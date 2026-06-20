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Kubica admite que perder su asiento en Ferrari F1 fue una herida que sigue "sangrando"

Tras el accidente de rally que truncó su carrera, el polaco encontró cierta redención en Le Mans al lograr la victoria con un Ferrari

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
Robert Kubica, AF Corse Ferrari, durante el 'You Ask The Questions'

Robert Kubica ha revelado que competir —y ganar— con AF Corse Ferrari en el Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC) le ha ayudado a cerrar la profunda herida emocional que le dejó su accidente de rally, el mismo que interrumpió su carrera en la Fórmula 1.

El 6 de febrero de 2011, Kubica participaba en el Rally Ronde di Andora como parte de sus actividades fuera de la F1 cuando sufrió un grave accidente que le dejó secuelas permanentes en el brazo y la pierna derechos.

Aquel percance no solo le obligó a renunciar a la temporada 2011 con Renault, sino que también frustró un movimiento que entonces era desconocido para el público: ya había firmado un contrato con Ferrari para competir en la temporada 2012 de Fórmula 1.

El acuerdo quedó roto a consecuencia del accidente. Kubica pasó un año y medio alejado de las carreras y tardó seis años en regresar a un monoplaza de Fórmula 1.

Sin embargo, el polaco volvió al Mundial en 2019 y tuvo una breve participación en 2021. Más importante aún, ese mismo año inició su etapa en las carreras de resistencia, culminada con la victoria en las 24 Horas de Le Mans de 2025 al volante del Ferrari 499P privado de AF Corse, compartido con Philip Hanson y Ye Yifei.

Respondiendo a preguntas de los lectores de Motorsport.com antes de la edición de 2026 de la clásica prueba francesa, Kubica fue preguntado por lo que había significado ganar Le Mans con Ferrari teniendo en cuenta que nunca pudo cumplir su sueño de pilotar para la Scuderia en Fórmula 1.

"Tenemos que aclarar una cosa, porque al final yo no soy piloto de Ferrari. Corro al volante del Ferrari 499P, pero soy piloto de AF Corse", respondió el polaco.

"Es un poco diferente, por supuesto. Es imposible comparar aquellos días en los que estaba camino de convertirme en piloto de Ferrari en Fórmula 1. Sin quitar mérito a la categoría Hypercar, cuando estás en la Fórmula 1 creo que, como piloto consolidado, siempre tuve dos objetivos: ojalá algún día ser campeón del mundo o tener la oportunidad de luchar por ello, y el segundo era convertirme en piloto de Ferrari en F1".

"Al final no conseguí ninguno de los dos. Estaba en camino de convertirme en piloto de Ferrari, pero desgraciadamente el accidente lo impidió".

#83 AF Corse Ferrari 499P: Yifei Ye, Robert Kubica, Philip Hanson

#83 AF Corse Ferrari 499P: Yifei Ye, Robert Kubica, Philip Hanson

Photo by: Marc Fleury

Sobre su decisión de unirse a AF Corse a finales de 2023, Kubica admitió que hubo un fuerte componente emocional detrás de esa elección.

"Desde hace tiempo he dicho que superé todos los malos recuerdos que me dejó el accidente. Pero una de las cosas que siempre me desestabilizaban, o que de alguna manera seguían sangrando un poco, era que uno de mis mayores arrepentimientos probablemente era no haber llegado nunca a sentarme al volante de un Ferrari de Fórmula 1".

"Por supuesto, había razones técnicas, pero uno de los motivos por los que dije: 'Sí, seguiré este camino con AF Corse', fue que probablemente en el futuro me arrepentiría si rechazaba la oportunidad de conducir un Ferrari en Hypercar".

"Fue una cuestión más emocional que técnica. Probablemente mucha gente no pensaría de esta manera, pero como esa herida seguía ahí después de tantos años, así era mi forma de verlo".

Ahora, con 41 años, Kubica terminó séptimo en las 24 Horas de Le Mans de 2026 junto a sus compañeros de equipo. El podio todavía se les resiste esta temporada en un WEC cada vez más competitivo y también envuelto en polémica por el secretismo que rodea al Balance of Performance (BoP).

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