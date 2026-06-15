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Sin ironía, Aston Martin F1 afirma sacar "algo positivo" de Barcelona

El doble abandono en Barcelona confirmó el mal momento de Aston Martin, pero Mike Krack asegura que el equipo y Honda extrajeron valiosas lecciones.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Mike Krack, Aston Martin F1 Team

Mike Krack, Aston Martin F1 Team

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Probablemente el fin de semana de carrera en el Circuit de Barcelona-Catalunya haya sido el peor para la asociación entre Aston Martin y Honda hasta la fecha, ya que si bien toda la temporada ha sido decepcionante, el equipo llegaba a territorio catalán después de sumar su primer punto en Mónaco.

Sin embargo, ese 10º puesto de Fernando Alonso en Montecarlo fue más fruto de todas las casualidades que de meritocracia del equipo. De hecho, una vez llegado a Barcelona, en la escudería todos se encargaron de hacerlo ver así y rebajaron las expectativas.

Pero la realidad superó incluso los peores presagios: en clasificación, el AMR26 fue con diferencia el coche más lento, siendo superado por los Cadillac, mientras que en carrera ambos monoplazas de color verde abandonaron antes de la bandera a cuadros por dos problemas mecánicos diferentes en la caja de cambios y en la batería del motor.

Pese a todo, tras la carrera, Mike Krack, jefe de Aston Martin en pista, sorprendió a todos al asegurar que había cosas positivas del fin de semana en Barcelona.

"Hay algunos aspectos positivos, aunque sean pequeños", dijo de forma bastante seria durante su rueda de prensa tras la carrera.

Y añadió: "Es difícil verlos, pero la única parada en boxes que hicimos fue muy buena, en mi opinión. Tenemos que trabajar con esto e intentar mejorar en todas las demás áreas".

Más al respecto:

Pero eso no quedó ahí, ya que Mike Krack también dijo que tanto el equipo como Honda pudieron "aprender cosas nuevas" sobre la gestión de la energía de la unidad de potencia japonesa, que sigue muy lejos de los demás fabricantes en la F1.

"Siempre se aprenden cosas nuevas, por muy extraño que parezca. Cuando estás por detrás en tres o cuatro segundos, piensas que estás corriendo en una categoría diferente o algo así. Pero pese a ello, se aprende mucho".

"Barcelona es muy exigente en cuanto a la energía. Como habrán visto, la FIA estuvo ajustando la energía varias veces antes del evento. Es un circuito complicado en este aspecto y creo que aprendimos mucho sobre cómo debemos ajustar nuestros procesos para sacar el máximo provecho", concluyó el de Aston Martin tras la prueba de Barcelona.

También puedes leer:
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Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

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