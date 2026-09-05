Hamilton, decepcionado por su Q3: "Ha sido bastante mala, estaba aislado"

Cuando un cuarto puesto (fruto también de la penalización impuesta a Oscar Piastri) en la clasificación se considera un mal resultado, es que vas por buen camino. Es el caso de Ferrari y de Lewis Hamilton. El siete veces campeón empezará este domingo desde la segunda fila, justo al lado del otro Ferrari, el de Charles Leclerc (tercero).

Monza, como ya se sabía desde el día anterior, no es precisamente uno de los circuitos en los que los SF-26 se sientan cómodos. Sin embargo, a lo largo del año, Ferrari ha sabido rendir al máximo precisamente en circuitos que no le son favorables, como fue en Barcelona —donde Hamilton ganó— y en Spa, donde logró un podio importante.

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Al término de la sesión de clasificación del Gran Premio de Italia, Hamilton explicó qué fue lo que salió mal entre la Q2 y la Q3. Precisamente en esa última ronda de la clasificación, la ejecución fue el talón de Aquiles, lo que penalizó precisamente al británico.

"Sin duda fue muy, muy difícil, sí. El coche se comportaba muy bien en los entrenamientos libres y luego, en la clasificación, no cambié nada. Así que me sentía bien al entrar en la Q1 y la Q2 también salió bien".

"Después nos quedamos esperando y esperamos realmente mucho tiempo en el pitlane para hacer el primer intento y, por alguna razón, simplemente no teníamos el ritmo. No estoy muy seguro de por qué, si fue por la presión de los neumáticos, la temperatura de los mismos u otra cosa. Así que tenemos que analizar la situación".

"Después, en la Q3, la ejecución fue bastante mala. Al final me encontré completamente aislado, sin nadie a mi alrededor. Cuando sigues a otro coche, llegas a una curva varios kilómetros por hora más rápido, por lo que también cambian las distancias de frenada".

"Todo es cuestión de encontrar el ritmo y yo lo perdí por completo en el primer intento de la Q3. Luego, en el segundo intento de la Q3, no fue una vuelta terrible, pero, como he dicho, todos los puntos de referencia eran diferentes y, al final, no conseguimos sacar el máximo partido al potencial", añadió.

El Ferrari, equipado con un motor renovado gracias a las concesiones del 'ADUO 2', supone un paso adelante y eso es bastante claro. Pero en un circuito como Monza, ni siquiera las novedades son suficientes para competir contra los equipos que llevan en sus espaldas las unidades de potencia de Mercedes.

"Tenemos un coche realmente fantástico. Pero, ya sabéis, por delante de nosotros siguen estando los coches con motor Mercedes y creo que hemos hecho un buen trabajo al estar tan cerca de ellos, pero al final siguen ganando varias décimas en las rectas y esa es la situación. Así que simplemente tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos".

"Esperemos que en el futuro haya algunos circuitos que no dependan tanto de la potencia, quizá. Pero estoy muy agradecido a los chicos de la fábrica porque han traído aquí una actualización. Se están esforzando muchísimo. Esta es, sencillamente, la situación en la que nos encontramos", concluyó Hamilton.