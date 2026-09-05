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Norris apunta a Piastri: "Me ha costado porque no he tenido rebufo, eso es todo"

Piastri no dio rebufo a Norris al final de la Q3 tras cometer un error en la primera curva, lo que dejó al británico sin opción de mejorar su tiempo en Monza.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Lando Norris saldrá octavo en el Gran Premio de Italia después de una clasificación en Monza que dejó al piloto de McLaren con la sensación de haber tenido muy pocas opciones de luchar por las primeras posiciones.

El británico se quedó a unas pocas décimas de la tercera plaza, pero explicó que el principal problema volvió a estar en la velocidad en recta y un rebufo que no recibió debido a un error de Oscar Piastri en la curva 1 del último intento de la Q3.

"Realmente no ha salido nada mal. Simplemente necesitábamos un buen rebufo", explicó Norris. "No ha sido mi mejor vuelta, tampoco lo voy a negar, pero la mayoría del tiempo lo pierdo en las rectas. En el segundo intento era mi turno de ir detrás y tener algo de rebufo, pero eso no salió como esperaba".

"Me ha costado porque no he tenido rebufo, eso es todo", resumió Norris. "No importa. Somos muy lentos en las rectas. Tenemos que tener un buen rebufo porque, de lo contrario, no somos suficientemente rápidos".

Todo sobre la clasifiación:

El diagnóstico de Norris fue especialmente contundente. Según el británico, McLaren necesita colocarse muy cerca de otro coche para poder competir en Monza, hasta el punto de que estimó que el rebufo puede representar más o menos 0.5s por vuelta.

"Necesitamos empezar una vuelta dos segundos por detrás de alguien, lo cual es bastante increíble. De lo contrario, no somos rápidos", señaló.

Además de la falta de velocidad en recta, Norris reveló que tuvo un problema puntual con los frenos durante la clasificación, concretamente con el comportamiento del pedal, que fue fue muy inconsistente.

"Hay muchos tirones. Es muy inconsistente lo que hacen los frenos y es una de las frenadas más grandes de toda la temporada. Cuando los frenos hacen lo que han hecho hoy, no tienes confianza. Cuando empiezas una vuelta a 320 o 330 km/h quieres saber que el coche va a frenar bien y no vas a bloquear, y hoy no tenía esa seguridad", dijo.

El británico considera que Monza ha expuesto precisamente una de las debilidades que McLaren ya conocía. La combinación de largas rectas, curvas lentas y fuertes frenadas ha colocado al equipo de Woking en una situación especialmente complicada.

"Es prácticamente todo lo que no le gusta al McLaren", concluyó Norris.

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