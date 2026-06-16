Test de Pirelli: Ferrari, Aston Martin y Cadillac recorren más de 1.500 km en la primera jornada

Ferrari, Aston Martin y Cadillac son los tres equipos que han participado este martes en una jornada de test organizada por Pirelli para el desarrollo de los neumáticos de seco de la próxima temporada, en el Circuit de Barcelona-Catalunya, aprovechando que la Fórmula 1 había competido allí el pasado fin de semana.

Durante la mañana, los equipos pudieron probar diferentes soluciones estructurales para el compuesto C2 con series de ocho vueltas orientadas al rendimiento. Por la tarde, las mejores opciones se han probado en pruebas de larga duración. Las temperaturas del asfalto alcanzaron los 57 °C, mientras que las del aire llegaron a los 34 °C.

Al volante del Ferrari, Charles Leclerc completó 134 vueltas, sumando un total de 624 kilómetros, con un mejor tiempo de 1:16.619. Jak Crawford, al volante del Aston Martin, recorrió 680 kilómetros en 146 vueltas, con un mejor tiempo de 1:23.709. Por su parte, Guanyu Zhou completó 54 vueltas con el Cadillac, sumando 251 kilómetros, debido a algunos problemas técnicos, y registró un mejor tiempo de 1:21.543.

En la pista, aunque para realizar una prueba TPC, también se encontraba Yuki Tsunoda. El piloto japonés que este año ejerce como piloto reserva de Red Bull, se puso al volante de un RB21 —es decir, un monoplaza de la generación anterior— con el que logró un mejor tiempo de 1:14.650, aunque lo consiguió con los neumáticos de demostración.

Mañana continuarán las pruebas de Pirelli solo con Ferrari y el equipo estadounidense en la pista, sin Aston Martin que ya abandona Barcelona. Zhou seguirá al volante del Cadillac, mientras que Leclerc será sustituido por su hermano Arthur Leclerc.