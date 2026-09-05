Stroll bate un récord histórico en F1: ¡primer piloto en caer 100 veces en Q1!

Lance Stroll alcanzó un indeseado récord en la Fórmula 1 al convertirse en el primer piloto en registrar 100 eliminaciones en Q1 desde que se introdujo el actual sistema de clasificación dividido en tres partes en 2006.

El canadiense se clasificó último para el Gran Premio de Italia del domingo, terminando la sesión a poco menos de una décima de su compañero de equipo, Fernando Alonso, aunque el español no pudo completar un último intento al final de la sesión.

Esto prolonga un fin de semana en el que Aston Martin, pese al impulso recibido en Zandvoort con la llegada de una unidad de potencia Honda actualizada y otras mejoras adicionales que complementaban la gran evolución introducida en Hungría, quedó expuesto por su falta general de potencia.

El AMR26 fue de forma constante 20 km/h más lento que los coches de Mercedes, algo que contribuyó en gran medida a los 2,6 segundos de desventaja respecto al Alpine de Pierre Gasly a lo largo de la vuelta durante la Q1.

Así fue la qualy: Fórmula 1 ¡Histórica pole de Gasly en Monza F1 por delante de Russell!

Stroll, sin embargo, fue tan escueto como de costumbre en sus respuestas y no mostró sorpresa alguna por la falta de ritmo de Aston Martin. Su entusiasmo, o más bien la falta del mismo, tampoco aumentó al hablar de las perspectivas para la carrera del domingo, sugiriendo que los dos coches verdes estarán muy lejos del resto durante toda la prueba.

"Era lo que esperábamos [con el] motor", dijo. "Estamos a tres segundos, así que mañana no vamos a poder seguir el ritmo del grupo".

Lance Stroll, Aston Martin Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Stroll sufrió su primera eliminación en Q1 en su primera carrera de Fórmula 1, cuando pilotaba para Williams en el Gran Premio de Australia de 2017. Entonces terminó a nueve décimas de Marcus Ericsson, que fue el último piloto que consiguió el pase a la Q2 aquel fin de semana.

Se recuperó con una aparición en Q3 en la siguiente cita, en Shanghai, aunque un contacto con Sergio Pérez puso fin a su carrera en la primera vuelta. Sin embargo, Stroll consiguió sus primeros puntos en la F1 en su carrera de casa, en Montreal, y posteriormente logró un podio en un caótico Gran Premio de Azerbaiyán.

En el extremo opuesto, Stroll también ha conseguido una pole position a lo largo de su trayectoria, en el Gran Premio de Turquía de 2020, cuando sacó partido al competitivo chasis RP20 de Racing Point y a sus propias virtudes sobre pistas húmedas. Durante aquella temporada no cayó eliminado ni una sola vez en Q1.

Sin embargo, en la mayoría de sus últimas temporadas se ha visto obligado a luchar contra la zona de eliminación en la primera parte de la clasificación a medida que el rendimiento de Aston Martin ha ido decayendo. Su registro también se vio engrosado por la complicada temporada 2018 de Williams, en la que cayó eliminado en Q1 en 15 ocasiones. Esta temporada todavía no ha conseguido superar la Q1.

Estadísticas de Stroll en Q1

AÑO Eliminaciones en Q1 2017 12 2018 15 2019 14 2020 0 2021 7 2022 12 2023 7 2024 5 2025 15 2026 13