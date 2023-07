Vasseur, tras Hungría: "No podemos permitirnos todos estos errores"

Ferrari tenía el Gran Premio de Hungría en el punto de mira porque se consideraba uno de los grandes premios más favorables para las características del SF-23. Pero, al final, los de Maranello cosecharon dos resultados muy decepcionantes: un séptimo puesto para Charles Leclerc y un octavo para Carlos Sainz.

Al final de la carrera, en la que el equipo cometió varios errores, como la parada de Leclerc o algunas con Sainz, Frédéric Vasseur tomó los micrófonos de 'Sky Sports' para comentar lo que había hecho su equipo este fin de semana. El director de la Scuderia no ocultó su decepción, y es que Ferrari aún tiene mucho trabajo por hacer, sobre todo después de darse cuenta de que han sido superados por McLaren F1 tras la introducción del gran paquete de innovaciones por parte de los ingenieros de Woking. Pero también quiso ver un lado positivo.

"Estamos frustrados. Pero al final, si miramos la carrera, creo que sin los 7-8 segundos de retraso en la parada en boxes a Charles y los 5 de penalización...", comenzó Vasseur, para comentar tajante: "No podemos permitirnos todos estos errores si queremos ser competitivos. El ritmo no era extraordinario, pero no estaba tan lejos del de Lewis Hamilton. Pero en estas condiciones no podemos permitirnos cometer errores".

Sobre qué cosas buenas y malas deja Hungaroring, el máximo responsable de los italianos fue claro: "Mi papel es también intentar separar los aspectos positivos de los negativos. Los negativos radican en los errores que cometimos y también en el hecho de que en clasificación nos está costando 'juntarlo' todo. Lo positivo, por otro lado, es que hemos tenido un ritmo de carrera mejor de lo esperado. Si comparamos nuestro ritmo con el de Hamilton, casi lo igualamos. Mientras que en la última carrera no fue así".

"Temíamos un poco la degradación de los neumáticos dadas las altas temperaturas que hemos encontrado hoy. Pero en general no ha sido una mala carrera en cuanto a ritmo, aunque sí lo es si nos fijamos en el resultado. Sobre todo porque en la clasificación de ayer cometimos demasiados errores. No pasamos del sexto puesto, luego hoy la parada en boxes, la penalización.... No podemos permitirnos todos estos errores si queremos sumar más puntos", añadió.

Además, Vasseur también fue preguntado sobre si está contento con la actitud de los pilotos: "Creo que Leclerc ha hecho un buen análisis del fin de semana", opinó. "Sabe que cometimos demasiados fallos colectivos, pero también sabe que el ritmo no fue malo. Hay margen de mejora y está totalmente centrado en el desarrollo del equipo. Es la actitud correcta. En general, estoy seguro de que Carlos también lo hará, tienen que ser capaces de criticar, presionar al equipo en los briefings".

Finalmente, se mojó sobre qué se puede esperar de Ferrari en las próximas carreras: "Está claro que la clasificación cambia enormemente de una carrera a otra, y para nosotros no se trata de aportar desarrollos o novedades, sino de evitar cometer ciertos errores. Mi trabajo consiste en preocuparnos por nosotros mismos y entender en qué podemos mejorar".

"No estoy preocupado por esta situación, pero está claro desde el principio que tenemos que hacer un mejor trabajo en todas las áreas. No es cuestión de un solo departamento. Tenemos que intentar crecer en todos los aspectos y estamos presionando mucho a todas las personas. Pero así es la vida en un equipo de carreras", finalizó.