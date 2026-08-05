La confesión de Stroll sobre su ídolo en la F1: "Espero que Alonso no escuche esto"

Hay confesiones que no sorprenden, pero sí dejan una escena curiosa cuando se producen delante de determinados protagonistas. Lance Stroll volvió a reconocer que Michael Schumacher fue el piloto que marcó su infancia, aunque esta vez lo hizo sentado frente a Pedro de la Rosa, en un podcast en el canal de Youtube de Aston Martin.

La respuesta del canadiense derivó en una broma sobre Fernando Alonso y terminó con un intercambio distendido que mostró el lado más cercano de ambos.

Durante la conversación, De la Rosa preguntó a Stroll qué piloto le había inspirado cuando empezó a soñar con llegar a la Fórmula 1. El canadiense no dudó demasiado antes de responder.

"Schumacher fue una gran inspiración para mí para convertirme en piloto de Fórmula 1. Encendías la televisión, lo veías con el coche rojo y creo que el sueño de cualquier niño apasionado por las carreras era ser Michael Schumacher".

Consciente de que compartía garaje con Fernando Alonso, el canadiense acompañó la confesión con una sonrisa y una broma. "Espero que Fernando no esté escuchando esto".

Pedro de la Rosa siguió el juego inmediatamente: "Bueno, yo tampoco estoy muy contento de que no me hayas dicho a mí". La respuesta de Stroll mantuvo el tono desenfadado: "Después de Schumacher venías tú".

No era, en realidad, la primera vez que el piloto de Aston Martin señalaba al siete veces campeón del mundo como su gran referente. Ya durante la presentación de Fernando Alonso como piloto del equipo de Silverstone, a comienzos de 2023, Stroll confesó públicamente que Schumacher había sido su ídolo de infancia.

Aquel acto dejó otra escena simpática. Un niño presente en la presentación aseguró que Alonso había sido siempre su gran referente y el español respondió entre risas señalándolo con complicidad, en un momento que reflejó el buen ambiente del evento.

Más de tres años después, Stroll no ha cambiado de opinión. El canadiense volvió a recordar que fue viendo competir a Schumacher con Ferrari cuando empezó a imaginarse algún día en la Fórmula 1. Y lo hizo con naturalidad, dejando además una de las anécdotas más divertidas del podcast gracias a una frase sobre Alonso que, por unos instantes, convirtió la entrevista en una conversación entre amigos más que en una entrevista formal.