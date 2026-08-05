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Primera mitad de año como equipo oficial: Audi mejoara a Sauber "en todos los aspectos"

Tras la primera mitad de la temporada como equipo oficial de Audi, Hulkenberg y Bortoleto hacen un balance positivo: ¿en qué aspectos han mejorado?

Ruben Zimmermann Oleg Karpow
Publicado:
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto se muestran satisfechos al llegar al parón de verano de la Fórmula 1 de 2026. Después de que Audi haya sumado puntos en las tres últimas carreras, la escudería alemana ocupa el octavo puesto en el campeonato a mitad de temporada, lo que supone una mejoría respecto a su predecesora Sauber.

"Tenemos la velocidad necesaria para luchar en la zona media", resume Hulkenberg al llegar al ecuador de la temporada y explica: "Por supuesto, también ha habido algunas dificultades, sobre todo en mi lado del box. Creo que tenemos claro que en algunos aspectos seguimos siendo un poco vulnerables".

Audi ha sufrido hasta ahora tres abandonos este año, a los que hay que sumar otras dos situaciones a principios de año en las que Hulkenberg (Australia) y Bortoleto (China) no pudieron ni tan siquiera participar en carrera debido a problemas técnicos.

"El equipo, por supuesto, se está centrando en ello y está trabajando intensamente para que todo sea más robusto", subraya Hulkenberg. "Pero, en general, me parece bastante positivo el punto en el que nos encontramos ya como equipo joven", afirma el alemán.

Hulkenberg asegura que Audi ha mejorado este año "en todos los aspectos". Y añade: "Hemos crecido como equipo. Todos los departamentos han ampliado su plantilla. Y shora es, sencillamente, un equipo de fábrica".

Más sobre Audi:

En qué aspectos concretos ha mejorado Audi

Su compañero, Gabriel Bortoleto, comparte una opinión muy similar: "He visto grandes avances, tanto en la mentalidad como en la cultura del equipo, además de progresos importantes en la pista", comenta Bortoleto.

Además, el "grado en el que hemos podido seguir desarrollando el coche y los paquetes de mejoras que hemos introducido" son aspectos positivos, y la forma en que se han abordado los problemas también ha sido "bastante buena", según Bortoleto.

Es cierto que el chasis de Audi sigue fabricándose en la fábrica de Sauber en Hinwil, por lo que no se puede hablar de un equipo completamente nuevo. Sin embargo, Hulkenberg recuerda que, por primera vez son ellos mismos los responsables de "un motor, una caja de cambios y el sistema hidráulico".

"Me quito el sombrero ante [la fábrica de motores de] Neuburg por lo que han logrado", afirma el alemán, y explica: "Es cierto que tuvimos problemas, pero reaccionaron muy bien y con rapidez, y encontraron soluciones. De forma muy dinámica y también muy orientada a la práctica".

Por cierto, en cuanto a puntos, Audi todavía tiene algo de terreno que recuperar en comparación con el año pasado. En 2025, Sauber solo fue noveno en el mundial, pero sumó 70 puntos. Además, Hulkenberg subió al podio de una manera casi milagrosa en el circuito de Silverstone. En 2026, Audi ocupa actualmente el octavo puesto en el mundial, pero tras la primera mitad de la temporada solo cuenta con doce puntos en su haber. Los mejores resultados son dos octavos puestos de Bortoleto en Silverstone y Spa.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 team

Gabriel Bortoleto, Audi F1 team

Foto de: Pirelli

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