que presenta un borde de entrada elevado en dos curvas.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Editado:
Detalle del alerón delantero Red Bull

Después de un shakedown de cinco días (tres de rodaje por equipo) y una primera semana de test de pretemporada en Bahrein, muchos equipos han llegado a esta segunda prueba en Sakhir con algún cambio en sus monoplaza para seguir analizando diferentes configuraciones.

En la jornada de este miércoles 18 de febrero, Isack Hadjar ha sido el piloto encargado de ponerse a los mandos del Red Bull RB22 en la sesión matinal y, en cuanto el francés salió a la pista, rápidamente se pudo ver que estaba estrenando un nuevo alerón delantero.  

La modificación es fácilmente observable porque la semana pasada el equipo de las bebidas energéticas tenía un perfil principal de diseño perfectamente recto, mientras que hoy podemos apreciar un borde de entrada ondulado con dos partes ligeramente elevadas, mientras que el segundo elemento es completamente plano y solo el tercero tiene incidencia. 

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

El equipo de Milton Keynes ha mantenido el tabique lateral muy curvado en la parte inferior, que se conecta al foot plane amplificando así la continuidad del perfil principal, que hace que parece que el endplate no está en la parte inferior. 

El piloto francés está trabajando en la configuración porque Red Bull está buscando una nueva base de trabajo orientada al rendimiento, pero se ha visto obligado a hacer una larga parada en boxes por un problema en el sistema hidráulico que está ocupando a los mecánicos en una reparación nada fácil.

Se trata de algo grave, porque el personal del equipo impide la visión de quienes miran desde fuera del garaje y no parece que puedan volver a la pista antes del parón para comer.

Sin duda, esta nueva era de la Fórmula 1 se antoja cuanto menos interesante, ya que cada vez son más los equipos que se están encontrando con problemas a resolver, por no hablar de las polémicas con los motores y unos coches que parecen no gustar a la mayoría de pilotos. Y esto acaba de empezar...

