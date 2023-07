Vasseur explicó el undercut a Sainz en Hungría con un pequeño lapsus

Después del enésimo error de Ferrari en boxes durante la primera parada de Leclerc en el GP de Hungría, el monegasco se vio detrás de un Carlos Sainz que había entrado antes para quitarse los neumáticos blandos con los que salía, pero esas posiciones cambiaron cuando, en el turno de los segundos pitstop, metieron primero al madrileño y justo después a Leclerc, que completó un undercut a su compañero.

A Sainz le preguntaron por ello tras la carrera, y aunque dijo que su mayor preocupación es cómo su equipo ha caído detrás de Mercedes y McLaren, opinó que Ferrari tal vez quería compensar haber fallado en la primera parada de Leclerc.

Cuando en DAZN F1 le preguntaron por qué pararon antes a Sainz, el director Fred Vasseur primero contestó: "¿En la segunda parada?", y mientras el reportero le preguntó si fue para compensar o no, el francés omitió esa cuestión (por tanto no lo confirmó) y explicó la decisión, con un pequeño lapsus.

Quiso aferrarse a la penalización de 5 segundos que luego recibió Charles Leclerc por exceso de velocidad en el pitlane, pero en realidad primero fue el undercut y luego la sanción. "Sentíamos que el ritmo estaba bien y con los cinco segundos de sanción... eh...no, bueno, los cinco segundos fueron en esa parada", corrigió rápidamente.

"No sé si era la elección adecuada o no, pero es lo que ha escogido el equipo, estábamos protegiendo al equipo. Creo que Charles no estaba lejos, sabíamos que le faltaría vida al neumático de Carlos y que en la carrera tendríamos alguna oportunidad con Charles, que había salido con medios. Y si queríamos haber luchado con Piastri, esa habría sido la elección adecuada sin duda".

Luego, ante los medios internacionales en el circuito Hungaroring, Vasseur confirmó que quería proteger el mejor resultado del equipo, que considera que era más posible para Leclerc. El #16 había salido con medios y Sainz, con blandos, y pese a que tras una gran salida el madrileño se puso a la zaga de su compañero, Ferrari confía en que la mejor opción era la de Charles.

"Fue la mejor manera para nosotros de proteger los resultados del equipo al final de la carrera. Si lo piensas ahora, creo que el potencial de Charles considerando el hecho de que Carlos tuvo que salir con blandos, Charles probablemente habría terminado 20 segundos por delante de Carlos, así que fue una buena elección".

"Y nadie puede predecir antes de esa decisión que ibas a recibir una penalización, ni que ibas a tener un problema con la pistola en la primera parada, etc. Siempre es fácil opinar sobre la carrera después de la bandera a cuadros y decir que habría sido diferente, pero creo que en ese momento esa fue la decisión correcta".