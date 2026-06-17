¿Hasta cuándo puede aguantar Aston Martin F1 sin ver ninguna mejora?

La situación de Aston Martin en este inicio de temporada 2026 de la Fórmula 1 supera incluso a las peores expectativas imaginables antes de que los coches saliesen por primera vez a la pista. Tras siete grandes premios, el equipo de Silverstone es el penúltimo en la clasificación de constructores con un punto.

Sin embargo, ese punto llegó de "carambola" en Mónaco, de hecho, en Barcelona, hasta el último clasificado, Cadillac, un recién llegado a la categoría, fue claramente superior a los coches de color verde, que cada fin de semana dejan peores sensaciones, ya que no hay avances ni en cuanto a rendimiento ni en cuanto a fiabilidad.

Debido a ello, se le pregunto a Mike Krack, jefe de Aston Martin en pista, cuánto tiempo pueden aguantar sin introducir ninguna mejora en el coche, ya que han reconocido públicamente que no esperan actualizaciones hasta el parón de verano.

"Sí, estoy de acuerdo [en que en algún momento se necesita ver algún tipo de mejora]. Esto es algo que está afectando a todo el mundo. Se puede sentir. Se puede notar en el garaje. Se puede ver especialmente con los pilotos. Es una situación muy difícil", explicó.

Sin embargo, para Krack es muy importante ceñirse a los planes y no dejarse llevar por impulsos: "Pero por otro lado, tenemos un líder fuerte. Se tomó una decisión y nos corresponde a todos comprometernos con esa decisión. Aunque sea difícil".

Aunque no estén llegando piezas en formas de mejoras a la pista para el AMR26, Krack asegura que el equipo está trabajando para solucionar problemas importantes que deben abordarse antes de pensar en cómo cambiar el rendimiento.

"Es nuestro trabajo mantener alta la motivación. Aprender todo lo que puedas. Ya lo dije antes. Hay muchas cosas que podemos mejorar en este coche. Sería sencillo decir que simplemente damos vueltas y esperamos las mejoras, pero entonces algunos de los problemas que tenemos seguirán ahí. Tenemos que aprovechar las oportunidades actuales para resolverlos. O al menos mejorar", dijo.

Cuando le preguntar a qué tipo de problemas se refería, Mike Krack enumeró una larga lista de tareas por resolver: "La manejabilidad, los cambios de marcha, cómo está reaccionando toda la unidad de potencia, la gestión de la energía...".

Y añadió: "Todas estas son cosas en las que todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Cualquier problema que tengamos con esto no se resolverá solo por poner un poco más de potencia al motor o un poco más de carga aerodinámica. Estos problemas persistirán. Tienes que resolverlos antes de que llegue lo demás".

Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images