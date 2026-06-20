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Steiner hunde a Aston: "No están al nivel F1; si siguen así, tendrán que irse a la F2"

El exjefe de Haas criticó con dureza el momento que atraviesa Aston Martin tras otro fin de semana para olvidar en Barcelona y llegó a bromear con un hipotético descenso a la Fórmula 2.

Pol Hermoso
Publicado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

El momento que atraviesa Aston Martin no pasa desapercibido en el paddock. Tras un nuevo fin de semana muy complicado en el GP de Barcelona-Catalunya, donde ni Fernando Alonso ni Lance Stroll lograron ver la bandera a cuadros y el equipo volvió a marcharse sin puntos, las críticas hacia la escudería de Silverstone siguen acumulándose. La última, y probablemente una de las más duras, llegó de la mano de Guenther Steiner.

El exjefe de Haas F1, ahora vinculado al proyecto de Tech3 en MotoGP y convertido en una de las voces más mediáticas del automovilismo, no tuvo reparos en señalar a Aston Martin como la gran decepción de la cita catalana durante su participación en el podcast The Red Flags.

"Creo que tiene que ser Aston Martin, porque Aston Martin hace que incluso Cadillac parezca buena, y Cadillac terminó la carrera a tres vueltas del líder", afirmó Steiner. "Lo que están haciendo ahora mismo es, en mi opinión, inaceptable".

La escudería británica llegó a Barcelona esperando dar un paso adelante tras varias carreras difíciles, pero volvió a encontrarse muy lejos de la zona media. Alonso abandonó después de sufrir un problema eléctrico cuando rodaba fuera de los puntos, mientras que Stroll también quedó fuera de combate tras apenas unas vueltas.

Para Steiner, la situación actual va mucho más allá de una simple falta de rendimiento.

"Ya no es nivel de Fórmula 1. Es como tener ahí al piloto local. Están últimos, pero por muchísimo margen, y además ni siquiera terminan las carreras", aseguró.

Guenther Steiner

Guenther Steiner

Photo by: Jayce Illman / Getty Images

"Si hubiera descensos..."

Las críticas del italiano fueron todavía más lejos cuando se abordó la responsabilidad de la dirección del proyecto. Aunque reconoció el enorme esfuerzo económico realizado por Lawrence Stroll desde la compra del equipo, consideró que los resultados están muy lejos de lo esperado.

"No creo que Lawrence Stroll esté orgulloso de lo que está ocurriendo. La responsabilidad final recae sobre él porque es el propietario del equipo", explicó.

Steiner incluso recurrió a una comparación poco habitual en la Fórmula 1: la posibilidad de un descenso deportivo. "En la Fórmula 1 no existe una regla de descenso. En la mayoría de deportes, si no rindes, ¿sabes qué pasa? Que te descienden".

Y remató su reflexión con una frase que no tardó en generar repercusión.

"Pocos han invertido tanto dinero de su propio bolsillo en la Fórmula 1 como Lawrence Stroll. Pero Honda va a necesitar algo más que el ADUO porque ahora mismo lo están haciendo mal. Les ayudará, sí, pero si siguen así... tendrán que irse a la Fórmula 2".

Aston Martin ocupa actualmente la última posición del campeonato de constructores con un solo punto, únicamente por delante de Cadillac. Mientras el equipo sigue confiando en las mejoras previstas para las próximas carreras y en el trabajo de figuras como Fernando Alonso, Adrian Newey y Honda de cara al futuro, la realidad de 2026 continúa siendo mucho más dura de lo que esperaban en Silverstone.

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