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Pérez se pone nota tras su regreso a la F1: "Estoy cerca del 10"

Sergio Pérez está satisfecho con su rendimiento en Cadillac y cree que ha estado cerca del sobresaliente, aunque no se pondría la máxima nota.

Norman Fischer Stuart Codling
Publicado:
Sergio Perez, Cadillac Racing

Sergio Perez, Cadillac Racing

Foto de: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Sergio Pérez le daría casi la nota perfecta a su regreso a la Fórmula 1 con Cadillac. El mexicano volvió a la categoría en 2026 de la mano del nuevo equipo, después de tomarse un año sabático tras ser despedido por Red Bull al final de 2024 debido a la falta de resultados.

En Cadillac, Pérez está aportando toda su experiencia para ayudar a construir el proyecto, aunque todavía no ha logrado sumar un solo punto esta temporada. Aun así, se muestra muy satisfecho con su rendimiento. Al ser preguntado por cómo valoraría su actuación, respondió: "Es difícil ponerle un número".

"Obviamente hay cosas que podría haber hecho mejor, así que desde luego no me pondría un 10, pero creo que estoy muy cerca", afirma el mexicano. "Estoy muy satisfecho con mi rendimiento desde que regresé". Por su parte, la redacción le otorgó una nota media de 3,82.

Durante gran parte de la temporada, Pérez ha superado con claridad a su compañero de equipo, Valtteri Bottas, que también regresó a la Fórmula 1 tras pasar un año fuera de la parrilla. Sin embargo, el finlandés ha mejorado recientemente y ha ganado los tres últimos duelos de clasificación, por lo que el balance es ahora de 6-5 a favor de Pérez.

En carrera, los numerosos abandonos han condicionado la comparación entre ambos, aunque cuando los dos han visto la bandera a cuadros, Pérez ha terminado normalmente por delante.

Comparación de los pilotos de Cadillac - Clasificación y carrera

Gran Premio Pérez (Clas.) Bottas (Clas.) Pérez (Carrera) Bottas (Carrera)
Balance 6 5 6 3
Australia 18º 19º (+0,639) 16º Abandono
China 22º (+1,470) 20º 15º (+18,5 s) 13º
Japón 19º 20º (+0,124) 17º 19º (+1 vuelta)
Miami 20º (+0,338) 19º 16º 18º (+1 vuelta)
Canadá 20º 22º (+0,843) Abandono 16º
Mónaco 18º 20º (+0,536) 15º Abandono
Barcelona 19º 20º (+0,212) 14º Abandono
Austria 19º 20º (+0,085) Abandono Abandono
Gran Bretaña 20º (+0,224) 18º 14º 16º (+0,8 s)
Bélgica 20º (+0,148) 19º Abandono 18º
Hungría 22º (+0,436) 21º Abandono Abandono

"Al estar en el entorno adecuado puedo rendir a un nivel muy alto, y creo que me lo he demostrado a mí mismo. Mi ritmo de carrera ha sido realmente fuerte, igual que mi velocidad en clasificación. He ido mejorando carrera tras carrera y estoy muy satisfecho", asegura.

El veterano piloto considera que el mayor reto de su regreso ha sido volver a adaptarse al frenético ritmo del calendario de la Fórmula 1.

"Al principio hice un test y después me avisaron de que dos días más tarde tenía que estar en otro país, y dos días después en otro diferente", explica.

"Cuando vuelves a acostumbrarte, te das cuenta de que habías olvidado cómo es realmente la vida de un piloto de Fórmula 1: lo estresante que es, lo planificado que está todo y cómo tu vida gira completamente en torno al calendario".

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