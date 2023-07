Szafnauer espera que el CEO de Renault le dé más tiempo para ganar

A principios de 2022, con la llegada al equipo del propio Szafnauer, Alpine estableció el objetivo de 100 carreras para llegar a la parte delantera de la parrilla.

Sin embargo, en una reciente remodelación de la dirección de la división Alpine de Renault ha apartado al director general de la empresa de deportivos, Laurent Rossi.

Dado que Rossi fue quien contrató a Szafnauer, ha habido algunos rumores sobre la posición de este último como jefe del equipo de F1, y el accidente en la primera curva (y doble abandono) de Esteban Ocon y Pierre Gasly en Hungría se ha sumado a una reciente racha de decepciones.

Sin embargo, Szafnauer insiste en que espera que el director general de Renault, De Meo, se atenga al calendario anunciado originalmente, y le dé tiempo suficiente para dar la vuelta a la situación del equipo.

"Hay que recordar que Laurent está haciendo proyectos especiales ahora", dijo Szafnauer cuando Motorsport.com le preguntó por el impacto de que a él le hubiera fichado Rossi. "Sí, él me contrató, pero Luca también me contrató, y fue Luca de Meo quien en última instancia se sentó conmigo y me convenció para unirme a su proyecto".

"Y el proyecto de Alpine era con el plan de 100 carreras, y creo que llevamos unas 30. Así que aún nos quedan unas 60 carreras, es decir, otros tres años para empezar a ganar".

"Lleva tiempo. A todo el mundo le ha llevado tiempo. Sé que Luca es un hombre de palabra, y me dio su palabra de 100 carreras para empezar a ganar, y a veces hay que dar medio paso atrás para dar dos hacia delante".

"Así que no me preocupa que Luca sea fiel a su palabra y me dé el tiempo necesario de 100 carreras".

Szafnauer destacó que otros se tomaron su tiempo para crear proyectos de éxito: "Como sabéis, Mercedes compró un equipo campeón, y tardaron cinco años en volver a ganarlo".

"Red Bull, que lo ha hecho bien, compró Jaguar, que era un equipo de mitad de parrilla, y tardaron cinco años en empezar a ganar.

"Parece que eso es lo que se necesita, así que son de cuatro a cinco años. Cien carreras es un número realista. Seguimos trabajando en ello".

Szafnauer reconoce que, en ese tipo de proyectos, un liderazgo estable puede ser un factor clave, ya que Toto Wolff, en Mercedes, y Christian Horner, en Red Bull, llevan mucho tiempo al frente.

"En general, la estabilidad en este tipo de equipos, cuando diriges entre 950 y 1.000 personas, es muy, muy importante", afirma.

Y la razón es que todos intentamos crear los mejores equipos que podemos, y vamos de un lado a otro para saber quiénes son los buenos en las áreas que nos faltan".

Un director hace mucho por convencer a la gente de que se unan al equipo, y si Toto dijera: 'Ven conmigo desde donde sea, pero yo me iré en seis meses o un año y medio', entonces la gente dudaría si fichar por Mercedes o no".

"Christian y Toto llevan ahí mucho tiempo, y lo que eso hace es mejorar y ayudar a la contratación de las personas adecuadas".