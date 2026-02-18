Alonso, positivo con Aston: "Todo se puede arreglar a corto y medio plazo"

Después de llegar tarde al shakedown de Barcelona y de ser el equipo con menos vueltas completadas en la primera semana de test de pretemporada en Bahrein, la situación de Aston Martin tampoco parece haber mejorado mucho tras la primera mañana de esta segunda semana de pruebas en Sakhir.

El AMR26 empezó el miércoles con buenas sensaciones y con Fernando Alonso al volante, ya que bajó sus registros hasta el 1:36.536 y completó 28 vueltas en las dos primeras horas de acción, pero a partir de ahí no volvió a salir al asfalto bahreiní debido a un nuevo problema, en esta ocasión relacionado con la unidad de potencia Honda.

Sin embargo, el piloto asturiano habló durante la pausa para comer con Motorsport.com y otros medios en Sakhir y se mostró sorprendentemente optimista al hablar de los problemas de Aston Martin.

"Creo que todo se puede arreglar, estoy seguro, a corto y medio plazo. No creo que haya nada que sea imposible de arreglar. Pero sí, tenemos que esperar y ver qué pasa", dijo.

Si bien el panorama no es positivo por ahora, e incluso Alonso reconoce que empezarán la temporada 2026 de la Fórmula 1 por detrás de la mayoría de sus rivales, el hecho de tener un nuevo reglamento técnico y de unidades de potencia ofrece a Aston Martin la oportunidad de trabajar para intentar darle la vuelta a la situación lo más pronto posible, algo que aseguran estar haciendo ya pensando en la primera carrera del curso en Melbourne.



"Intentaremos arreglar todo lo que podamos antes de llegar a Australia y, después, intentaremos arreglar todo lo posible en las primeras carreras antes de que sea demasiado tarde para el campeonato".

"Soy optimista. Creo que hay una solución", dijo Alonso para finalizar con un mensaje de optimismo.

Lo más preocupante para Aston Martin y Honda en estos momentos es la falta de fiabilidad del coche y de la unidad de potencia. Como ejemplo, el AMR26 solo pudo dar un máximo de siete vueltas seguidas durante la mañana de este miércoles, números muy similares a los cosechados la pasada semana y obviamente muy pobres, ya que en poco más de dos semanas deberán completar más de 50 en la apertura de la temporada si quieran cruzar la bandera a cuadros en el GP de Australia 2026.

En cuanto al AMR26, Adrian Newey asegura tener las cosas bajo control e internamente aseguran ver un claro potencial a nivel técnico. Por otro lado, en el entorno de Honda parece haber más dudas, de hecho, ya antes de los test hablaron de "retrasos", pero a diferencia de los últimos años, los motores no estarán congelados este año y por tanto los japoneses podrán seguir trabajando para mejorar tanto la fiabilidad como las prestaciones.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: AG Photo